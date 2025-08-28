Bảo Thy sinh năm 1988, là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Vpop đời đầu. Cô bắt đầu được chú ý mạnh từ cuộc thi Miss Audition năm 2006, khi cùng Vương Khang trình diễn hai ca khúc nhạc hiệu game Audition với lời Việt tự viết. Đây là bước đệm đưa tên tuổi “Công chúa bong bóng” phủ sóng khắp diễn đàn, bảng xếp hạng trực tuyến thời bấy giờ.

Giai đoạn sau đó, Bảo Thy liên tiếp có các bản hit gắn liền thanh xuân của thế hệ 9X–2000 như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Ngày buồn nhất …, đồng thời hợp tác cùng Quang Vinh ở Ngôi nhà hoa hồng . Với loạt ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, Bảo Thy trở thành biểu tượng của dòng nhạc teen-pop.

Bảo Thy được mệnh danh là "công chúa bong bóng" của showbiz Việt

Không chỉ ca hát, Bảo Thy còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như làm MC, đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Cô cũng là một trong số ít ca sĩ dám thay đổi hình tượng từ “công chúa tuổi teen” sang người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ hơn, để phù hợp với gu âm nhạc và thị hiếu khán giả theo năm tháng.

Cuối năm 2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh. Ông xã của Bảo Thy từng có quan hệ hợp tác với gia đình nữ ca sĩ trước đó. Sau thời gian tìm hiểu kín tiếng, anh đã chinh phục “công chúa bong bóng” bằng sự chín chắn, điềm đạm và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cô.

Sau hôn lễ, Bảo Thy lui về tập trung cho gia đình, hạn chế tham gia showbiz ồn ào. Năm 2021, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Kể từ khi làm mẹ, Bảo Thy giảm bớt các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian chăm sóc gia đình. Tuy vậy, thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện trong một vài chương trình hoặc xuất bản sản phẩm âm nhạc chọn lọc.

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 được ông xã đại gia yêu thương, chiều chuộng sau khi kết hôn

Bảo Thy và gia đình hiện đang sống trong một căn biệt thự “khủng” tọa lạc tại khu đô thị hạng sang ở TP.HCM. Đây là món quà doanh nhân Phan Lĩnh đã xây dựng trước khi cưới, được tu sửa lại cho phù hợp trước khi Bảo Thy chuyển về làm dâu hào môn.

Căn biệt thự 2 mặt tiền gây choáng ngợp bởi kiến trúc hiện đại, gam màu trắng - xám sang trọng, sân vườn thoáng đãng và đặc biệt là hồ bơi lớn được thiết kế như hồ nước biển. Bảo Thy từng tiết lộ cô không thích mùi clo nên chồng đã đầu tư cải tạo bể bơi để mang lại cảm giác thoải mái cho vợ. Ngoài ra, tầng thượng của căn biệt thự còn được tận dụng để trồng rau xanh, vừa tạo mảng thiên nhiên vừa mang lại thực phẩm sạch cho gia đình.

Bảo Thy và chồng con đang sống trong một căn biệt thự bề thế ở TP.HCM

Cô tận hưởng cuộc sống sang chảnh như "bà hoàng"

Cuộc sống hôn nhân của Bảo Thy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô được ông xã đại gia yêu chiều như một “công chúa đời thực”. Anh luôn tạo điều kiện để vợ không phải lo toan nhiều, đồng thời tôn trọng đam mê nghệ thuật của cô.

Không những thế, dù bận rộn nhưng doanh nhân Phan Lĩnh vẫn dành nhiều thời gian đưa vợ con đi du lịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 thường xuyên khoe ảnh check-in tại các điểm đến xa hoa, đi mua sắm tại cửa hàng thời trang cao cấp...

Nhờ hôn nhân hạnh phúc, viên mãn và cuộc sống sang chảnh như "bà hoàng", nên dù bước qua tuổi U40 và là mẹ một con, Bảo Thy vẫn thường xuyên khiến công chúng trầm trồ trước vẻ đẹp căng tràn. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay đăng ảnh đời thường, nữ ca sĩ đều khiến người hâm mộ bất ngờ bởi làn da trắng mịn, gương mặt trẻ trung và vóc dáng gợi cảm.

Sắc vóc gợi cảm, căng tràn của Bảo Thy ở tuổi U40

Bảo Thy cũng nhiều lần diện bikini, khoe vòng eo thon gọn, thân hình cân đối, điều không phải ai ở tuổi này cũng có được, đặc biệt sau khi đã sinh con. Theo "công chúa bong bóng", bí quyết giữ gìn nét đẹp tươi trẻ của cô là chế độ ăn uống điều độ, tập luyện thể thao và chăm sóc da kỹ lưỡng. Bảo Thy quan niệm rằng “đầu tư cho nhan sắc là đầu tư suốt đời”, nên cô rất chú trọng đến việc dưỡng da, uống đủ nước, giữ tinh thần thoải mái.