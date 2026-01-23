Nữ nghệ sĩ có 1 con riêng cưới ca sĩ kém 7 tuổi, tích cực nịnh chồng, được chăm từ việc nhỏ nhất

Bền bỉ đi lên từ vai gái quê đến "Nữ diễn viên xuất sắc"

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt hiền và mái tóc dài đặc trưng, nữ diễn viên sớm được “đo ni đóng giày” cho các vai phụ nữ nông thôn, chịu thương chịu khó.

Diễn viên Lê Phương

Lê Phương đã tham gia khoảng 25 bộ phim truyền hình, ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Ký túc xá, Giông tố cuộc đời, Bìm bịp kêu chiều, Tình như tia nắng, Chỉ một tình yêu, Trận đồ bát quái, Cá rô em yêu anh…

Dù không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo theo chuẩn sao nữ, Lê Phương được giới chuyên môn đánh giá cao bởi lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng nhập vai đời thường rất “đời”.

Năm 2018, cô tạo cú hích lớn trong sự nghiệp với vai Hương trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ . Nhân vật người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn nhưng đầy nội lực đã giúp Lê Phương chiếm trọn cảm tình khán giả và giới phê bình.

Lê Phương ngày càng thành công trong sự nghiệp

Cùng năm, Lê Phương còn ghi dấu trên sân khấu kịch với vai Kiều Nguyệt Nga trong vở Tiên Nga , cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất. Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục làm mới hình ảnh.

Gần đây, Lê Phương tiếp tục làm mới bản thân với những vai diễn phá cách hơn, khác với hình tượng quen thuộc ngày trước. Vừa qua, cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 12. Mỹ nhân 8X dành lời cảm ơn cho ông xã và hai con. Cô chia sẻ chồng con là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần lớn nhất để cô yên tâm theo đuổi đam mê.

Cưới chồng kém 7 tuổi, được yêu thương từ những điều nhỏ nhất

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Lê Phương tập trung vào công việc và nuôi con trai Cà Pháo. Khi đó, nữ diễn viên không nghĩ mình sẽ mở lòng lần nữa. Thế nhưng, duyên phận đã đưa Trung Kiên đến bên cạnh Lê Phương.

Lê Phương hạnh phúc bên ông xã kém 7 tuổi - ca sĩ Trung Kiên

Lê Phương - Trung Kiên gặp nhau trong một chuyến tàu ra Trường Sa giao lưu, phục vụ các chiến sĩ nơi đảo xa. Nữ diễn viên gọi đó là “cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời”, mang đến cho cô người đàn ông luôn nghĩ cho mình trước tiên. Họ tổ chức đám cưới vào tháng 8/2017 và chào đón con gái thứ hai vào năm 2019.

Ông xã của Lê Phương là ca sĩ Trung Kiên, sinh năm 1992, từng theo học Nhạc viện TP.HCM và đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình 2013. Hiện anh làm phòng thu, dạy thanh nhạc và chấp nhận lùi lại phía sau để làm hậu phương cho vợ phát triển sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, Lê Phương thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc gia đình ấm áp bên ông xã và các con từ những chuyến nghỉ dưỡng ở Đà Lạt đến các buổi sum họp giản dị. Cô cũng liên tục "nịnh chồng" bằng những lời khen có cánh, nói anh khiến cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc bởi sự quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nữ diễn viên được chồng yêu thương và ủng hộ hết lòng

Thậm chí, vì chồng thường xuyên dành cho cô những hành động yêu thương, nên Lê Phương coi đó là điều hiển nhiên. Chính tình yêu và sự quan tâm của anh giúp cô được là chính mình, tự tin tỏa sáng trong mọi vai trò.

Khi được khán giả khen ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và “lão hóa ngược”, Lê Phương thẳng thắn nói mình đẹp hơn nhờ chồng. Theo cô, cảm giác bình yên, hạnh phúc trong hôn nhân chính là “liều mỹ phẩm” hiệu quả nhất.

Sau 8 năm gắn bó, Lê Phương cho biết Trung Kiên thay đổi rất nhiều, bớt nóng tính, biết lắng nghe và sẵn sàng hy sinh vì gia đình. Điều khiến cô hạnh phúc nhất là chồng yêu thương con trai riêng như con ruột. Theo nữ diễn viên, con trai cô đã thay đổi rất nhiều, mà phần lớn là nhờ vào sự kiên trì và tấm lòng của Trung Kiên.

Vì có tổ ấm viên mãn, nên ở tuổi ngoài 40, Lê Phương ngày càng trẻ trung, xinh đẹp

"Khi ở với người luôn nghĩ cho mình, tôi cảm thấy an toàn. Tôi thấy may mắn khi vợ chồng yêu thương nhau, có đủ nếp đủ tẻ và các con đều ngoan ngoãn, hiếu thảo, học giỏi, cha mẹ hai bên đều còn khỏe", nữ diễn viên chia sẻ với Ngôi sao.

Từ một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Lê Phương giờ đây tìm thấy sự bình yên trọn vẹn bên người chồng kém tuổi nhưng chín chắn, yêu thương vợ từ những điều nhỏ nhất, minh chứng rằng hạnh phúc đôi khi đến muộn, nhưng khi đủ đầy thì sẽ rất bền lâu.