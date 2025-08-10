Sao nữ giàu có bậc nhất showbiz Việt

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim: Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ... Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế đầu tiên tổ chức ở Việt Nam nhờ vai diễn trong Long Thành cầm giả ca.

Nhật Kim Anh là một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất showbiz Việt.

Ngoài vai trò diễn viên, Nhật Kim Anh còn lấn sân âm nhạc và từng phát hành album Lâu đài cát năm 2008. Cô được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp và âm nhạc, như Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Sàn chiến giọng hát, và từng là giám khảo trẻ nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2017.

Song song với nghệ thuật, Nhật Kim Anh cũng hoạt động kinh doanh. Cô hiện là bà chủ của một thương hiệu mỹ phẩm và một thương hiệu cà phê lớn, mang lại nguồn thu ổn định. Nhờ đó, nữ nghệ sĩ trở thành một trong những sao nữ giàu có bậc nhất showbiz Việt.

Nhật Kim Anh dần trở lại với các sự kiện giải trí sau khi sinh con. Ảnh: FBNV.

Tuy gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng Nhật Kim Anh lại khá lận đận trong tình duyên. Năm 2014, cô kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài năm. Cả hai ly hôn vào năm 2019. Con trai chung của cả hai sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Thời gian dài, nữ diễn viên và chồng cũ xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. Đến năm 2022, Nhật Kim Anh chấp thuận phán quyết của tòa án, đồng ý để bé Tin sống cùng nhà nội. Nữ diễn viên cho biết cô về thăm con hàng tuần.

Sau thời gian dài ly hôn Nhật Kim Anh, Bửu Lộc đã có bạn gái mới còn cô vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm.

Sống trong biệt thự bề thế cùng con gái

Khi mọi người cho rằng Nhật Kim Anh sẽ tìm kiếm hạnh phúc mới, cô bất ngờ chọn một lối đi khác. Ở tuổi 40, cô quyết định sinh con lần thứ hai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là ước mơ ấp ủ suốt nhiều năm và chỉ khi có đủ điều kiện về kinh tế lẫn tinh thần, cô mới thực hiện.

Ở tuổi 40, Nhật Kim Anh đang hạnh phúc bên con gái nhỏ.

Dù nhiều người khuyên nên tìm bạn đời mới, Nhật Kim Anh vẫn chọn con đường làm mẹ đơn thân vì không còn tin vào hôn nhân. Cô giữ kín quá trình mang thai suốt nhiều tháng, đến tháng thứ 7 mới tiết lộ với người thân và công chúng. Tháng 1/2025, nữ diễn viên hạ sinh hạ con gái ở TP.HCM.

Sau ánh đèn sân khấu, khoảnh khắc Nhật Kim Anh tự tay chăm sóc con gái đã mang đến nhiều hình ảnh ấm áp và đầy yêu thương. Không cần váy áo lộng lẫy hay lớp trang điểm cầu kỳ, chỉ với bộ đồ ngủ giản dị và nụ cười dành cho con, cô hiện lên đúng nghĩa là một người mẹ nhẹ nhàng, tận tụy, và hạnh phúc khi được chăm sóc thiên thần nhỏ của mình. Đôi mắt long lanh và gương mặt thích thú của bé chính là món quà ngọt ngào nhất mà người mẹ nhận lại sau những ngày bận rộn.

Khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con.

Trong một khoảnh khắc đời thường đầy ngọt ngào, Nhật Kim Anh khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú khi mô phỏng lại dáng ngủ đáng yêu của con gái ngay trên giường ngủ. Hình ảnh hai mẹ con nằm song song, giống nhau từ tư thế tay chân đến nét mặt thảnh thơi, không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khiến người xem thấu hiểu tình mẫu tử.

Chia sẻ khoảnh khắc này trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết đầy hài hước và tình cảm: "Dáng ngủ chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là tỉnh liền!". Bài đăng nhanh chóng nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng, thu hút hơn 84,7 nghìn lượt cảm xúc, 1.400 bình luận và hơn 300 lượt chia sẻ.

Dù bận rộn với công việc Nhật Kim Anh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc con gái. Những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy yêu thương như thế không chỉ cho thấy một hình ảnh khác gần gũi hơn của nữ nghệ sĩ mà còn nhắc nhở chúng ta rằng: Hạnh phúc thực sự đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà nằm trong chính những phút giây bình yên, bình dị nhất của cuộc sống.

Nội thất bên trong sang trọng, hiện đại như khách sạn.

Biệt thự bề thế của Nhật Kim Anh.

Hiện tại, Nhật Kim Anh sống cùng con gái trong căn biệt thự 2 tầng, rộng hơn 200m2 tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ đồng. Không gian sống của cô được thiết kế sang trọng, hiện đại với sân vườn rộng rãi, nhiều cây xanh và hoa tươi. Mỗi dịp lễ, Tết, cô thường chia sẻ hình ảnh ngôi nhà được trang trí rực rỡ, ngập tràn sắc hoa, khiến nhiều người trầm trồ.

Hồ cá koi đắt giá trong biệt thự.

Một trong những khu vực đặc biệt nhất trong cơ ngơi của Nhật Kim Anh là hồ cá Koi. Khu vực này ngoài cây xanh còn có hồ rộng và đàn cá ước tính có giá trị lớn. Tại đây, nữ nghệ sĩ còn xây dựng cả chòi nghỉ sân vườn để làm chỗ nghỉ ngơi, thư giãn.

Ở tuổi 40, nữ nghệ sĩ mãn nguyện vì có hai con ngoan ngoãn, đáng yêu. Mỗi cuối tuần cô thường sắp xếp về Cần Thơ thăm con trai đầu. Khi con gái đã cứng cáp hơn, Nhật Kim Anh dần trở lại với các dự án nghệ thuật. Cô tiết lộ sẽ góp mặt trong dự án phim của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.