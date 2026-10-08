Nữ nhân viên thiết kế vừa đóng phim đã lập kỷ lục mọi thời đại: Đẹp mê hồn, đâu phải nắng mà cứ chói chang

Theo Sohu, mới đây, Vương Hiểu Tuệ đã chính thức gia nhập đoàn phim Mật Mã Đỏ, dự án được sản xuất để chiếu trên đài CCTV. Đây được xem là một bước tiến đáng chú ý của Vương Hiểu Tuệ, sau khi chính thức gia nhập showbiz với việc đầu quân cho Nhất Tâm Entertainment, một trong những công ty quản lý nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc.

Mật Mã Đỏ là phim ngắn lịch sử được sản xuất để chiếu trên CCTV, có sự tham gia của Vương Hiểu Tuệ, Trạch Tử Lộ và Mã Khởi Việt.

Vương Hiểu Tuệ đang được xem là một trong những nữ thần mới được săn đón bậc nhất, có tiềm năng lớn sau khi debut với Thư Tình Gửi Ngoại, hiện tượng đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Trong phim, cô đảm nhận vai Diệp Thục Nhu thời trẻ, một trong những nữ chính bên cạnh Lý Tư Đồng (vai Tạ Nam Chi).

Vẻ đẹp mộc mạc và diễn xuất dễ chịu của Vương Hiểu Tuệ trong Thư Tình Gửi Ngoại đã giúp cô chinh phục khán giả.

Khởi đầu là một dự án nhỏ với vốn đầu tư chỉ vỏn vẹn 14 triệu NDT (hơn 54 tỷ đồng), dàn diễn viên hoàn toàn không có bất cứ ngôi sao nào mà chỉ là những gương mặt không chuyên. Thế nhưng ekip sản xuất, đặc biệt là đạo diễn Lam Hồng Xuân đã dành trọn tâm huyết, vượt qua vô vàn khó khăn từ việc thiếu kinh phí, khảo sát thực địa, phỏng vấn các gia đình Hoa kiều để tạo ra một câu chuyện lay động lòng người.

Ban đầu, phim chẳng được ai quan tâm, nhưng sau đó thành hiện tượng phòng vé để rồi vượt mốc 2 tỷ nhân dân tệ doanh thu (hơn 7.774 tỷ đồng), qua đó trở thành một trong những bộ phim điện ảnh kiếm được nhiều tiền nhất Trung Quốc. Bản thân Vương Hiểu Tuệ cũng lập kỷ lục trở thành nữ chính của phim điện ảnh do Quảng Đông sản xuất có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim cũng từng được phát hành tại thị trường Việt Nam và nhận phản hồi cực kỳ tích cực.

Trước khi gây sốt với vai Diệp Thục Nhu, Vương Hiểu Tuệ là một nữ nhân viên thiết kế và vẽ minh họa tại một nhà máy sản xuất đồ chơi ở Sán Đầu, Quảng Đầu. Thế nhưng sau khi Thư Tình Gửi Ngoại được ra mắt, nhan sắc đẹp mê hồn và khí chất trong trẻo như một nàng thơ đã khiến Vương Hiểu Tuệ thu hút vô vàn sự chú ý.

Ngay cả ống kính hung thần của Getty Images cũng không làm khó được Vương Hiểu Tuệ khi tham dự LHP Cannes 2026.

Hồi tháng 9 vừa qua, Vương Hiểu Tuệ cũng xuất hiện tại LHP Cannes 2026. Giữa dàn sao quốc tế, cô vẫn không bị lu mờ. Sau đó không lâu, nữ diễn viên liên tiếp xuất hiện trong 2 chương trình Trung thu lớn, đó là Đêm hội Trung Thu CCTV 2026 và Đêm hội Trung thu Hồ Nam - Mango TV 2026. Tại sự kiện của đài Hồ Nam, cô còn cùng bạn diễn trong Thư Tình Gửi Ngoại là Vương Ngạn Đồng diễn một đoạn ngoại truyện mang đến cái kết có hậu cho hai nhân vật Diệp Thục Nhu và Trịnh Mộc Sinh.

Cặp đôi Thư Tình Gửi Ngoại tái hợp ở sự kiện Trung thu của đài Hồ Nam.

Quay lại hồi tháng 5, Vương Hiểu Tuệ từng nói rằng bản thân chưa có ý định gia nhập showbiz. Nhiều người khi đó đã nói rằng với nhan sắc và diễn xuất đầy tiềm năng dù không qua đào tạo bài bản, nếu cô không đi diễn quả thực là điều đáng tiếc. Thế nhưng giờ đây, Vương Hiểu Tuệ đã chính thức trở thành một diễn viên và khán giả đang rất muốn biết cô sẽ thể hiện thế nào sau thành công đầy bất ngờ với Thư Tình Gửi Ngoại.