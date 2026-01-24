NSND Mỹ Uyên, Tăng Thanh Hà, Trần Bảo Sơn... cùng xuất hiện

Tăng Thanh Hà tiết lộ mối quan hệ với nhà văn Dương Bình Nguyên

Tăng Thanh Hà xuất hiện ở đường sách Nguyễn Văn Bình chúc mừng nhà văn Dương Bình Nguyên

Sau khi đoạt giải A cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công An phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022-2025, cuốn tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên được giới thiệu tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP HCM) hôm 24-1.

Sự kiện thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo giới mộ điệu văn chương cùng loại sao Việt như: NSND Mỹ Duyên, diễn viên - nhà sản xuất phim Trần Bảo Sơn, diễn viên Tăng Thanh Hà, diễn viên Phi Thanh Vân, diễn viên Trần Nghĩa, ca sĩ Cindy Thái Tài, diễn viên Trọng Nhân, á hậu Dương Yến Ngọc, á hậu Hồng Đăng, người mẫu Kim Nhung, ca sĩ Khánh Hoàng…

Nhà văn Bùi Anh Tấn - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Tác phẩm Dương Bình Nguyên ra mắt, tôi cho rằng là rất là hợp thời và rất hợp thời điểm. Tác phẩm trở thành tiếng nói cảnh tỉnh đến với cả bạn đọc và người dân. Chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách có ích nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lừa đảo. Tác phẩm khai thác được yếu tố thực tế và đáng được quan tâm".

Đại diện giới nghệ sĩ, NSND Mỹ Uyên gửi lời chúc mừng nhà văn Dương Bình Nguyên khi tái xuất sau gần 15 năm với một tác phẩm đối diện trực tiếp với các vấn đề xã hội của thời đại số với giọng văn điềm tĩnh, tỉnh táo nhưng vẫn đậm chiều sâu nhân sinh.

NSND Mỹ Uyên và nhà văn Dương Bình Nguyên

Lần hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện liên quan đến văn chương, Tăng Thanh Hà tiết lộ thêm: "Tôi và anh Dương Bình Nguyên chơi cùng trong một nhóm bạn thân thiết lâu năm. Anh chính là một người anh lớn tôi luôn tự hào bởi những đóng góp của anh trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời anh luôn khai thác được những đề tài thú vị để cho ra mắt được nhiều tập truyện ngắn mang dấu ấn đặc biệt. Và trong lần anh trở lại cùng với tiểu thuyết mới, tôi cùng các bạn bè đều có mặt đông đủ để chúc mừng anh".

Nhà văn Dương Bình Nguyên với tác phẩm "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân và hiện công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân. Thông qua việc tiếp cận đề tài tội phạm dữ liệu và an ninh mạng, tác phẩm đặt ra những vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và tác động của công nghệ đối với đời sống con người trong xã hội hiện đại.

Nhà văn Dương Bình Nguyên với tác phẩm Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới

“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” là tiểu thuyết tâm lý - tội phạm, lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình số hóa. Nội dung xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ tham gia làm rõ chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình điều tra, các manh mối dần dẫn đến PhantomNet - một mạng lưới ngầm liên quan đến thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.