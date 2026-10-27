Nữ MC SN 1990 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là sinh viên du lịch, đi xem chương trình làm khán giả rồi được mời vào VTV

Trong mỗi trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, các điểm cầu truyền hình đặt tại địa phương của thí sinh đều có một MC của VTV dẫn dắt. Có người trở lại nhiều lần qua nhiều mùa. Có người chỉ xuất hiện đúng một lần. MC Hồng Nhung thuộc nhóm thứ hai, khi cô chỉ dẫn điểm cầu Chung kết năm thứ 10.

MC Hồng Nhung tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1990. Cô là cựu sinh viên K16 Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội. Không học báo chí, cơ duyên của cô với truyền hình đến theo một cách vô cùng đặc biệt.

MC Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)

Một ngày cuối năm 2008, cô cùng một số bạn sinh viên được huy động làm khán giả cho chương trình Vì Người Nghèo và bất ngờ được MC Diễm Quỳnh phỏng vấn về cảm xúc. Thời điểm đó, Hồng Nhung mới chỉ là một cô sinh viên non nớt nhưng đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của bản thân. Ngay sau đó, nhà báo Phan Ngọc Tiến, khi ấy là Trưởng phòng Thể thao VTV3, đến hỏi cô có muốn thử làm người dẫn chương trình không. Cô trả lời ngay là có. Nửa năm sau, ông gọi điện mời cô đi casting bản tin thể thao phát trực tiếp lúc 22h hàng ngày vì chương trình đang thiếu người dẫn.

Những ngày đầu không dễ dàng. Mỗi ngày cô chỉ có 10 đến 15 phút để tập dẫn, ngay trước khi các anh chị khác lên hình trực tiếp. Các đạo diễn chỉnh cô rất nhiều, từ quần áo, khẩu hình đến giọng nói. Có người còn nói cô chỉ nên đi dẫn chương trình thiếu nhi. Có lúc cô nản lòng, nhưng sau nhiều tháng tập luyện, ngày 3/9/2009, cô dẫn chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên là 360 Độ Thể Thao, cùng BTV Tạ Biên Cương.

MC Hồng Nhung những ngày đầu với VTV (Ảnh: VTV)

Khi bắt đầu làm nghề, cô được các anh chị hướng dẫn từng quy trình một. Càng làm càng yêu thích công việc, quyết định đi học thêm một khóa học về báo chí.

Được biết, trong thời gian còn là sinh viên, cô cũng có dịp đứng ở điểm cầu Olympia. Đó là Chung kết năm thứ 10, ở điểm cầu Thanh Hóa, nơi cô cổ vũ cho thí sinh Giang Thanh Tùng của trường THPT Sầm Sơn. Đây là cầu truyền hình đầu tiên trong đời cô.

Ở điểm cầu Sầm Sơn, không khí sôi động đến mức cô cổ vũ đến lạc giọng. Từ đó, cô nhận ra mình cần kiểm soát cảm xúc hơn. Cô cho biết bản thân hợp với những chương trình xúc động hơn là những chương trình cần hoạt náo, sôi động. Đồng nghiệp từng trêu cô là "MC của nước mắt", vì mỗi khi nhắc đến những chương trình như vậy, mọi người sẽ nhớ đến cô.

MC Hồng Nhung thời điểm dẫn điểm cầu Olympia năm thứ 10 (Ảnh chụp màn hình)

Trong những năm tiếp theo, hình ảnh cô gắn với nhiều chương trình như Cà Phê Sáng Với VTV3, Giai Điệu Tự Hào, Điều Ước Thứ 7... Cô cũng tham gia sản xuất chương trình Bây Giờ Và Ở Đây trên VTV2, vì muốn hướng đến hình ảnh một BTV, một nhà báo hơn là chỉ đứng trước ống kính.

Cô còn nhớ lời nhà báo Tạ Bích Loan dặn, rằng mỗi khi làm điều gì hay nói điều gì, hãy tự hỏi mình làm vì động cơ gì, nếu vì mục đích trong sáng thì cứ tự tin mà làm. Sau hơn 16 năm gắn bó với VTV, cô cho biết điều mình giữ chặt nhất là sự nghiêm túc, cùng nỗi sợ bị những người đi trước đánh giá là không xứng đáng với những gì mình đang có.

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