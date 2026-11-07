Nữ NSƯT đình đám đưa 3 con sang Úc sống, được 1 năm quyết định về Việt Nam

Từ diễn viên sân khấu đến gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt

Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1984 tại Hải Phòng. Có mẹ là giảng viên thanh nhạc, cô sớm được tiếp xúc với các bộ môn nghệ thuật như múa, hát và piano. Khi còn học phổ thông, nữ nghệ sĩ đã bộc lộ niềm yêu thích với diễn xuất. Năm 2000, cô tham gia cuộc thi Triển vọng Điện ảnh và lọt vào vòng chung kết. Sau đó, cô theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Những ngày đầu làm nghề, Ốc Thanh Vân chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sân khấu kịch. Một trong những vai diễn tạo dấu ấn lớn nhất của cô là Thủy trong vở Người Vợ Ma. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, được trình diễn hơn 450 suất và thu hút đông đảo khán giả.

Vở diễn Người Vợ Ma giúp tên tuổi Ốc Thanh Vân trở nên sáng giá trong làng kịch nói

Không dừng lại ở sân khấu, Ốc Thanh Vân tiếp tục mở rộng hoạt động sang phim truyền hình và điện ảnh. Cô từng góp mặt trong Hương Phù Sa, Ngã Rẽ Cuộc Đời, Tình Yêu Còn Lại và đặc biệt là Cô Gái Xấu Xí. Trong bộ phim này, nữ diễn viên đảm nhận vai Cẩm Linh, đồng thời tham gia lồng tiếng cho nhân vật Huyền Diệu. Khả năng diễn xuất linh hoạt cùng chất giọng đặc trưng giúp cô ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều dạng vai khác nhau.

Ở lĩnh vực điện ảnh, cô tham gia các dự án như Lật Mặt: 48H. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn hoạt động với vai trò MC, lồng tiếng và tham gia nhiều chương trình truyền hình. Sự hoạt ngôn, khả năng ứng biến nhanh cùng nguồn năng lượng tích cực giúp cô trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất lựa chọn.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, những đóng góp của Ốc Thanh Vân được ghi nhận khi cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024.

Ốc Thanh Vân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú khi 40 tuổi

Tổ ấm bên Trí Rùa

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân của Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai quen nhau từ thời còn đi học, trải qua một thời gian tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2008. Sau nhiều năm đồng hành, vợ chồng nữ nghệ sĩ có ba người con, tên thân mật lần lượt là Coca, Cola và Cacao.

Dù đều có công việc riêng, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa nhiều lần chia sẻ về việc cố gắng dành thời gian cho gia đình, tự tay chăm sóc và đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành. Nữ nghệ sĩ từng có giai đoạn hoạt động nghệ thuật dày đặc, vừa diễn kịch, đóng phim, dẫn chương trình vừa kinh doanh. Tuy nhiên, khi các con lớn hơn, cô mong muốn dành thêm thời gian để chăm lo việc học tập và tạo điều kiện cho các bé trải nghiệm môi trường giáo dục mới.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đã có gần 2 thập kỷ chung sống

Cuối năm 2023, Ốc Thanh Vân đưa ba con sang Úc sinh sống và học tập. Thời điểm đó, Trí Rùa vẫn ở Việt Nam để giải quyết công việc, thỉnh thoảng thu xếp sang thăm vợ con.

Tại Melbourne, cuộc sống của Ốc Thanh Vân có nhiều thay đổi so với trước đây. Từ một nghệ sĩ quen thuộc với lịch trình sân khấu, phim ảnh và các chương trình truyền hình, cô chuyển sang đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc gia đình. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ lo chuyện đưa đón con đi học, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp sinh hoạt và đồng hành cùng các bé trong môi trường mới.

Để duy trì công việc cá nhân, cô mở lớp dạy yoga tại nhà, kinh doanh mỹ phẩm online, tự đóng hàng và giao sản phẩm cho khách. Đồng thời, nữ nghệ sĩ vẫn phải điều hành cửa hàng kinh doanh ở Việt Nam từ xa. Có những ngày, công việc nối tiếp nhau từ sáng đến tối, khiến cô gần như không có nhiều thời gian dành cho bản thân.

