Nữ nghệ sĩ ở biệt thự triệu đô 2 mặt tiền quận 7, hôn nhân viên mãn với chồng đại gia bất động sản

Mai Thu Huyền sinh năm 1979, từng giành giải Nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch Hà Nội năm 1994. Năm 1995, khi 16 tuổi, Mai Thu Huyền bước vào làng giải trí với vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình "Nỗi đau lặng thầm" của đạo diễn Đức Hoàn.

Sau đó, cô ghi dấu ấn qua các bộ phim: "Những ngọn nến trong đêm", "Tia nắng mong manh", "Nhà có ba chị em", "Bước chân hoàn vũ", "Lối rẽ"...

Không chỉ hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, Mai Thu Huyền cũng đóng vai trò nhà sản xuất phim, sản xuất chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện.

Mai Thu Huyền.

Mai Thu Huyền còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng. Ông xã Mai Thu Huyền tên Thang Văn Lương, hơn cô 7 tuổi, hiện kinh doanh bất động sản và là tên tuổi nổi bật ở lĩnh vực đầu tư.

Báo Lao Động trích lời nữ diễn viên chia sẻ về cuộc hôn nhân này: "Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Cho đến bây giờ, thời điểm này thì anh vẫn là người đàn ông duy nhất. Anh ấy biết điều đó và rất tự hào về nó.

Tôi mê việc hơn mê yêu nên chẳng có cảm xúc với bất kỳ ai ngoài chồng. Thành ra anh ấy không bao giờ lo lắng, ghen tuông.

Anh ấy biết tôi từ năm tôi 16 tuổi và đã theo đuổi 4 năm, đến 20 tuổi mới yêu nhau. Anh ấy biết tôi từ bé đến lớn, hiểu hết tính cách của tôi rồi nên anh ấy chưa bao giờ biết ghen. Lúc nào tôi cũng bảo chồng mình là số một, anh ấy nhìn những hành động, cử chỉ, lời nói của mình là hiểu rồi".

Vợ chồng Mai Thu Huyền có hai con. Con gái lớn 21 tuổi, con trai 17 tuổi đang du học ở Mỹ.

Nói về ông xã tình đầu cũng là tình cuối, nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo Vietnamnet: “Trong đời ai cũng cần tìm được 3 người là: Người yêu thương mình nhất, người mà mình yêu nhất và người chung sống với mình đến trọn đời. Tôi tìm được cả ba người trong ông xã và anh cũng vậy. Chúng tôi là ba trong một của nhau”, Mai Thu Huyền nói.

Mai Thu Huyền và chồng.

Diễn viên “Những ngọn nến trong đêm" cho biết, với chị mọi thứ trên đời chỉ là phù du. Công việc của có thể thay đổi, cuộc sống cũng có lúc thành lúc bại nhưng gia đình thì chỉ có một. Vậy nên nữ nghệ sĩ sinh năm 1979 luôn trân trọng những gì mình có.

Cô nói: "Tôi thấy mình đang đi đúng quỹ đạo con đường cuộc đời nên không dại gì để đánh mất hay làm hư hỏng nó”, Mai Thu Huyền bày tỏ trên báo Vietnamnet.

Tờ Tri thức và Cuộc sống đưa tin, gia đình nữ diễn viên 7x hiện sống trong một căn biệt thự 2 mặt tiền, có giá hàng triệu đô tại quận 7. Vị trí căn biệt thự vô cùng đắt đỏ, với độ bề thề khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà bao phủ tông trắng từ màu sơn tường, cổng rào cùng lớp cây xanh được trồng trước sân. Không gian sống của nữ diễn viên gồm một trệt, 2 lầu với thiết kế thoáng đãng, nhiều ánh sáng.

Phòng khách ấm cúng với nội thất màu nâu sang trọng cùng đèn tông vàng. Nữ diễn viên tâm sự, cô tự tay mua sắm nội thất cũng như từng đồ dùng trong nhà. Hầu hết đều là hàng nhập khẩu loại cao cấp nhất.

Một góc không gian bếp được bày trí ngăn nắp. Các loại chén, tách trà,... được đặt mua ở Châu Âu với số lượng nhiều, đủ để gia đình mời bạn bè đến dự tiệc.

Biệt thự triệu đô, 2 mặt tiền tại quận 7 của vợ chồng Thu Huyền.

Không gian sang trọng, ấm cúng.

Bàn ăn gồm 1 bàn kính dài hình bầu dục cùng 8 ghế. Mai Thu Huyền và ông xã yêu thích phong cách cổ điển nên chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất trong phòng ngủ. Cô kết hợp giữa đồ gỗ với gam màu đồng để giúp căn phòng tăng vẻ sang trọng và thoải mái.