Sự nghiệp ca hát - kinh doanh

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được gia đình định hướng theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hồ Quỳnh Hương bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi âm nhạc uy tín.

Hồ Quỳnh Hương

Thời điểm đầu những năm 2000, cái tên Hồ Quỳnh Hương gần như phủ sóng khắp các sân khấu lớn nhỏ cả nước. Giọng hát nội lực, vang và sáng giúp cô chinh phục khán giả với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Anh, Có nhau trọn đời, Hoang mang, Bức thư tình thứ hai… Nhiều năm liền, cô được vinh danh tại Làn Sóng Xanh, Mai Vàng và nhiều giải thưởng âm nhạc khác.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương lại khiến công chúng bất ngờ khi quyết định tạm rút lui khỏi showbiz. Cô từng chia sẻ, thời gian đó bản thân cần "tĩnh tâm", tìm về những giá trị sâu lắng hơn trong cuộc sống. Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư.

Cô mở chuỗi nhà hàng chay tại TP.HCM, Hà Nội và Quảng Ninh, đồng thời phát triển mô hình ẩm thực lành mạnh kết hợp thiền và nghệ thuật sống xanh. Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường nhiều năm, tích cực lan tỏa lối sống an lành, gần gũi thiên nhiên. Ngoài lĩnh vực ẩm thực, cô còn đầu tư bất động sản.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương còn rất mát tay trong kinh doanh

Hiện tại, dù không xuất hiện nhiều trên các sân khấu ca nhạc, Hồ Quỳnh Hương vẫn được đánh giá là một trong những giọng ca đẳng cấp của Vpop, vừa sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, vừa có tư duy hiện đại trong việc phát triển thương hiệu cá nhân.

"Đại gia đất mỏ" với khối tài sản khổng lồ

Nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, người ta không chỉ nhớ đến một giọng hát cao vút mà còn nghĩ đến hình ảnh một "nữ đại gia đất mỏ" thực thụ. Xuất phát từ một gia đình bình thường ở Hạ Long, cô đã vươn lên bằng chính tài năng và sự nhạy bén trong kinh doanh để xây dựng khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hồ Quỳnh Hương hiện sở hữu hệ thống bất động sản trải dài từ Bắc chí Nam. Cô có biệt thự sang trọng ở Hà Nội, căn nhà vườn tại Quảng Ninh - nơi nghỉ dưỡng mỗi khi trở về quê hương, và đặc biệt là căn biệt thự rộng hơn 600m2 tại TP.HCM được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, phủ kín cây xanh và nội thất cao cấp. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng Đình Bảo tại Bình Châu (Vũng Tàu cũ) do cô đầu tư cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người yêu lối sống chậm và cân bằng.

Biệt thự rộng 600m2 của Hồ Quỳnh Hương ở TP.HCM

Cơ ngơi của cô ở Quảng Ninh

Biệt thự 3 tầng của nữ ca sĩ ở Hà Nội

Không chỉ đầu tư vào nhà đất, Hồ Quỳnh Hương còn từng nổi tiếng là "tay chơi kim cương" có tiếng trong giới showbiz. Trong một cuộc phỏng vấn với Dân Việt, cô tiết lộ từng sở hữu nhiều món trang sức quý hiếm, có chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết hiện nay cô không còn quá đặt nặng vật chất.

Điều đáng nói là, Hồ Quỳnh Hương chưa bao giờ dựa vào "đại gia" hay ồn ào tình ái để phất lên. Cô là hình mẫu hiếm hoi trong làng giải trí Việt vừa có tài năng nghệ thuật, vừa có đầu óc kinh doanh và năng lực tài chính tự chủ.

Cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng con ở tuổi 45

Năm 2025, ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tổ chức đám cưới riêng tư tại đảo Rều, Quảng Ninh - quê hương cô. Thông tin nữ ca sĩ lên xe hoa khiến nhiều người ngạc nhiên bởi trước đó cô giấu kín chuyện tình cảm, không chia sẻ việc đã có bạn trai.

Hồ Quỳnh Hương và chồng doanh nhân

Lễ cưới diễn ra ấm cúng, có sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Chồng Hồ Quỳnh Hương là một doanh nhân thành đạt, hơn cô vài tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đáng chú ý, trong lễ cưới, Hồ Quỳnh Hương lần đầu công khai việc mình đã có một con trai 2 tuổi.

Sau khi kết hôn, Hồ Quỳnh Hương chọn cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình và hoạt động thiện nguyện. Cô vẫn duy trì thói quen ăn chay, tập yoga, thiền định, và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bình yên trong căn biệt thự ngập tràn nắng gió ở TP.HCM.

Bạn bè thân thiết tiết lộ, nữ ca sĩ không còn bận tâm đến danh tiếng hay vị trí showbiz mà tập trung vun vén cho "tổ ấm muộn". Ở tuổi trung niên, cô vẫn giữ nhan sắc rạng rỡ, thần thái nhẹ nhàng, thanh tịnh.

Tổ ấm hạnh phúc của nữ ca sĩ "Bức thư tình thứ hai"

Đằng sau vẻ ngoài sang trọng, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ bản chất giản dị, luôn hướng thiện và tích cực đóng góp cho xã hội. Cô thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ trẻ em khó khăn, đồng thời dùng chính thương hiệu cá nhân để lan tỏa thông điệp sống tích cực.