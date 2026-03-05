Hậu cao điểm dịp Tết Nguyên Đán 2026, thị trường phim Việt chứng kiến một cái tên đáng gờm - Tài . Đánh dấu cột mốc mới trên hành trình sự nghiệp của Mỹ Tâm (trong vai trò NSX) và Mai Tài Phến (trong vai trò đạo diễn), Tài hứa hẹn sẽ oanh tạc các rạp chiếu trong thời gian tới và đạt doanh thu ấn tượng. Mới mở bán vé sớm hơn nửa ngày, tác phẩm đã thu về hơn 6 tỷ đồng - tín hiệu khá tích cực cho đoàn phim.

Bên cạnh Mỹ Tâm - Mai Tài Phến, dàn cast chất lượng của Tài cũng nhận được sự chú ý không kém. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, NSƯT Hồng Ánh đã bộc bạch về tình trạng sức khoẻ và cuộc sống, công việc bị ảnh hưởng ra sao. Cô cho biết năm 2026, cô nhận tham gia 9 dự án phim. Khi được hỏi về cường độ làm việc dày đặc như vậy, cô thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ nỗi lo về sức khỏe sau khi phát hiện bản thân mắc bệnh.

Theo chia sẻ, sau một lần kiểm tra sức khỏe, cô bất ngờ phát hiện mình có khối u ở tuyến giáp. Trước đó khoảng hai tháng, cô vừa khám tổng quát và không phát hiện vấn đề gì, nên khi các triệu chứng xuất hiện, bản thân nữ diễn viên cũng rơi vào trạng thái hoang mang.

“Thời điểm đó tôi ăn rất nhiều nhưng lại sụt cân nhanh chóng, gần như không phanh. Tôi còn mất ngủ, nói chuyện thì bị hụt hơi, cổ họng đau. Lúc đầu không hiểu mình gặp vấn đề gì nên rất lo lắng”, cô kể lại.

Sau khi đi tầm soát chuyên sâu, bác sĩ phát hiện khối u ở tuyến giáp và cô đã tiến hành phẫu thuật. May mắn, tình trạng sức khỏe hiện tại đã ổn định, tuy nhiên nữ NSƯT vẫn phải theo dõi định kỳ 3-6 tháng một lần. Chính biến cố sức khỏe này khiến cô thay đổi suy nghĩ về công việc. Nữ diễn viên thừa nhận khi đó cô sợ mình sẽ không còn nhiều cơ hội được đóng phim nữa nên quyết định nhận nhiều dự án cùng lúc.

“Tôi nghĩ mình chưa có nhiều cơ hội thử sức với những vai diễn đa dạng. Lỡ đâu vì bệnh mà sau này không còn được làm nghề thì sao, nên lúc đó cứ có lời mời phù hợp là tôi nhận”, cô chia sẻ.

Trùng hợp là đúng vào giai đoạn đó, rất nhiều dự án phim gửi lời mời với những nhân vật khác nhau, khiến lịch làm việc của cô trở nên dày đặc. Dù vậy, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân vẫn cố gắng sắp xếp để đảm bảo sức khỏe. Gia đình và bạn bè cũng từng bày tỏ lo lắng khi thấy cô làm việc với tần suất cao. Tuy nhiên, cô cho biết hiện tại đã biết cách cân bằng hơn, chia lịch hợp lý để vừa làm nghề vừa giữ gìn sức khỏe và tinh thần.

Nữ NSƯT cũng tiết lộ ông xã luôn là người ủng hộ cô theo đuổi đam mê diễn xuất. Dù từng lo lắng khi vợ gặp vấn đề sức khỏe, anh vẫn tôn trọng quyết định của cô, miễn là cô ý thức chăm sóc bản thân tốt hơn. “Càng yêu nghề thì càng phải biết giữ gìn sức khỏe”, nữ nghệ sĩ nói.

Trên MXH, nhiều bình luận gửi lời động viên, mong nữ nghệ sĩ giữ gìn sức khỏe nhiều hơn thay vì làm việc quá sức. Một số khán giả viết rằng họ càng trân trọng những vai diễn của cô khi biết đằng sau đó là áp lực về bệnh tật và tâm lý. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng câu chuyện cho thấy tình yêu nghề rất lớn của nữ diễn viên. Dù đối mặt với biến cố sức khỏe, cô vẫn muốn tranh thủ thời gian để thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn.

Trước đó vào cuối năm 2024, Hồng Ánh từng phải nhập viện vì gặp vấn đề ở dây thanh quản và thanh đới. Khi thăm khám, bác sĩ cảnh báo nếu không điều trị triệt để, tình trạng này có thể khiến cô đối mặt với nguy cơ mất giọng vĩnh viễn.

nguồn: 8 Sài Gòn