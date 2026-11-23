Trong một bộ phim gần như quy tụ toàn phạm nhân và quản ngục nam như Trại Giam Hạnh Phúc, Ngọc của Tạ Lâm là nhân vật nữ hiếm hoi được khắc họa rõ nét. Không có quá nhiều đất diễn, cũng chẳng cần những màn thể hiện tình cảm sến súa, Ngọc vẫn trở thành một trong những nhân vật được khán giả nhắc đến nhiều nhất sau khi phim ra rạp. Đặc biệt, khi nhìn hình ảnh ngoài đời của Tạ Lâm, không ít người phải dụi mắt vài lần mới nhận ra đây chính là nữ phạm nhân có tạo hình khá xuề xòa trên màn ảnh.

Tạ Lâm trong Trại Giam Hạnh Phúc

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Ngọc là nữ phạm nhân trẻ, vào tù vì tội môi giới mại dâm. Cô cũng là nhân vật nữ duy nhất có câu chuyện riêng được khai thác tương đối cụ thể giữa thế giới toàn những người đàn ông phía sau song sắt. Ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên, Ngọc đã tạo ra một mối quan hệ oan gia đầy hài hước với Thuận (La Thành). Hai người ở hai khu vực phạm nhân nam - nữ riêng biệt, chỉ có thể nhìn thấy và đấu khẩu với nhau qua lớp hàng rào ngăn cách. Cứ mỗi lần đi lao động, đôi bên lại có dịp cà khịa, chẳng ai chịu nhường ai.

Ngọc và Thuận cứ gặp là cà khịa nhau

Điều thú vị là Thuận vốn có ác cảm với phụ nữ, nhưng càng tiếp xúc, anh lại càng bị Ngọc thu hút. Từ những màn đấu khẩu không hồi kết đến lúc cả hai tập văn nghệ chung, mối quan hệ giữa hai người dần chuyển hướng theo cách chẳng ai ngờ. Màn "hẹn hò" trong trại giam cũng trở thành điểm sáng của 2 nhân vật này. Đến khi Ngọc được ra tù trước, cô còn hứa sẽ đợi Thuận trở về.

Đáng nói, Thuận và Ngọc gần như chẳng có cảnh tình cảm đúng nghĩa, cũng không trao nhau những lời đường mật hay những câu thoại ngôn tình. Tình cảm của họ được thể hiện qua những lần chọc ghẹo, tranh cãi thậm chí là buông lời chửi thề đối phương. Giữa một bộ phim có nhiều câu chuyện nặng về số phận và tâm lý con người, tuyến nhân vật Thuận - Ngọc giống như một khoảng nghỉ duyên dáng, giúp khán giả được bật cười mà vẫn có chút mong chờ cho cái kết của hai người.

Chuyện tình bị cán bộ "chia cắt" của Ngọc và Thuận khiến khán giả thích thú

Đảm nhận vai Ngọc là Tạ Lâm, nữ diễn viên sinh năm 2000 từng quen mặt với khán giả điện ảnh qua nhiều dự án có doanh thu tốt. Và nếu chỉ nhìn vào tạo hình của cô trong Trại Giam Hạnh Phúc, có lẽ nhiều người sẽ không nghĩ đây là một cô gái sở hữu nhan sắc khá ngọt ngào ngoài đời. Trên phim, Tạ Lâm thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài ít được trau chuốt, trang phục giản dị, tạo hình có phần xuề xòa để phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. Trong khi đó, những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên lại cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác với gương mặt sáng, đường nét hài hòa, nụ cười duyên và phong cách nữ tính, trẻ trung.

Tạ Lâm ngoài đời không có chút tương đồng nào với ngoại hình trên phim

Đây thực tế không phải lần đầu Tạ Lâm khiến khán giả bất ngờ vì màn đối lập giữa nhan sắc đời thường và tạo hình trên phim. Cô từng được nhớ đến với biệt danh "cô gái kem trộn" trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh. Nhân vật Yến của Tạ Lâm là một người phụ nữ có vẻ ngoài dữ dằn, gương mặt phủ đầy kem trắng bệch, giọng nói đanh đá và những màn cà khịa khiến người xem bật cười. Đặc biệt, câu thoại "báo quá báo rồi Lộc ơi" từng trở thành một câu nói viral trên mạng xã hội. Sang Lật Mặt 7: Một Điều Ước, cô tiếp tục có tạo hình khác biệt với vai Hiền, rồi trở lại trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Có thể nói, Tạ Lâm là một trong những diễn viên trẻ không ngại hy sinh hình ảnh để phục vụ nhân vật.

Tạ Lâm chuyên trị vai "xấu đau xấu đớn" trên màn ảnh

Câu chuyện phía sau hành trình làm nghề của Tạ Lâm cũng đáng chú ý không kém. Sinh năm 2000, nữ diễn viên từng theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và lọt Top 6 cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh 2022. Trước khi có những vai diễn được khán giả nhớ mặt, cô từng trải qua khoảng thời gian khá chật vật. Trong những năm đi học, Tạ Lâm thường bị bạn bè trêu chọc, thậm chí từng bị đánh trượt casting vì ngoại hình mũm mĩm. Nữ diễn viên sau đó quyết định giảm cân, chăm chút bản thân và tìm lại sự tự tin để tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Chính những nỗ lực ấy giúp cô có cơ hội được chú ý tại Gương Mặt Điện Ảnh, nơi cô gặp đạo diễn Lý Hải và mở ra cơ duyên với series Lật Mặt.

Sau những lần ghi dấu ấn trong series Lật Mặt, Tạ Lâm liên tục có cơ hội góp mặt trong các dự án lớn, vẫn thể hiện sở trường diễn hài và làm xấu của mình. Riêng trong năm nay, Tạ Lâm liên tục tái xuất trong 4 dự án bao gồm Báu Vật Trời Cho, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Án Mạng Karaoke, Trại Giam Hạnh Phúc, trong đó có 3/4 phim cán mốc doanh thu trăm tỷ.

Nhan sắc ngoài đời của Tạ Lâm

Ngoài diễn xuất, Tạ Lâm còn có niềm yêu thích với âm nhạc, biết chơi guitar và thường đăng tải những video ca hát trên trang cá nhân. Một Tạ Lâm năng động, trẻ trung, có phần nữ tính và ngọt ngào ngoài đời hoàn toàn khác với những nhân vật cô thường thể hiện trên màn ảnh. Có lẽ đây cũng là điều khiến khán giả thích thú mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện trong một dự án mới.