Nữ MC SN 1985 dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia: Từng làm mẹ đơn thân 8 năm, nay tái hôn với doanh nhân, mở trường mầm non hơn 4.000m2 ở TP.HCM, Hải Phòng

Nữ MC đa tài

Vân Hugo (tên thật Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình nổi tiếng. Biệt danh của cô bắt nguồn từ chương trình trò chơi thiếu nhi Vui cùng Hugo, phát sóng từ năm 2004 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngoài ra, nữ MC còn được khán giả nhỏ tuổi yêu mến qua chương trình Chúc bé ngủ ngon với hình ảnh “chị Kính Hồng”.

Hoàng Thùy Linh và Vân Hugo từng dẫn dắt "Vui cùng Hugo"

Thời điểm đó, Vân Hugo thường được nhắc đến trong dàn hotgirl thế hệ đầu của Hà Nội, khi mạng xã hội chưa phát triển rộng rãi. Cô cũng thử sức với diễn xuất, tham gia một số bộ phim như Nhật ký Vàng Anh, Những người độc thân vui vẻ, Phía cuối cầu vồng...

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Vân Hugo sang Thụy Sĩ học Thạc sĩ. Sở hữu nền tảng học vấn cùng kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, cô từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình như Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng, Chinh phục...

Trong số đó, Vân Hugo đánh giá Đường lên đỉnh Olympia là chương trình khó nhất cô từng tham gia. Theo nữ MC, sân chơi kiến thức này đòi hỏi người dẫn phải có nền tảng kiến thức rộng, bản lĩnh sân khấu vững vàng và khả năng ứng biến nhanh nhạy. Tại Đường lên đỉnh Olympia, Vân Hugo được đánh giá cao bởi lối dẫn dắt, ứng xử duyên dáng và thông minh.

Dù có sự nghiệp thành công, Vân Hugo từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, từ đổ vỡ hôn nhân đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nữ MC từng đối mặt với tình trạng suy giảm thị lực và viêm thanh quản, thậm chí đứng trước nguy cơ mất đi giọng nói.

Năm 2023, Vân Hugo trở lại với các hoạt động giải trí khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng phải dừng chân khá sớm. Hiện tại, bên cạnh công việc MC sự kiện, nữ nghệ sĩ còn dành thời gian phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.

Cuộc sống hiện tại của Vân Hugo

Năm 2020, Vân Hugo gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh được bạn trai doanh nhân cầu hôn lãng mạn bên bãi biển. Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, nữ MC đã tìm được người đồng hành và yêu thương. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ chồng, Vân Hugo cho biết cả hai quen nhau trong một lần cô từ Bắc vào Nam công tác. Nữ MC cũng bất ngờ khi chỉ sau 10 ngày quen biết, cô đã mở lòng đón nhận tình yêu.

“Mình nhìn cách anh ấy đối xử với con mình là biết anh đối với con anh như thế nào. Cách anh ấy gọi về cho con khiến mình cảm nhận anh là một người bố tuyệt vời, nên cứ thế tiến bước thôi…Từ ngày gặp anh, mình thấy không còn phải là một người phụ nữ mạnh mẽ nữa mà được sống với sự yếu đuối, được bảo vệ và che chở” , MC sinh năm 1985 nói.

Sắc vóc Vân Hugo hiện tại (Ảnh: FBNV)

Tháng 5/2022, cặp đôi đón con gái chung, đặt tên là Bình An. Đầu năm 2024, Vân Hugo và doanh nhân Đặng Cường chính thức tổ chức đám cưới tại một resort ở Phú Quốc. Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển với sự tham dự của hơn 200 khách mời là người thân, bạn bè và nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Sau khi kết hôn, nữ MC thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Gia đình cô hiện sinh sống trong căn nhà rộng khoảng 200m² tại TP.HCM, có sân vườn, hồ cá koi và không gian thư giãn. Theo những chia sẻ trước đây của Vân Hugo, căn nhà được chồng chuẩn bị để cô và các con có một cuộc sống mới.

Vợ chồng Vân Hugo (Ảnh: FBNV)

Nữ MC từng dành nhiều lời khen cho bạn đời, xem anh là người thầy lớn trong cuộc sống. Cô nhận xét chồng là người nhân hậu, luôn biết nghĩ cho gia đình. Từ cách anh chăm sóc các con đến việc đối xử công bằng với nhân viên, Vân Hugo cho biết bản thân học hỏi được nhiều điều, đồng thời tìm thấy cách dung hòa để vun đắp hôn nhân.

Không chỉ xây dựng tổ ấm mới, vợ chồng Vân Hugo còn cùng phát triển hệ thống trường mầm non với 3 cơ sở tại TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Theo thông tin trên website của hệ thống trường, cơ sở tại TP.HCM và Hải Phòng có khuôn viên rộng trên 4.000m², được bố trí sân vườn, bể bơi và nhiều phòng chức năng. Trong khi đó, cơ sở ở Tây Ninh có diện tích hơn 8.400 m², là cơ sở lớn nhất hệ thống, với sân cỏ, bể bơi, khu vui chơi ngoài trời và nhiều không gian tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.