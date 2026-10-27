26 năm trước, học sinh Ams đầu tiên trong lịch sử vào Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia là ai?

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi kiến thức dành cho học sinh THPT do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sản xuất. Chương trình lên sóng VTV3 từ năm 1999 và nhanh chóng trở thành ký ức tuổi học trò của nhiều thế hệ. Mỗi năm, các thí sinh phải lần lượt vượt qua những cuộc thi Tuần, Tháng, Quý và chỉ 4 "nhà leo núi" xuất sắc nhất mới có mặt ở trận Chung kết năm để tranh vòng nguyệt quế chung cuộc danh giá.

Với nhiều ngôi trường, việc mang được cầu truyền hình Chung kết về sân trường đã là một niềm tự hào lớn. Ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, câu chuyện ấy bắt đầu từ chính mùa giải đầu tiên.

Năm 2000, Đường Lên Đỉnh Olympia lần đầu tổ chức trận Chung kết năm. Ngôi vị vô địch đầu tiên trong lịch sử Olympia thuộc về Trần Ngọc Minh, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Góp mặt trong trận đấu lịch sử ấy còn có Phan Minh Châu, học sinh lớp chuyên Hóa trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Phan Minh Châu sinh năm 1983. Anh là đại diện đầu tiên của Ams bước vào trận Chung kết năm Olympia, mang một trong bốn điểm cầu truyền hình về với ngôi trường ở Thủ đô. Chung cuộc, Minh Châu xếp thứ ba. Dù chưa chạm tay vào vòng nguyệt quế, anh vẫn được xem là người mở đường cho hành trình chinh phục Olympia của các thế hệ Amsers sau này.

Phan Minh Châu ở thời điểm tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2000 (Ảnh chụp màn hình)

Sau Minh Châu, nhiều học sinh Ams tiếp tục đăng ký dự thi. Có người đi tới các trận Tuần, Tháng, thậm chí Quý. Thế nhưng phải tròn 10 năm sau, ngôi trường này mới lại có đại diện trong trận Chung kết năm.

Có một chi tiết khá thú vị. Người tiếp nối Minh Châu cũng mang họ Phan. Đó là Phan Minh Đức, học sinh chuyên Lý. Nhiều khán giả từng nghĩ hai người có quan hệ họ hàng. Tuy nhiên Minh Đức từng chia sẻ rằng anh và đàn anh Minh Châu không hề có họ hàng, đây chỉ là một sự trùng hợp.

Ở Chung kết Olympia năm thứ 10, Phan Minh Đức giành chức vô địch với 295 điểm. Đây là chức vô địch Olympia đầu tiên của trường Ams. Minh Đức cũng là thí sinh Hà Nội đầu tiên giành chiến thắng chung cuộc tại chương trình. Sau đó, anh nhận học bổng du học ngành Tài chính Kế toán tại Đại học Swinburne (Úc) rồi tiếp tục học lên cao tại đây.

Thêm 6 năm chờ đợi, cầu truyền hình Chung kết Olympia mới trở lại trường Ams cùng Lê Duy Bách, cựu học sinh chuyên Hóa. Ở trận Chung kết năm thứ 16, Duy Bách dừng chân ở vị trí thứ ba với 160 điểm. Ngôi vô địch năm ấy thuộc về thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương đến từ Huế.

Chỉ một năm sau, đến lượt Phạm Huy Hoàng góp mặt trong trận Chung kết năm thứ 17. Nam sinh có dáng người nhỏ bé, đeo cặp kính cận dày giành ngôi Á quân với 240 điểm.

Phạm Huy Hoàng tại Chung kết Olympia năm thứ 17 (Ảnh: Mai Lân)

Năm 2022, Vũ Nguyên Sơn, học sinh lớp chuyên Nga của trường, tiếp tục ghi danh trận Chung kết năm thứ 22 sau màn chiến thắng nghẹt thở ở cuộc thi Quý IV. Nam sinh gây ấn tượng bởi vốn kiến thức xã hội phong phú cùng khả năng ngoại ngữ nổi bật. Kết thúc hành trình, Nguyên Sơn về nhì với 185 điểm.

Phải đến năm 2025, trường Ams mới có thêm chức vô địch thứ hai. Trần Bùi Bảo Khánh (sinh năm 2008), học sinh lớp chuyên Sinh, trở thành Quán quân Olympia năm thứ 25 với 215 điểm. Chiến thắng này khép lại quãng chờ đợi kéo dài 15 năm kể từ ngày Phan Minh Đức đăng quang.

Mới đây nhất, cái tên tiếp theo được viết vào hành trình ấy là Đoàn Lê Anh Đức. Tại Olympia năm thứ 26, Anh Đức về nhì ở cuộc thi Tuần với 230 điểm. Sang cuộc thi Tháng, nam sinh bứt phá giành chiến thắng với 330 điểm để vào cuộc thi Quý IV. Đến trận Quý IV lên sóng ngày 25/10, Anh Đức tiếp tục có màn "trình diễn" xuất sắc, giành chiến thắng chung cuộc với 220 điểm với thành công mang cầu truyền hình về cho trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Ams có cầu truyền hình và cũng là lần thứ 6, học sinh Ams lọt vào Chung kết Olympia.

Đoàn Lê Anh Đức là gương mặt mới nhất mang cầu truyền hình Olympia về với trường Ams (Ảnh chụp màn hình)

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