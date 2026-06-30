Nữ minh tinh hạng A từng quỵt tiền gia sư tiếng Anh của con, bị kiện ra tòa mới chịu trả

Theo nội dung được tài khoản chuyên "hóng biến" giới giải trí Trung Quốc đăng tải, câu chuyện được kể lại từ một tài khoản trên MXH, trong đó người dẫn chuyện tiết lộ một tình huống xảy ra từ trước đại dịch Covid-19. Theo lời kể, một người bạn của người dẫn chuyện đã được nữ minh tinh này nhờ tìm giúp một giáo viên tiếng Anh, ở hẳn tại nhà để kèm cặp con cô hàng ngày, không tính phí theo giờ mà theo hình thức đồng hành lâu dài, có thể kéo dài từ ba tháng đến nửa năm.

Vấn đề bắt đầu nảy sinh sau khi quá trình dạy kèm kết thúc.

Theo nội dung được chia sẻ, nữ minh tinh đã không thanh toán tiền công cho giáo viên như đã thỏa thuận. Người giáo viên buộc phải khởi kiện ra tòa, và tòa án sau đó đã ra phán quyết yêu cầu cô phải trả khoản tiền còn nợ.

Người kể chuyện trong podcast mô tả nhân vật chính là một sao nữ hạng A từng rất nổi tiếng, nhưng sau một sự kiện tiêu cực liên quan đến đời sống hôn nhân, cô đã dần rút lui khỏi sự chú ý của công chúng và độ phủ sóng hiện tại không còn như trước.

Vì danh tính nữ minh tinh chưa được tiết lộ, cộng đồng mạng đã bắt đầu cuộc chơi đoán tên rầm rộ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ lại loạt ảnh tổng hợp các nữ diễn viên Cbiz đã lên chức mẹ, kèm theo bình luận kiểu "liệu có ai trong số này không" để cùng nhau bàn tán, suy đoán.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, và phần lớn các gương mặt được nhắc tên trong các cuộc thảo luận chỉ đơn thuần dựa trên suy đoán cá nhân, không có cơ sở xác thực.

Cần lưu ý đây là một thông tin gossip chưa được kiểm chứng, không có tên tuổi cụ thể được công bố, không có xác nhận từ bất kỳ bên liên quan nào, và cũng chưa có nguồn báo chí chính thống nào đưa tin xác thực vụ việc.