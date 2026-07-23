Nhắc đến những nàng hậu Gen Z thành công của Vbiz, Lương Thùy Linh luôn là cái tên được nhiều khán giả nhắc đến. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật và chiều cao ấn tượng, người đẹp còn gây chú ý với bảng thành tích học tập đáng nể cùng cuộc sống đời tư kín tiếng.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 khi mới 19 tuổi. Ngay từ thời điểm dự thi, cô đã gây ấn tượng với chiều cao 1,78 m, khả năng ngoại ngữ nổi bật và thành tích học tập xuất sắc. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2019 và lọt Top 12 chung cuộc, trở thành một trong những đại diện Việt Nam đạt thành tích cao tại đấu trường sắc đẹp này.

Sau gần 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh được đánh giá là một trong những hoa hậu có định hướng phát triển bền vững. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, từng đảm nhận vai trò trợ giảng, MC song ngữ cho nhiều chương trình, sự kiện lớn và thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn giả truyền cảm hứng cho giới trẻ. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Lương Thùy Linh là một trong những nàng hậu nổi bật của showbiz Việt không chỉ bởi nhan sắc, học vấn mà còn bởi đời tư kín tiếng. Ảnh: FBNV

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 19 tuổi, người đẹp đến từ Cao Bằng nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh: FBNV

Ít ai biết, Lương Thùy Linh sinh ra trong một gia đình có nền tảng tri thức tại Cao Bằng. Mẹ cô công tác tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng, còn bố là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Chính sự giáo dục nghiêm khắc nhưng giàu tình yêu thương từ gia đình được cho là nền tảng giúp người đẹp xây dựng hình ảnh chỉn chu, bản lĩnh trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Nói về mẹ, Hoa hậu Lương Thùy Linh từng viết: "Cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống đủ đầy. Cảm ơn mẹ đã luôn khó tính, nghiêm khắc vô cùng nhưng lại yêu thương vô tận. Càng lớn con mới nhận ra rằng chính những lần mẹ nói "không" lại là 1 lần mẹ dạy con về tính tự lập, rắn rỏi và bản lĩnh. Cảm ơn mẹ đã luôn bao dung cho những lỗi lầm của con và dạy con điều tương tự với mọi người. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Dù nhiều lần 2 bên hừng hực lửa luôn nhưng bằng một cách nào đó vẫn tối tối gọi nói đủ chuyện trên đời với nhau".

Lương Thùy Linh sinh ra trong một gia đình có nền tảng tri thức. Ảnh: FBNV

Mẹ cô công tác tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng, còn bố là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu.

Sau gần 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn giữ vững sức hút và được xem là một trong những hoa hậu Gen Z thành công của Vbiz. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, cô còn lấn sân sang MC, giảng dạy, kinh doanh và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn. Với hình ảnh chỉn chu, học vấn nổi bật cùng đời tư sạch scandal, người đẹp luôn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Lương Thùy Linh cho biết cô ưu tiên phát triển sự nghiệp và hoàn thiện bản thân trước khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Người đẹp cũng hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm trên mạng xã hội, lựa chọn giữ cuộc sống cá nhân tách biệt với công việc.

Với hình ảnh không scandal cùng nền tảng học vấn tốt, người đẹp được xem là một trong những hoa hậu có định hướng phát triển bền vững của Vbiz. Ảnh: FBNV

Lương Thùy Linh vẫn giữ vững sức hút và được xem là một trong những hoa hậu Gen Z thành công. Ảnh: FBNV

Sau 6 năm kể từ ngày đăng quang, Lương Thùy Linh vẫn luôn là nàng hậu được khán giả yêu mến khi có nhiều hoạt động ý nghĩa. Không chỉ vậy, cô cũng ghi điểm với thái độ thân thiện, gần gũi với tất cả khán giả. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nàng hậu cũng chiếm spotlight với nhan sắc rạng rỡ.

Thành công trong sự nghiệp ở tuổi đời khá trẻ nên Lương Thùy Linh cũng sở hữu tài sản và cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước, sở hữu căn penthouse 130m2 nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội với tầm nhìn bao trọn Hồ Tây. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Lương Thùy Linh vẫn là điều gây tò mò cho công chúng. Nàng hậu chưa bao giờ tiết lộ về cuộc sống cá nhân, cực kỳ kín tiếng.