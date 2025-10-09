Nếu nói về khái niệm nghệ sĩ không tuổi chắc chắn không thể bỏ quên nghệ sĩ Mộng Tuyền. Thời thanh xuân của mình, nhan sắc bà được ví là một trong những hoa hậu của sân khấu cải lương lẫn điện ảnh của miền Nam. Giờ đây, ở tuổi 78, bà vẫn tràn đầy năng lượng và trẻ đẹp hơn tuổi thật rất nhiều.

Nuôi gia đình hơn 20 người

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan. Bà sanh năm 1947, trong một gia đình trí thức nghèo tại Cần Thơ. Bà mê hát từ nhỏ nên 8 tuổi đã đi hát ở các đám tiệc. Từ năng khiếu bẩm sinh, vào tuổi thiếu nữ bà đi học hát cổ nhạc với thầy đờn Ba Cứ rồi gia nhập đoàn hát.

Khởi đầu bà hát cho đoàn Hoa Sen của danh ca Bảy Cao. Tài năng và nhan sắc bà được công chúng ghi nhận qua vai Huyền trong vở cải lương “Nhà chợ một đêm mưa”. Năm 1962, bà sang gánh Phương Nam và thành công với vai Xuân Hoa trong tuồng “Đông về lạng xác hoa” và Phương Loan trong vở “Nửa kiếp oan thù”.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền dự lễ cúng Tổ ngành sân khấu tại nhà nghệ sĩ Trung Dân mới đây. (ảnh: Nguyễn Huy)

Nghệ sĩ Mộng Tuyền nhớ lại: "Lúc này gia đình tôi có tất thảy khoảng 20 người. Tiền lương tôi kiếm được đều giao hết cho ba má nuôi em. Tôi đã có chút tiếng tăm nhưng trong người không giữ tiền. Có nhiều giai đoạn, vì chiến tranh ảnh hưởng đến việc ca hát, nhà tôi cạn tiền vì đoàn tạm ngưng hát. Vì vậy, gia đình tôi luôn sống trong cảnh chật vật".

Theo Mộng Tuyền, do bà vừa hát được cải lương, vừa hát được tân nhạc, vừa tham gia đóng phim nên thời gian hoạt động của bà ở mỗi lĩnh vực không xuyên suốt.

Hát cải lương một thời gian, bà đi đóng phim thì tạm ngưng cải lương. Ấy vậy mà, bà cũng đạt được thành tích vô cùng ấn tượng ở mỗi lãnh vực.

Năm 1963, là năm đặc biệt với Mộng Tuyền trong lĩnh vực cải lương. Bà được bà bầu Thơ mời về đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Đây là giai đoạn hoàng kim trong bước đường nghệ thuật của bà.

Thời điểm ấy, đào Kim Loan gây tiếng vang với vai Mộng Tuyền sơn nữ trong vở “Mùa xuân còn mãi”. Nhân đó, bà lấy nghệ danh Mộng Tuyền. Đỉnh điểm trong sự nghiệp sân khấu của bà là giải vàng Thanh Tâm danh giá nhờ vai Thu Lan vũ nữ trong vở “Phu tử tòng tử”.

Ít năm sau, năm 1972, Mộng Tuyền nhận giải ảnh hậu qua vai diễn chính phim “Gánh hàng hoa” do nhật báo Trắng Đen bình chọn. Từ đó bà hoạt động sôi nổi bên điện ảnh qua nhiều bộ phim của các đạo diễn Lê Hoàng Hoa và Lê Mộng Hoàng.

Đương thời, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kiều Chinh và Mộng Tuyền được ca tụng là Tứ đại mỹ nhân điện ảnh. Sau 1975, khi nữ hoàng sân khấu Thanh Nga qua đời, Mộng Tuyền trở thành trụ cột của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, tiếp tục được một số thành công trên kịch trường và điện ảnh.

Mộng Tuyền thời trẻ (ảnh do NVCC).

3 lần đổ vở hôn nhân, lần cuối cay đắng tình đời

Trước 1975, ở mỗi suất hát của Mộng Tuyền, luôn có một khán giả đặc biệt ngồi xem lặng lẽ. Suốt nhiều tháng ròng, ở suất diễn nào bà cũng nhận từ vị khán giả ấy một đoá hoa hồng. Thành ý của người đàn ông ấy khiến bà chấp nhận kết hôn cùng ông.

