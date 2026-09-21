Nữ NSƯT hai đời chồng đi làm nail ở Mỹ: "Tôi vẫn chưa tu đủ"

Vừa qua, tại kênh Cúc Phương – Chuyện sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã chia sẻ về những gian truân trong cuộc đời mình.

Cô nói: "Tôi đúc kết được từ lúc hai mấy tuổi tới bây giờ hơn 60 tuổi và thấy rằng ông trời không cho ai toàn vẹn hết bao giờ.

Ông trời không thể cho tôi đầy đủ về nghệ thuật, tiếng tăm, thuận lợi trong công việc, được các cô bác lớn tuổi thương mình mà lại có cả gia đình hạnh phúc. Điều đó hiếm lắm.

Ai mà được như thế thì phải tu từ nhiều kiếp mới được hưởng còn bản thân tôi vẫn chưa tu đủ, chưa thực sự sống đủ tốt nên trên đường đời phải gặp nhiều khó khăn hơn.

Hoặc, nhiều khi trong cuộc sống tôi không hiểu được mình đã sai ở đâu, sai điều gì. Đến giờ, khi đã lớn tuổi rồi tôi suy nghĩ chín chắn hơn, tự nhủ làm cái gì cũng phải suy nghĩ, phải sống tốt, phải thật thà, không được hại ai, không được để ai buồn.

Mỗi lần định làm việc gì tôi đều nghĩ đến những điều đó để hành động cho đúng đắn. Cuộc đời này không ai là toàn vẹn nhưng tôi chấp nhận vì tôi biết cuộc đời mình là như vậy.

Hồi còn trẻ tôi cũng hay oán trách, than vãn sao mình không làm gì mà lại bị thế này thế kia. Nhưng sau này tôi nghe kinh Phật nhiều, nghe cả những bài giảng của bên Công giáo và tự chấp nhận vì hiểu cuộc sống ai cũng phải như vậy, không ai suôn sẻ đi trên một đoạn đường không gập ghềnh".

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Thanh Tâm là một trong những cô đào nổi tiếng của sân khấu cải lương Việt Nam thập niên 1980–1990, gặt hái nhiều thành công với danh hiệu Huy chương Vàng Trần Hữu Trang. Tuy nhiên, đường tình duyên và đời tư của cô lại gặp không ít trắc trở, gian nan.

Cô từng trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ và có hai người con. Khoảng năm 2012, Thanh Thanh Tâm quyết định sang Mỹ định cư, rời xa ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp tại quê nhà.

Do thị trường cải lương hải ngoại không phát triển mạnh, cô phải chuyển sang làm nghề thợ nail để trang trải cuộc sống và nuôi dạy các con. Ban đầu, việc thích nghi với công việc lao động chân tay nơi xứ người mang lại cho cô nhiều bỡ ngỡ và vất vả.

Dù xa rời hào quang đỉnh cao, cô chấp nhận thực tế, sống kín tiếng và giản dị ở Mỹ. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhận lời tham gia một số chương trình văn nghệ cộng đồng hoặc hát cải lương cho vơi đi nỗi nhớ nghề. Hiện tại, Thanh Thanh Tâm bằng lòng với cuộc sống bình yên, tự lập và dành trọn tình yêu thương cho con cái.