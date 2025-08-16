Thân Thúy Hà sinh năm 1978, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ sàn catwalk sau khi đoạt giải Hoa khôi Thanh niên thanh lịch. Với chiều cao 1m72, gương mặt sắc sảo và thần thái mạnh mẽ, cô nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu nổi bật của làng thời trang cuối thập niên 1990.

Đầu những năm 2000, Thân Thúy Hà rẽ sang diễn xuất và nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt vai phản diện trên màn ảnh nhỏ. Cô sở hữu phong cách diễn tinh tế, ánh mắt lạnh lùng và biểu cảm sắc nét, giúp khắc họa thành công nhiều nhân vật “ác nữ” mưu mô, quyền lực. Dù thường xuyên bị “ghét” trên màn ảnh, nhưng nữ diễn viên cho biết đó là tín hiệu cho thấy vai diễn của cô đã chạm được cảm xúc khán giả.

Tên tuổi Thân Thúy Hà gắn liền với nhiều vai diễn phản diện trên màn ảnh

Trong hơn hai thập kỷ làm nghề, Thân Thúy Hà tham gia hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Nếu còn có ngày mai, Mộng phù hoa, Lâu đài tình ái, Tình yêu còn lại, Bí mật người thừa kế...

Trong đó, vai bà Phú trong Duyên kiếp vào năm 2022 giúp cô gây sốt trên mạng xã hội, còn vai bà Thanh trong Mùa sậy trổ bông mang về cho cô giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” tại Giải Ngôi Sao Xanh 2024.

Ngoài phim truyền hình, Thân Thúy Hà cũng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Tèo em, Scandal: Hào quang trở lại, Hy sinh đời trai … Sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn đã khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng biến hóa của cô.

Hiện tại, Thân Thúy Hà vẫn miệt mài đóng phim, giữ vững vị thế là một trong những gương mặt “bảo chứng” cho chất lượng diễn xuất trên màn ảnh Việt.

Sau nhiều thăng trầm tình cảm, Thân Thúy Hà hiện làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con

Dù sự nghiệp thành công, nhưng cuộc sống riêng của Thân Thúy Hà lại khá trắc trở. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi vào năm 2009 với một doanh nhân, sau đó ly hôn và một mình nuôi con trai đầu lòng Duy Anh.

Đầu năm 2019, Thân Thúy Hà bất ngờ sinh con gái thứ hai, bé Hera, tại Mỹ. Việc cô giấu kín danh tính cha của bé từng khiến dư luận tò mò, nhưng nữ diễn viên lựa chọn im lặng, chỉ tập trung nuôi dạy con.

Cô khẳng định mình chủ động sinh con vì muốn gia đình có thêm tiếng cười trẻ thơ, chứ không đặt mục tiêu lấy chồng cho đủ. Với cô, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn với hôn nhân, mà đến từ sự bình yên bên các con.

Hiện tại, Thân Thúy Hà sống cùng hai con trong một biệt thự 4 tầng khang trang ở TP.HCM. Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, nhiều cây xanh và hoa lá, mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên. Dù bận rộn lịch quay, cô vẫn tự tay chăm chút tổ ấm, nấu ăn, dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa mỗi dịp lễ Tết để các con có ký ức ấm áp.

Biệt thự 4 tầng khang trang của Thân Thúy Hà

Trong việc nuôi dạy con, Thân Thúy Hà đề cao sự kỷ luật và tính tự lập. Con trai Duy Anh hiện đã ở tuổi thiếu niên, cao ráo, chững chạc và là “trụ cột” giúp mẹ chăm em. Bé Hera dù còn nhỏ nhưng được mẹ hướng dẫn cách tự chăm sóc bản thân và biết quan tâm đến người khác.

Ngoài thời gian cho gia đình, Thân Thúy Hà vẫn miệt mài làm việc để tự chủ tài chính. Cô chia sẻ, mục tiêu là “về già không trở thành gánh nặng cho con” và muốn làm gương để các con thấy rằng cuộc sống độc lập, tự chủ mới là nền tảng của hạnh phúc.

Ở tuổi U50, Thân Thúy Hà hài lòng với tổ ấm ba mẹ con đầy yêu thương mà mình xây dựng. Cô không đóng cửa trái tim, nhưng cũng không ngóng chờ bước vào một mối quan hệ tình cảm mới.

Nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U50 của bà mẹ hai con

Nữ diễn viên tâm sự với VnExpress: "Tôi thật sự không có nhu cầu yêu đương. Hiện tình yêu, mối bận tâm lớn nhất của tôi là các con. Một mình nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô đơn. Lịch của tôi kín mít mỗi ngày với nhiều hoạt động như nấu ăn, dọn dẹp, tập thể dục, làm vườn, trồng cây, rồi đi quay. Tối về nhà, tôi ôm con ngủ - khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày".