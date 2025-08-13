Thúy Nga sinh năm 1976 tại Khánh Hòa, được đào tạo bài bản tại trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cùng lớp với Việt Hương, Tiết Cương... Cô nổi bật từ chương trình Gala Cười năm 2003 với lối diễn hài duyên dáng, tự nhiên. Với nỗ lực không ngừng, nữ nghệ sĩ nhanh chóng trở thành một trong những cây hài đình đám ở miền Nam.

Danh hài Thúy Nga

Khoảng năm 2007 - 2008, Thúy Nga quyết định sang Mỹ định cư và tiếp tục gặt hái thành công tại thị trường hải ngoại. Năm 2013, cô bất ngờ tham gia cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt. Thời điểm đó, dù đã bước sang tuổi 37 và chỉ cao 1,59m nhưng nữ diễn viên đã đoạt danh hiệu Á hậu 2 và thắng giải phụ "Người đẹp tài năng".

Ngoài sự nghiệp thành công, Thúy Nga còn được công chúng chú ý bởi cuộc sống đời tư nhiều thăng trầm. Năm 2010, cô kết hôn với một doanh nhân và hạ sinh con gái đầu lòng Nguyệt Cát vào năm 2011.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của Thúy Nga lại không êm đẹp. Nữ danh hài từng nhiều lần chia sẻ, cô bị tổn thương cả tinh thần lẫn tài chính sau khi chung sống với người chồng này.

Từng gặp biến cố trong tình cảm, nhưng Thúy Nga đã mạnh mẽ đứng dậy và ngày càng thành công

Đặc biệt, năm 2015, Thúy Nga khiến dư luận xôn xao khi "bóc trần" góc khuất hôn nhân. Cô tiết lộ sự thật từng bị chồng cũ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 350 nghìn USD (khoảng hơn 7 tỉ đồng vào thời điểm đó) và bỏ trốn ngay sau đám cưới.

Sau biến cố, Thúy Nga mạnh mẽ tuyên bố chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái và vượt qua nỗi đau bằng tình yêu và trách nhiệm làm mẹ. Vượt qua đổ vỡ, Thúy Nga âm thầm xây dựng lại cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ từng tâm sự con chính là động lực để cô không gục ngã. Sự nghiệp của Thúy Nga cũng dần phục hồi khi cô tiếp tục biểu diễn tại Mỹ, làm MC, phát triển kênh YouTube và kinh doanh để chăm lo cho gia đình.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, hiện Thúy Nga có cuộc sống an nhiên bên con gái. Nữ nghệ sĩ tâm sự, ở tuổi U50, cô vẫn yêu đương, nhưng muốn đó là những khoảng riêng tư dành cho mình. Cô tự hào khi có con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện và không ngăn cản mẹ có bạn trai.

Thúy Nga hiện sở hữu 3 biệt thự ở Mỹ

Nhờ chăm chỉ lao động nghệ thuật và kinh doanh, Thúy Nga sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tại Việt Nam, cô có một căn nhà mặt tiền giá hơn chục tỷ đồng. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn sở hữu 3 biệt thự triệu đô tại Mỹ.

Ngôi nhà chính của Thúy Nga tọa lạc trên phố Bolsa – khu vực sầm uất, tập trung đông cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cô mua căn biệt thự này vào năm 2021 với giá gần 1,2 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng), nhằm tạo điều kiện cho con gái Nguyệt Cát, khi đó 13 tuổi, sang Mỹ du học. Hiện tại, đây là nơi Thúy Nga sống cùng con gái và mẹ ruột.

Năm 2022, Thúy Nga mua thêm một căn nhà trị giá khoảng 28 tỷ đồng để đầu tư. Đến tháng 6/2024, căn biệt thự thứ ba của Thúy Nga chính thức hoàn thiện sau gần một năm sửa chữa.

Những năm qua, Thúy Nga thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bạn bè, người thân. Ở tuổi trung niên, cô được khen trẻ trung, năng động. Nữ nghệ sĩ cho biết cô duy trì chạy bộ, tập yoga, chăm sóc da và chế độ dinh dưỡng lành mạnh để có thần thái tươi vui.

Sắc vóc gợi cảm của Thúy Nga ở tuổi U50

Về kế hoạch về quê hương hoạt động nghệ thuật trở lại, Thúy Nga chia sẻ: "Tính tôi làm gì cũng chú tâm. Hồi đang làm nghệ thuật sôi nổi, tôi sinh con là gác nghệ thuật sang một bên luôn.

Tới giờ con tôi lớn hơn thì tôi lại kinh doanh. Tôi giống như bị cuốn theo vòng xoáy kinh doanh, phải chỉn chu, chu đáo với công việc kinh doanh, tập trung hết tinh thần vào nó, rồi thêm con cái.

Nhiều lúc tôi cũng buồn lắm vì phải gác lại đam mê. Nhưng mọi người yên tâm đi. Tôi ổn định rồi tôi sẽ tự về Việt Nam làm một bộ phim nhựa về cuộc đời tôi. Tôi sẽ tự bỏ tiền ra đầu tư, bỏ mấy chục tỷ làm phim. Nếu Trấn Thành làm phim Mai thì tôi làm phim Nga".