Ốc Thanh Vân bươn chải tại Úc, tự đi giao hàng và một mình chăm sóc các con

Tái xuất rực rỡ sau khi trở về Việt Nam

Tuy nhiên, cuộc sống nơi xứ người không hoàn toàn dễ dàng với nữ diễn viên. Ốc Thanh Vân thừa nhận từng có những ngày rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, thậm chí bật khóc khi đang rửa bát trong bếp. Từ một người luôn tất bật với công việc nghệ thuật, việc đột ngột chuyển sang cuộc sống nội trợ khiến cô không khỏi hoang mang, nhiều lúc tự đặt câu hỏi về giá trị của chính mình.

"Vân vẫn khẳng định rằng nó là những ngày tháng rất vui và nhiều kỷ niệm của mẹ con mình. Nhưng mà nó cũng dẫn mình tới những ngày mà tự nhiên mình đặt dấu chấm hỏi, sau này mình mới biết đó là khủng hoảng giả trị. Có nghĩa là năng lực của mình, mình có thể làm nhiều thứ nhưng khi sắp xếp thiếu cân bằng thì tự nhiên nó sẽ tới.

Khi mình ở trong trạng thái làm mẹ toàn phần, dù mình rất mãn nguyện với điều đó nhưng nó từ ngày ngày sang ngày nọ, khiến mình rơi vào trạng thái: "Ủa vị trí của mình có thật sự ở đây hay không. Đúng ra giờ này mình đang tham gia diễn chương trình hay vở kịch nào đó". Mình rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng. Mình thấy bản thân stress với việc mất cân đối, cảm giác trầm cảm sắp ập vào mặt mình tới nơi. Trong khi mình là người rất lạc quan".

Sau 1 năm sống ở Úc, Ốc Thanh Vân đưa các con trở về Việt Nam

Tháng 12/2024, sau khoảng một năm sinh sống tại Úc, Ốc Thanh Vân quyết định đưa ba con trở về Việt Nam. Đây là lựa chọn được cô cân nhắc sau khi nhận ra cuộc sống xa gia đình không còn phù hợp với nhu cầu của các thành viên. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ một năm ở nước ngoài vất vả bằng nhiều năm cộng lại, bởi cô phải xoay xở liên tục với hàng loạt công việc không tên.

Điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất không chỉ là áp lực chăm sóc ba con một mình mà còn là cảm giác thiếu vắng những người thân yêu. Khi Trí Rùa và người thân sang thăm, không khí gia đình trở nên ấm áp. Nhưng sau mỗi lần chia tay, bốn mẹ con lại quay về nhịp sống thường ngày với cảm giác trống trải. Câu nói của các con về việc thiếu vắng những bữa cơm đông đủ càng khiến cô nhận ra gia đình cần được ở gần nhau hơn.

Ốc Thanh Vân đưa ra quyết định về nước sau khi các con mong muốn có nhiều bữa ăn đông đủ các thành viên

Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân cũng nhớ công việc nghệ thuật sau thời gian dài tạm gác sân khấu và phim ảnh. Cô tái xuất sân khấu kịch Hồng Vân với vở Căn Phòng Câm Lặng. Sau thời gian vắng bóng, nữ nghệ sĩ tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, đồng thời sắp xếp công việc kinh doanh và chăm sóc ba con. Không lâu sau đó, cô đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau khoảng 4 năm với bộ phim Heo Năm Móng.

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, NSƯT Ốc Thanh Vân tiếp tục ghi dấu ấn khi được trao Huy chương Vàng cá nhân nhờ vai Thu Hằng trong vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt của sân khấu Kịch Hồng Vân.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp nữ nghệ sĩ đạt thành tích cao tại các liên hoan sân khấu. Trước đó, vào năm 2025, cô từng nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Quốc tế Thử nghiệm với vai Thiếu phụ trong vở Nguyệt Hạ. Những giải thưởng nối tiếp nhau cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Ốc Thanh Vân với sân khấu sau quãng thời gian tạm xa nghệ thuật để chăm lo cho gia đình tại Úc.