Hóa ra Thành Long vẫn luôn lén giúp đỡ con gái rơi phản nghịch

Thành Long có sự nghiệp vang dội, là siêu sao võ thuật hàng đầu showbiz Hoa ngữ hiện nay. Tuy nhiên, về đời tư, nam diễn viên nhiều lần bị chỉ trích dữ dội, đặc biệt là việc ông mập mờ với Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi sau lưng vợ rồi lại bỏ mặc người tình trong lúc đang bầu bí, rũ bỏ quan hệ với cô con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm.

Tuy nhiên, mới đây, có nguồn tin cho biết, Thành Long không hề cạn tình với máu mủ ruột rà của mình. Dù chưa bao giờ lên tiếng nhận con nhưng Thành Long vẫn lén trợ giúp Ngô Trác Lâm về mặt kinh tế, giúp con gái trả tiền thuê nhà ở Canada. Điều đáng nói là Thành Long làm việc cực kỳ kín tiếng, chỉ nhờ người trung gian chuyển tiền cho chủ nhà, không hề gọi điện hay lộ mặt, thậm chí không có ghi chú chuyển khoản. Thế nên bản thân Ngô Trác Lâm cũng không hề hay biết cô được người bố nổi tiếng trợ giúp.

Phóng viên xứ Cảng tiết lộ Thành Long có trợ giúp con gái rơi của ông và Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi về mặt kinh tế (Ảnh: QQ).

Được biết, ngay khi Ngô Trác Lâm còn ở trong bụng mẹ, Thành Long đã rũ bỏ trách nhiệm với mẹ con Ngô Ỷ Lợi với phát ngôn cực phũ phàng: "Tôi chỉ mắc phải sai lầm mà tất cả đàn ông trên đời này đều mắc phải". Thất vọng vì bị phụ tình, nàng Hoa hậu họ Ngô vẫn quyết định sinh và một mình nuôi nấng con gái. Tuy nhiên, cô vô cùng nghiêm khắc với con, thường xuyên trách phạt, đánh mắng, thậm chí còn phạt quỳ, khiến Ngô Trác Lâm phải chịu nhiều tủi hờn.

Hơn nữa, sinh ra với thân phận đứa con rơi không được Thành Long thừa nhận, Ngô Trác Lâm bị bạn học xa lánh, bắt nạt khi ngồi trên ghế nhà trường. Trải qua nhiều tổn thương, Ngô Trác Lâm trở nên phản nghịch, hút thuốc, uống rượu, xăm mình, thậm chí còn tố mẹ ruột bạo hành, từng 2 lần báo án, yêu cầu cảnh sát bắt giữ Ngô Ỷ Lợi.

Có nguồn tin cho biết, hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi từng xảy ra tranh cãi kịch liệt đến mức Ngô Trác Lâm cắt cổ tay tự tử. Sau khi Trác Lâm công khai thừa nhận là người đồng tính, mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng gay gắt.

Ngô Trác Lâm có tuổi thơ không hạnh phúc, bị cha ruồng bỏ, mẹ coi như nơi trút giận (Ảnh: QQ).

Sau khi công khai giới tính, Ngô Trác Lâm bỏ học, rời nhà ra đi để theo đuổi tình yêu, đó là Andi - hotgirl hơn cô 12 tuổi. Năm 2018, Ngô Trác Lâm sang Canada với Andi và tổ chức hôn lễ với người tình đồng tính. Ở nơi xứ người, con gái Thành Long đã phải rất vất vả để lập nghiệp, từng túng quẫn đến mức phải nhặt rác, thu lượm phế thải và đi xin thực phẩm trợ cấp dành cho người nghèo để sống qua ngày.

Trang QQ cho biết, năm 2024, Ngô Trác Lâm từng trở về Hong Kong (Trung Quốc) bày quán ở chợ đêm, bán những chiếc áo thun do tự thiết kế, họa tiết được vẽ thủ công. Cô không nghĩ đến việc nhờ đến sự trợ giúp của người bố siêu sao và còn từ chối số tiền mà mẹ cho để làm vốn khởi nghiệp: "Con thấy tự tin hơn khi dùng những đồng tiền do mình tự tay kiếm được". Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Ngô Trác Lâm đã lập được một công ty bán hàng online nhỏ với số vốn 1 triệu NDT (3,7 tỷ đồng).

Năm 2025, sau khi có được Thẻ cư trú vĩnh viên tại Canada, Ngô Trác Lâm kiếm sống nhờ nghề nhiếp ảnh và bán quần áo, mỗi tháng kiếm được khoảng 3.200 CAD (61 triệu đồng), dù không giàu có những ít nhất không cần nhận trợ cấp xã hội nữa.

Vợ đồng tính của Ngô Trác Lâm thường xuyên đăng tải những video về đời thường của họ lên mạng xã hội, thậm chí chẳng ngại tiết lộ thu nhập, doanh số bán hàng trước ống kính. Đôi lúc, netizen phải lo lắng thay cho con gái Thành Long vì sự nghiệp kinh doanh khá ảm đạm.

Con gái Thành Long và vợ đồng tính từng phải nhặt rác, sống nhờ trợ cấp xã hội (Ảnh: QQ).

Năm ngoái, Ngô Trác Lâm phải về Hong Kong bày quán bán hàng ở chợ đêm (Ảnh: QQ).

Theo phóng viên xứ Cảng cho biết, Thành Long đã theo dõi về cuộc sống của con gái rơi qua những video ngắn này và còn khen Ngô Trác Lâm: "giỏi hơn tôi hồi đi rửa bát thuê ở Úc". Dù chưa bao giờ thừa nhận thân phận của Ngô Trác Lâm nhưng nam diễn viên Túy Quyền lại bí mật thay con gái thanh toán tiền thuê nhà ở Canada. Đồng thời, Thành Long còn âm thầm sắp xếp để trở thành người đầu tư bí ẩn trong công ty của Ngô Trác Lâm, lén ủng hộ cho sự nghiệp của con gái.

Có người cho rằng vì quan hệ giữa Thành Long và quý tử Phòng Tổ Danh xa cách, cả năm chỉ liên lạc có 1 lần nên ông mới nhớ đến mình có một cô con gái. Tuy nhiên, dù vì bất cứ lý do gì đi nữa thì giờ đây, siêu sao võ thuật đình đám Cbiz cũng đã có trách nhiệm hơn với Ngô Trác Lâm, chịu giúp đỡ cho con gái ruột thịt của mình thay vì lảng tránh, ngó lơ như trước.

Thành Long có theo dõi về cuộc sống của cô con gái ngoài giá thú qua MXH (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