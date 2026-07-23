Nữ nhạc sĩ sở hữu hơn 200 ca khúc lần đầu làm đêm nhạc riêng

Nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh vừa tổ chức đêm nhạc riêng đầu tiên mang tên Nơi ấy tình yêu tại Hà Nội, nhìn lại hành trình 15 năm sáng tác với hơn 200 ca khúc. Ngay từ trước giờ diễn, khán phòng đã kín chỗ, nhiều khán giả phải đứng để theo dõi chương trình. Sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng khiến nữ nhạc sĩ xúc động, nhưng điều khiến chị nghẹn lời nhất lại là hình bóng người cha luôn hiện hữu trong suốt đêm diễn.

Ca sĩ Thuỳ Vân

Đinh Phương Anh cho biết đây là đêm nhạc chị từng mong cha có thể chứng kiến. Thế nhưng ông đã qua đời cách đây nửa năm, để lại trong chị nhiều tiếc nuối. "Tôi luôn nghĩ nếu bố còn, hôm nay ông sẽ rất vui khi thấy con gái có một đêm nhạc của riêng mình", chị chia sẻ.

Từ ngày cha mất, nữ nhạc sĩ luôn ấp ủ viết một ca khúc dành tặng ông nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Mỗi lần ngồi trước cây đàn hay cầm bút, hình ảnh người cha lại hiện về như một cuốn phim quay chậm khiến chị không thể viết tiếp. "Tôi cảm thấy có lỗi với bố vì vẫn chưa viết được bài hát dành cho ông. Cứ mỗi lần định viết, tôi lại khóc", Đinh Phương Anh nghẹn ngào.

Nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh

Chia sẻ về con đường đến với sáng tác, chị cho biết tình yêu âm nhạc đến rất tự nhiên từ thuở nhỏ. Khi mới 5-7 tuổi, chị đã thích tự làm thơ, tự hát và lưu giữ cảm xúc bằng những giai điệu. Ca khúc đầu tay Nơi ấy tình yêu được hoàn thành chỉ trong khoảng 5 phút, khi chị ngồi bên cây đàn ở phố Vạn Bảo (Hà Nội). Đến nay, đó vẫn là tác phẩm gắn với những rung động đầu đời và cũng là cái tên chị chọn đặt cho đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp.

"Tôi luôn tâm niệm, thành công lớn nhất của một người nhạc sĩ là khi khán giả yêu những ca khúc của mình, nhớ những giai điệu ấy và đồng cảm với những cảm xúc mình gửi gắm", chị nói.

Người thân đến chúc mừng đêm nhạc của Nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh

Xuất thân là giảng viên âm nhạc, Đinh Phương Anh từng giành Huy chương Vàng Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc năm 1994 nhưng không chọn con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau nhiều năm gắn bó với công tác giảng dạy, năm 2013 chị chính thức trở lại với sáng tác và liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều ca khúc về Hà Nội, tình yêu, tuổi trẻ cùng các sáng tác dành cho thiếu nhi. Nhiều tác phẩm của chị được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời giành các giải thưởng của Hội Âm nhạc Hà Nội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Ca sĩ Hải Yến

Đêm nhạc đưa khán giả đi qua chặng đường sáng tác của Đinh Phương Anh với 11 ca khúc tiêu biểu. Mở đầu chương trình là Nơi ấy tình yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Nam Hào. Tiếp đó, hai giọng ca trẻ Nhật Lệ và Anh Tư mang đến Chỉ còn tiếng yêu, trong khi Nam Hào trở lại với Hà Nội bên khung cửa mùa thu, ca khúc từng lọt Top 10 bài hát xuất sắc của Hội Âm nhạc Hà Nội.

Ca sĩ Nhật Lệ - Anh Tư

Không gian âm nhạc tiếp tục được nối dài với Em là mùa xuân của anh qua giọng hát Nhật Lệ, Phím đàn buồn và Hà Nội trong nỗi nhớ do ca sĩ Hải Yến thể hiện. Hải Yến cũng cùng nghệ sĩ piano Yến Dung mang đến Niềm tin theo anh, nhạc phim Bốn cuộc tình, một người đàn ông, tạo nên một trong những tiết mục lắng đọng nhất chương trình. Anh Tư và Hải Yến còn song ca Như sóng vô tình với những giai điệu đáng nhớ về tình yêu.

Ca sĩ Nam Hào

Đặc biệt, ca sĩ Thùy Vân, thành viên nhóm Tik Tik Tak nổi danh một thời, để lại nhiều ấn tượng khi thể hiện Anh ơi nắng sớm xuân về và Bông tuyết trắng trong đêm. Chị cùng học trò Song Thư hòa giọng Dịu dàng tình mẹ mẹ ơi, khép lại đêm nhạc nhiều cảm xúc.

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Xen giữa các tiết mục, Thùy Vân chia sẻ về tình bạn nhiều năm với Đinh Phương Anh. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đồng hành với nhau không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống. Với chị, Đinh Phương Anh là người sống chân thành, giàu tình cảm, hết lòng vì bạn bè và nghiêm túc với nghề. Chính những trải nghiệm chân thật ấy đã giúp các sáng tác của nữ nhạc sĩ chạm đến trái tim người nghe.

Khép lại chương trình, Đinh Phương Anh gửi lời cảm ơn gia đình, thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã đồng hành cùng chị trên hành trình nghệ thuật. Với nữ nhạc sĩ, Nơi ấy tình yêu không chỉ là đêm nhạc đầu tiên sau 15 năm sáng tác mà còn là cột mốc để nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm động lực cho những dự định mới. Dẫu vẫn day dứt vì chưa kịp viết một ca khúc dành tặng người cha đã khuất, chị tin rằng âm nhạc sẽ tiếp tục là nơi lưu giữ những yêu thương và ký ức đẹp nhất.