Nam sinh cùng lúc học 2 đại học ở 2 nước: Mỗi tháng bay 2-3 lần, sân bay thành "nhà"

Một bằng đại học đã đủ khiến nhiều sinh viên phải xoay xở với lịch học, bài tập và các kỳ thi. Nhưng Simar Selezov, người Estonia, lại cùng lúc theo học hai chương trình đại học tại 2 quốc gia. Một trường ở Anh, một trường ở Estonia, để duy trì cả hai, nam sinh phải thường xuyên bay qua lại 2 nước.

Hai bằng đại học, hai quốc gia

Theo The Guardian, thời điểm đó Simar đang học năm thứ 3 của cả hai chương trình. Tại Anh, anh theo học bằng BA Marketing tại Đại học Bedfordshire ở Luton. Cùng lúc, tại Estonia, anh học ngành Kinh tế tại Đại học Công nghệ Tallinn. Hai chương trình nằm ở hai quốc gia cách nhau hàng nghìn kilomet, đồng nghĩa với việc Simar phải liên tục di chuyển giữa Tallinn và Luton. Trung bình, anh bay qua lại khoảng 2-3 lần mỗi tháng.

Với Simar, đây không chỉ là một cách để có thêm một tấm bằng. Anh cho rằng việc học tại Anh là một thử thách đáng giá bởi nước này là một trong những trung tâm quan trọng của châu Âu về tài chính. Hai môi trường học cũng đem lại cho anh những trải nghiệm khác nhau. Simar nhận xét chương trình tại Estonia thiên về lý thuyết hơn, trong khi chương trình ở Bedfordshire có tính thực hành cao hơn. Vì vậy, dù lịch trình rất nặng, anh vẫn cho rằng trải nghiệm tổng thể là tích cực.

Để có thể theo kịp cả hai chương trình, Simar nhận được sự hỗ trợ từ trường đại học ở Estonia. Do thời khóa biểu tương đối linh hoạt, trường đã điều chỉnh lịch học để phù hợp hơn với việc anh phải thường xuyên di chuyển sang Anh.

(Ảnh minh họa)

Sân bay thành “nhà”

Việc học cùng lúc ở hai nước khiến cuộc sống của Simar xoay quanh những chuyến bay. Hành trình thông thường của anh bắt đầu bằng xe buýt tới sân bay Tallinn, sau đó bay tới sân bay Stansted ở Anh, tiếp tục đi xe khách tới Luton rồi đi bộ tới trường. Toàn bộ hành trình mất khoảng 5 giờ 20 phút. Chi phí di chuyển vào thời điểm đó khoảng 700 bảng Anh mỗi tháng, tương đương khoảng 24 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay.

Để giảm bớt chi phí, Simar có bạn bè ở Luton cho ở nhờ và một số người bạn làm việc cho easyJet nên anh được hưởng giá vé ưu đãi. Khi ở Estonia, anh thuê phòng từ hai người bạn có nhà riêng. Học phí chương trình tại Estonia cũng được chính phủ chi trả nhờ học bổng mà Simar nhận được, ngoài ra anh còn có thêm một khoản trợ cấp.

Nhưng điều khiến lịch trình của nam sinh này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số chuyến bay. Simar cho biết sân bay Stansted gần như đã trở thành “nhà” của mình. Trong vòng 1 năm, anh đã có mặt tại sân bay này khoảng 30-50 lần. Chiếc laptop gần như luôn đồng hành cùng Simar trong mỗi chuyến đi. Những lúc chờ máy bay, anh tranh thủ đọc slide bài giảng, gửi email cho giảng viên hoặc hoàn thành và nộp bài tập. Chỉ đến khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, công việc học tập bất đắc dĩ phải tạm dừng.

Simar thừa nhận việc cùng lúc học hai bằng là một thử thách lớn. Bạn bè thậm chí cho rằng anh có phần “điên” khi tự đặt mình vào một lịch trình như vậy. Bản thân nam sinh cũng hiểu rằng cuộc sống của một “student Eurocommuter” - cách The Guardian khi đó gọi những sinh viên thường xuyên bay giữa châu Âu và Anh để đi học không hề dễ dàng.

Anh phải lên kế hoạch rất cẩn thận để biết chính xác thời điểm nào mình có thể hoàn thành từng phần việc. Nhưng Simar cũng cho rằng những trải nghiệm ấy giúp anh rèn khả năng quản lý thời gian và làm quen với việc di chuyển liên tục giữa các quốc gia. Anh kỳ vọng kinh nghiệm này sẽ có ích nếu sau này làm việc cho một công ty quốc tế, nơi khả năng quản lý công việc và giao tiếp trong môi trường đa quốc gia là rất điều quan trọng.

Theo The Guardian