Bà cho biết: "Lúc ấy nhà tôi nghèo khó lắm. Tôi không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Tôi cũng không có tuổi thanh xuân vì phải làm kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi không có thời gian trống để hẹn hò, yêu đương. Tôi lấy người chồng đầu tiên vì ân nghĩa. Ông ấy giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều".

Vì không có tình yêu nên một thời gian sau hôn nhân này tan vỡ. Lúc này, các em của Mộng Tuyền đã định cư tại Pháp và bà ở Việt Nam một mình. Tất cả muốn bà sang ở cùng và bà đã đồng tình.

Một vị Việt kiều yêu nước nhiều lần về Việt Nam và rất mê tiếng hát của bà. Ông ngỏ lời kết hôn với bà. Năm 1988, bà sang Pháp định cư, hành nghề kinh doanh đồ lưu niệm tại Quận 13, Paris, ít tham gia các sinh hoạt văn nghệ.

Mộng Tuyền ở Pháp đủ lâu để được nhập tịch. Vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là bà quá thương các em ruột, nên hôn nhân thứ hai đứt gánh.

Chính bà đã lao động để nuôi họ từ nhỏ nên bà vừa là chị, vừa là mẹ. Họ di cư sang Úc và muốn bà theo. Người chồng thứ hai không muốn điều đó. Cuối cùng, bà chia tay ông.

Theo bà, ông là một người rất tốt và chung thuỷ. Sau khi ly hôn bà, ông không bước thêm bước nữa. Nhưng áp lực ngoại cảnh khiến họ không níu kéo được hôn nhân.

Bà được mệnh danh là Hoa khôi sân khấu cải lương (ảnh do NVCC).

Bà sang Úc để ở gần các em. Để được là thường trú nhân của Úc, bà kết hôn với một công dân Úc gốc Việt. Bà nghĩ mình đã gặp đúng người thương, bà chu toàn cho hôn nhân này. Buồn thay, ông ngoại tình với một người bạn của bà. Bà quyết định chia tay và sống độc thân tới giờ. Nhìn lại cái câu "hồng nhan đa truân" rất đúng với cuộc đời Mộng Tuyền.

Vẫn còn yêu nếu gặp người tốt

Năm 2007, Mộng Tuyền quyết định hồi hương. Bà mang song tịch Việt - Pháp. Bà mưu sinh bằng nghề kinh doanh khách sạn. Do bà không chi phí lớn, rất giản dị nên cuộc sống thoải mái và vô tư cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Kể từ đó, bà thường xuyên ở Việt Nam. Niềm vui lớn nhất của bà là được đi hát khắp nơi. Nhưng đặc biệt, hầu như bà hát phục vụ đúng nghĩa, không nhận cát xê. Ai mời, dẫu ở xa xôi, bà cũng tới.

Điều lạ là đi hát nhiều trong khi tuổi ngày càng lớn nhưng bà rất khoẻ và trẻ. Trọng lượng 48-50 kg được bà duy trì suốt nhiều năm. Sắc diện của bà trẻ như người mới chớm 60. Bí quyết trẻ khoẻ của Mộng Tuyền là sống vui, không hờn giận. Ăn uống theo chế độ nhiều rau, ít đường và muối. Tập aerobic thường xuyên.

Nhìn nhan sắc tươi trẻ của bà, nhưng bà sống độc thân đã lâu, không ít người thân quen khuyên bà nên mở lòng đón nhận một cuộc tình mới.

Mộng Tuyền nói: "Sau 3 lần thất bại trong tình trường, tôi thấy rằng tình yêu phải đến từ hai phía mà quan trọng là phải tìm đúng người. Người đàn ông có thể không giàu, không danh tiếng nhưng phải là người thấu hiểu.

Tôi đã quen với cuộc sống độc thân, và ở tuổi này không còn ham thích việc yêu đương. Thế nhưng, tôi không đóng cửa trái tim mà để tuỳ duyên. Xem ra ai cũng cần người bầu bạn nhưng tri kỷ khó tìm".

Hiện tại, nữ nghệ sĩ đang sống trong một khách sạn mini gồm 1 trệt, 5 tầng lầu ngay con hẻm đường Cao Thắng, TPHCM. Bà chỉ ở trong một căn phòng có diện tích khoảng 24m2, các phòng còn lại, bà dùng để cho thuê.