Nữ nghiên cứu sinh học ở Anh nhưng cứ 3-4 tuần lại về nước để gặp bạn trai, mỗi năm tốn hơn 100 triệu đồng

Với nhiều du học sinh, việc về nhà một vài lần trong năm đã là một hành trình đáng kể. Nhưng với Carla Clé, chuyện trở về quê nhà lại diễn ra đều đặn hơn rất nhiều. Cứ khoảng 3-4 tuần, nữ nghiên cứu sinh người Bỉ lại rời Anh để trở về Antwerp, Bỉ, gặp bạn trai rồi quay lại trường tiếp tục chương trình PhD.

Khi ấy, Carla, 24 tuổi, đang là nghiên cứu sinh năm thứ ba tại John Innes Centre thuộc Đại học East Anglia ở Norwich, Anh. Công việc nghiên cứu khiến cô dành phần lớn thời gian ở Anh, nhưng cuộc sống cá nhân vẫn gắn với Antwerp, nơi bạn trai cô sinh sống.

Vì thế, cứ vài tuần, Carla lại bắt đầu một hành trình xuyên quốc gia quen thuộc: đi xe buýt tới sân bay Norwich, bay sang Amsterdam rồi tiếp tục đi tàu tới Antwerp. Tổng thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng. Chi phí cho những chuyến đi này vào thời điểm đó dao động từ 125-250 bảng Anh mỗi tháng, tương đương khoảng 1.500-3.000 bảng Anh mỗi năm, tức khoảng 52-103 triệu đồng/năm nếu quy đổi theo tỷ giá hiện nay.

Điều đáng nói là chuyến bay chỉ chiếm một phần của hành trình. Carla cho biết việc di chuyển không đơn giản là ngồi trên máy bay 45 phút, mà còn bao gồm thời gian chờ đợi tại sân bay, nối chuyến và đi tàu. Mỗi lần lên đường, cô đều phải tính toán để không bị lỡ chuyến tiếp theo.

Ban đầu, Carla từng cố tận dụng thời gian chờ đợi ở sân bay để làm nghiên cứu sinh. Cô mang theo tài liệu và nghĩ rằng mình có thể tranh thủ hoàn thành công việc trong lúc chờ máy bay. Nhưng sau một thời gian, cô nhận ra điều này không thực sự hiệu quả. Thay vì tiếp tục mang theo công việc, cô chuyển sang mang theo một cuốn tạp chí để đọc trong thời gian chờ đợi.

Những chuyến đi liên tục cũng khiến lịch làm việc của Carla phải thay đổi. Để bù lại thời gian dành cho việc di chuyển và những ngày ở Antwerp, cô thường tranh thủ làm việc vào cuối tuần, đặc biệt trong những tuần không thể gặp bạn trai.

(Ảnh minh họa)

Học ở Anh nhưng cuộc sống vẫn gắn với quê nhà

Lý do Carla chấp nhận một lịch trình khá vất vả không nằm ở chuyện du lịch hay đơn giản là muốn thường xuyên về nhà. Bạn trai cô, Jan, sống tại Antwerp và hai người đã yêu nhau được hai năm vào thời điểm bài viết được đăng.

Trong khi đó, Carla lựa chọn tiếp tục chương trình nghiên cứu tại Anh bởi điều kiện nghiên cứu ở John Innes Centre được cô đánh giá là tốt hơn so với những gì cô có thể tìm thấy ở Antwerp. Nói cách khác, việc học và công việc nghiên cứu kéo cô ở lại Anh, còn mối quan hệ cá nhân lại khiến cô thường xuyên quay về Bỉ.

Sự giằng co giữa hai nơi dần tạo ra một trạng thái khá đặc biệt. Carla cho biết những chuyến đi ảnh hưởng đến đời sống xã hội của cô khi cô có thể bỏ lỡ những buổi tiệc ở Norwich, nhưng đồng thời cũng có thể bỏ lỡ những cuộc vui ở Bỉ. Vì lý do này, điều khiến Carla nhớ nhất về cuộc sống “Eurocommuter” không phải là những chuyến bay hay quãng đường 6 tiếng mà là cảm giác mình không thực sự thuộc về một nơi nào. Cô từng mô tả bản thân như đang “sống chẳng ở đâu cả”.

Dù vậy, Carla không hoàn toàn nhìn việc di chuyển giữa hai quốc gia theo hướng tiêu cực. Cô cho rằng cuộc sống này mang lại cảm giác độc lập và giúp cô tiếp xúc với một nền văn hóa khác, qua đó thách thức những định kiến hay quan niệm vốn có. Đặc biệt, cô nhận ra mình không phải người duy nhất có lịch trình như vậy. Trên những chuyến bay và tại các sân bay, những sinh viên thường xuyên di chuyển giữa Anh và lục địa châu Âu dần nhận ra nhau, thậm chí kết bạn với nhau.

Câu chuyện của Carla nằm trong một hiện tượng mà The Guardian khi đó gọi là “student Eurocommuter” - những sinh viên học tại các trường đại học ở Anh nhưng thường xuyên bay về các quốc gia châu Âu khác vào cuối tuần hoặc theo chu kỳ nhất định.

Theo The Guardian