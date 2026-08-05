Nữ MC nổi tiếng là thạc sĩ, nay dính phốt làm tiểu tam phá nát hôn nhân của chủ tịch tập đoàn lớn

Sáng 5/8, tờ Sohu đưa tin, nữ MC xinh đẹp nức tiếng Trung Quốc - Vương Thu Di hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi vì dính ồn ào làm tiểu tam, phá nát hôn nhân của 1 chủ tịch hàng đầu tại xứ tỷ dân. Theo nguồn tin, Thái Sùng Tín - chủ tịch tập đoàn tư nhân lớn thứ 2 Trung Quốc Alibaba mới đây đã ly hôn bà xã. Ban đầu, nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ được cho là xuất phát từ việc cả 2 đã phải sống xa nhau trong thời gian dài. Thế nhưng trong diễn biến mới nhất, hình ảnh Thái Sùng Tín xuất hiện với nụ cười rạng rỡ bên cạnh MC Vương Thu Di bỗng được “đào xới” lên. Từ đây, nghi vấn vị chủ tịch họ Thái ngoại tình, vụng trộm với nàng MC xinh đẹp sau lưng bà xã bỗng xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Đáng nói, Vương Thu Di sinh năm 1995, kém Thái Sùng Tín tận 31 tuổi.

Chưa hết, 1 nguồn tin khác tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi cho biết thêm rằng Vương Thu Di - Thái Sùng Tín từng bị bắt gặp cùng ghé thăm Trung tâm Getty để ngắm tranh Van Gogh, và họ còn không ít lần xuất hiện chung tại các sự kiện.

Ngoài ra, Vương Thu Di có chia sẻ trên Tiểu Hồng Thư hồi đầu năm nay rằng: “Gần đây tôi đang có chuyện tình rất ngọt ngào với 1 vị tổng tài bá đạo”. Khi ấy, nhiều khán giả chúc phúc cho MC họ Vương nhưng nay khi cô dính nghi vấn làm tiểu tam thì nhiều netizen bỗng “quay xe”, chuyển sang công kích mỹ nhân này ồ ạt.

Hình ảnh nghi Vương Thu Di ngoại tình với chủ tịch Thái Sùng Tín đã khiến dân tình xôn xao. Ảnh: Sohu

Vương Thu Di (ảnh trên) bị tố phá hoại mối quan hệ giữa 2 vợ chồng chủ tịch Thái Sùng Tín. Ảnh: Weibo

Ngay giữa tâm bão ồn ào, Vương Thu Di đã chính thức đưa ra phản hồi đầu tiên. Theo đó, cô phủ nhận thông tin làm bé ba chen chân vào cuộc hôn nhân của chủ tịch tập đoàn Alibaba. Cô nhấn mạnh mình đã có bạn trai, đối phương chưa từng kết hôn và chắc chắn không phải là đại gia Thái Sùng Tín.

Vương Thu Di cũng làm rõ về mối quan hệ với những cá nhân xuất hiện trong hình ảnh được cho là bằng chứng ngoại tình của cô: “Những cá nhân xuất hiện trong hình ảnh đều là bạn bè và đối tác công việc của tôi, bạn trai tôi không hề xuất hiện trong hình ảnh đó. 1 bức ảnh chụp chung bình thường và hoàn toàn trong sáng lại bị người khác bóp méo thành bằng chứng quan hệ bất chính. Điều này đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hy vọng mọi người hãy thật tỉnh táo, đừng để những tin đồn trên mạng che mắt. Tôi có bạn trai rồi, lớn hơn tôi 4 tuổi và anh ấy chưa từng kết hôn. 1 bức ảnh chụp chung tại môi trường làm việc bình thường như vậy không nên bị thêu dệt thành những câu chuyện giật gân, càng không đáng trở thành thứ công cụ để bịa đặt, vu khống phụ nữ. Tôi đã trình báo vụ việc với cảnh sát và khởi kiện những kẻ tung tin đồn ác ý”.

Vương Thu Di vừa chính thức lên tiếng sau khi bất ngờ dính tin đồn ngoại tình với chủ tịch tập đoàn Alibaba. Ảnh: 163

Vương Thu Di sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Thiên Tân và có bằng thạc sĩ từ Đại học Columbia. Tại Cbiz, cô là MC nổi tiếng từng được mời dẫn dắt nhiều sự kiện lớn, được xem là “nàng thơ trong giới MC”. Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Vương còn để lại dấu ấn cho riêng mình khi góp mặt trong show hẹn hò đình đám Heart Signal mùa 5.

MC Vương Thu Di sở hữu diện mạo xuất chúng. Ảnh: Weibo