Quế Trân sinh năm 1981 trong đại gia đình tuồng cổ Bầu Thắng - Minh Tơ, là con gái của cố NSND Thanh Tòng. Vì thế, cô lớn lên giữa ánh đèn sân khấu và những con giai điệu cải lương.

Từ năm 8 tuổi, Quế Trân đã có vai đầu tiên ở đoàn Đồng Ấu Bạch Long. 18 tuổi, cô giành Huy chương Trần Hữu Trang với vai Thiên Kiều công chúa trong vở Trắng hoa mai. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt vai diễn như Phương Thảo trong vở Nhảy múa với quỷ dữ, Nga trong vở Khúc ly hương, Công chúa Phi Long trong vở Xử án Bàng Quý Phi…

Quế Trân là một trong những cô đào tài sắc bậc nhất làng cải lương

Giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, cách ca diễn linh hoạt và chiều sâu nội tâm trong mỗi vai diễn giúp Quế Trân trở thành cô đào cải lương được yêu thích bậc nhất. Năm 2023, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Quế Trân cũng là một trong những nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi nhất được phong NSND lần 10. Được vinh danh ở tuổi 43, người đẹp xem đây là niềm tự hào, vinh dự lớn trong sự nghiệp, đồng thời là động lực để cô vững vàng hơn trong sự nghiệp.

Gặt hái nhiều thành công trên sân khấu cải lương, Quế Trân được khán giả săn đón và thường xuyên góp mặt trong những chương trình lớn. Nhờ làm nghề chăm chỉ, biết đầu tư hợp lý, cô tích lũy được khối tài sản đáng mơ ước, là một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất làng cải lương.

Quế Trân hiện đang sống trong một căn biệt thự có mặt tiền rộng, tọa lạc ở tuyến đường sầm uất ở TP.HCM. Biệt thự của nữ nghệ sĩ được thiết kế sang trọng, có tông màu trắng nhã nhặn và được ví đẹp như một cung điện. Ngoài ra, cô còn có một căn biệt thự nữa ở Thủ Đức cũ, với view hướng ra dòng sông Sài Gòn, đem đến bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Một góc phòng khách sang trọng trong biệt thự màu trắng của Quế Trân

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nghệ thuật, Quế Trân còn mở rộng sang kinh doanh. Cô điều hành một nhà hàng chay lớn, nổi bật với không gian trang nhã, thực đơn đa dạng, được chăm chút kỹ lưỡng về hương vị và cách bày biện. Nhà hàng đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng trong giới cải lương như Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Bình Tinh… Họ đều dành lời khen ngợi cho sự tinh tế của món ăn và phong cách phục vụ.

Nhà hàng chay bề thế của Quế Trân ở TP.HCM

Quế Trân còn khiến công chúng choáng ngợp bởi những món đồ xa xỉ. Cô sở hữu chiếc đồng hồ Richard Mille phiên bản “mưa tuyết” hiếm hoi tại Việt Nam, có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện ra Quế Trân sở hữu một biệt thự di động - Rolls Royce. Đây chính là phương tiện di chuyển đi làm, đi chơi hàng ngày của cô, giá trị ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Quế Trân sở hữu đồng hồ Richard Mille và siêu xe Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng

Dù xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có, nhưng Quế Trân lại chọn lối sống nhẹ nhàng, kín tiếng về đời tư. Nhiều năm trời, nữ nghệ sĩ cho biết cô vẫn độc thân, chưa kết hôn. Gần đây, trong một lần hiếm hoi chia sẻ với Tiền Phong, cô mới hé lộ chuyện đã có gia đình và con trai.

Theo Quế Trân, cô từng đánh đổi nhiều riêng tư để dành hết tâm huyết cho cải lương. Ở tuổi ngoài 40, khi đã khẳng định được tên tuổi và vị thế trong làng sân khấu, cô mới cho phép bản thân sống chậm lại, tận hưởng sự bình yên mà cô hằng mong mỏi. Quế Trân tâm sự, hiện tại cuộc sống của cô cũng “bình thường như bao phụ nữ khác”, có một “khoảng trời riêng, bình lặng”.

Quế Trân hiếm hoi tiết lộ hình ảnh chồng con

Gia đình là chỗ dựa vững vàng, là nơi Quế Trân được sống thật với bản thân. Trong ngôi nhà bình yên của mình, nữ nghệ sĩ được làm vợ, làm mẹ, được sẻ chia và nhận lại sự ủng hộ từ người bạn đời. Chính tình cảm ấy tiếp thêm cho cô sức mạnh để thăng hoa trên sân khấu và dốc trọn tâm huyết cho cải lương.