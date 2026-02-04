NSND Ngọc Thư sinh năm 1965, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV. Thời trẻ, bà từng được xem là người đẹp của màn ảnh phía Bắc với gương mặt hài hòa, đường nét hiền hậu và ánh mắt giàu cảm xúc.

NSND Ngọc Thư.

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi, NSND Ngọc Thư thường đảm nhận các vai người phụ nữ giản dị, giàu đức hy sinh. Những hình ảnh đời thường, chân thật ấy giúp bà tạo được dấu ấn lâu dài trong lòng khán giả.

Đến với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, NSND Ngọc Thư sớm khẳng định vị trí trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Bà góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình như Nước mắt đàn bà, Cha tôi và hai người đàn bà, Ngọt ngào và man trá, Chuyện làng Nhô, Người đàn bà không con, Phố trong làng, Thông gia ngõ hẹp, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Gần đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trên phim giờ vàng VTV1 Lằn ranh.

NSND Ngọc Thư trong bộ phim ''Lằn ranh''.

Song song với hoạt động nghệ thuật, NSND Ngọc Thư còn là quân nhân gắn bó lâu năm với Nhà hát Kịch nói Quân đội. Trong nhiều năm công tác, bà tham gia hàng trăm buổi biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền đất nước. Chính môi trường quân đội đã góp phần rèn luyện cho nữ nghệ sĩ bản lĩnh nghề nghiệp, kỷ luật lao động và sự bền bỉ trong sáng tạo.

NSND Ngọc Thư giành được nhiều giải thưởng tại các hội diễn sân khấu và liên hoan nghệ thuật, bao gồm 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Vàng tại các kỳ hội diễn toàn quân và toàn quốc. Năm 2015, bà được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội – vị trí đòi hỏi sự cân bằng giữa quản lý, sáng tạo và đào tạo thế hệ nghệ sĩ kế cận. Sau khi nghỉ hưu, bà mang quân hàm Đại tá.

NSND Ngọc Thư và chồng - NSƯT Minh Tuấn đều là nghệ sĩ của quân đội.

Về đời tư, NSND Ngọc Thư có cuộc hôn nhân kín tiếng với NSƯT Minh Tuấn – nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai phản diện. Hai nghệ sĩ kết hôn từ năm 1989, gắn bó với nhau hơn 30 năm, không chỉ trong đời sống vợ chồng mà còn trong suốt hành trình làm nghề và phục vụ trong quân đội.

Cùng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, cả hai đều nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Trước khi về hưu, NSND Ngọc Thư từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát, là “sếp” của chính chồng mình.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, hai nghệ sĩ từng chia sẻ về chuyện tình của mình. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ trong môi trường quân đội. Ban đầu, NSND Ngọc Thư không hề có nhiều ấn tượng về người đồng nghiệp Minh Tuấn. Thế nhưng, bằng sự giản dị, ấm áp và quan tâm rất đời thường, ông đã dần chinh phục được trái tim của nữ nghệ sĩ. Những cử chỉ nhỏ như trời lạnh tặng tất, trời nóng nhường quạt,... thứ tình cảm “mưa dầm thấm lâu” ấy đã khởi đầu cho một cuộc hôn nhân bền chặt.

Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng VTV.

Sau này, khi sống chung, NSND Ngọc Thư càng cảm nhận rõ sự chu đáo và ấm áp nơi chồng. Với NSND Ngọc Thư, NSƯT Minh Tuấn là người đàn ông biết chăm lo cho vợ con và gia đình. Là vợ chồng, đồng nghiệp và cũng là đồng đội, họ cùng nhau trải qua không ít thăng trầm của đời sống quân ngũ và sự nghiệp sân khấu.

Những chuyến công tác dài ngày là thử thách không nhỏ với gia đình nghệ sĩ trong quân đội. "Hai vợ chồng cùng nghề lại cùng đơn vị nên mỗi lần đi công tác thường phải đi cả đôi. Mỗi lần đi thường 4 tháng. Khi khoác balo lên rồi phải gạt hết gia đình, con cái ở nhà. 4 tháng trời đằng đẵng không về cũng không điện thoại như đi chiến trường. Có chuyến đi công tác trở về, vợ chồng tôi rơi nước mắt vì con không thèm chạy ra đón, coi như người lạ" , NSND Ngọc Thư kể.

Với NSND Ngọc Thư, hạnh phúc lớn nhất trong những năm tháng làm nghề là được biểu diễn phục vụ bộ đội. Đó là động lực để hai vợ chồng gắn bó với quân đội suốt hàng chục năm cho đến ngày nghỉ hưu.

Vợ chồng NSND Ngọc Thư trong chương trình "Khách sạn 5 sao".

Trong gia đình, bà sống giản dị, không đặt nặng vật chất, tôn trọng không gian và công việc của chồng. Còn với NSƯT Minh Tuấn, vợ là người phụ nữ đảm đang, chu toàn, và việc lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc bởi cả hai thấu hiểu nhau đến mức nhiều khi không cần nói cũng biết đối phương cần gì.

Sau khi về hưu, NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn vẫn giữ trọn tình yêu với nghệ thuật. Họ tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi yêu sân khấu. Hiện tại, nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, chọn lọc tham gia các dự án phù hợp.