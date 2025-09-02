Nữ NSƯT làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi, sở hữu nhà mặt tiền quận 1, U40 vẫn xinh đẹp ngỡ ngàng

Kim Tuyến, sinh năm 1985, lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Với chiều cao 1m72 và gương mặt khả ái, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu quảng cáo từ năm 16 tuổi.

Ngay trong những bước đi đầu tiên, Kim Tuyến đã nhận mức cát-xê lên đến 2.000 USD (khoảng 51 triệu đồng) cho mỗi dự án - một con số ấn tượng đối với một cô gái tuổi teen. Kim Tuyến thường được khen ngợi có vẻ đẹp đậm chất hoa hậu và không ít lần được so sánh với Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ của Kim Tuyến.

Năm 2006, Kim Tuyến gây chú ý khi giành giải Nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ XXI, mở ra con đường đến với nghệ thuật. Dù không được đào tạo bài bản, cô nhanh chóng khẳng định năng lực qua loạt phim nổi bật như Chuyện tình đảo Ngọc, Tuổi thanh xuân … Đặc biệt, vai diễn trong Chuyện tình đảo Ngọc đã mang về cho cô giải Cánh diều vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2009.

Không chỉ gắn bó với truyền hình, Kim Tuyến còn góp mặt trên màn ảnh rộng qua các tác phẩm Cát nóng, Ngủ với hồn ma. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn tích cực tham gia các công tác xã hội và từng đảm nhận vai trò Đại sứ thiện chí kêu gọi xóa bỏ kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS.

Tiếp nối thành công, Kim Tuyến liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, Dưới bóng bình yên, Nữ luật sư… Với loạt vai diễn ấn tượng, cô đã lần lượt giành thêm hai giải Cánh diều vàng (2016, 2019) và một giải Ngôi sao xanh (2014).

Nữ diễn viên được phong NSƯT ở tuổi 36.

Diễn viên Kim Tuyến bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi được vinh danh trong danh sách nghệ sĩ nhận danh hiệu NSƯT ở tuổi 36. Cô cho biết, danh hiệu này chính là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để bản thân nỗ lực và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

Thành công trong sự nghiệp, Kim Tuyến khá lận đận trong chuyện tình duyên. Cô kết hôn năm 19 tuổi, ly hôn sau 2 năm và làm mẹ đơn thân ở tuổi 21. Dù vậy, cô vẫn mạnh mẽ nuôi con một mình, vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh. Kim Tuyến từng nói:

"Tôi mong muốn con phát triển nhiều kỹ năng để có thể vững vàng hơn khi ra đời. Tôi rất quan trọng việc mình phải hạnh phúc. Con tôi sẽ là người biết con đường nào tốt nhất cho bé. Tôi luôn lắng nghe xem bé thích gì và ủng hộ".

Kim Tuyến và con gái.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Kim Tuyến còn khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nhờ đó, cô sở hữu một căn nhà mặt tiền tại Quận 1, TP.HCM để mở quán cà phê, đồng thời sống cùng con gái trong căn hộ cao cấp ở Quận 7.

Theo Kim Tuyến, không ít khán giả thường gắn cho cô hình ảnh nữ diễn viên “lận đận tình duyên”. Tuy vậy, cô khẳng định bản thân vẫn sống vui vẻ, tích cực dù từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện tại vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.

Kim Tuyến cho biết chưa có duyên để có được hạnh phúc mới.

" Tôi chưa có duyên để có được hạnh phúc mới, nhưng thất bại hôn nhân trước đó không còn liên quan đến cuộc sống tôi nữa rồi. Thời điểm tôi kết hôn, tôi thấy mình làm đúng vì lúc đó mình hạnh phúc. Thời điểm tôi ly hôn, tôi cũng thấy đúng vì tôi kết thúc được sự bất hạnh. Tôi không oán trách quá khứ, đó là động lực để tôi có sự mạnh mẽ ngày hôm nay" , nữ diễn viên chia sẻ.











