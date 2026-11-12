Kimberly Powell trở thành tâm điểm chú ý sau khi The New York Times đưa tin bà có quan hệ tình cảm với CEO Nvidia Jensen Huang

Sự nghiệp hơn 18 năm tại Nvidia

Theo thông tin trên website Nvidia, Kimberly Powell gia nhập tập đoàn năm 2008, với nhiệm vụ ban đầu là phát triển GPU của Nvidia thành nền tảng tăng tốc cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế. Bà hiện phụ trách hoạt động kinh doanh y tế toàn cầu, bao gồm các nền tảng phần cứng và phần mềm ứng dụng điện toán tăng tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ trực quan hóa, phục vụ các lĩnh vực thiết bị chẩn đoán hình ảnh, khoa học sự sống, nghiên cứu phát triển thuốc và phân tích dữ liệu y tế.

Trước đó, Powell từng lãnh đạo mảng giáo dục đại học và nghiên cứu, các chương trình phát triển quan hệ chiến lược, NVIDIA AI Labs và chương trình NVIDIA Inception hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Năm 2016, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI và đến cuối năm 2017 được thăng chức Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế.

Kimberly Powell.

Trong vai trò đại diện Nvidia, Powell thường xuyên tham dự các hội nghị công nghệ quốc tế và phát biểu về những ứng dụng của AI trong y tế. Tại hội nghị GTC thường niên của Nvidia tổ chức ở San Jose hồi tháng 3/2026, bà đã trình bày về tiềm năng ứng dụng AI trong các đột phá của lĩnh vực y tế và sinh học.

Trước khi gia nhập Nvidia, Powell bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ sư phần cứng tại DOME Imaging Systems, từ tháng 1/1999 đến tháng 4/2003. Sau đó, bà làm việc hơn 5 năm tại bộ phận kinh doanh y tế của Planar Systems. Powell tốt nghiệp Đại học Boston.

Thông tin về mối quan hệ với CEO Jensen Huang

Theo The New York Times , Powell được cho là có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, 63 tuổi, CEO Nvidia và là một trong khoảng 60 nhân sự báo cáo trực tiếp cho ông. Cả hai đều đã có gia đình.

Bài báo dẫn lời ba người am hiểu sự việc cho biết, trong khuôn khổ hội nghị GTC hồi tháng 3/2026, Huang và Powell bị cho là đã có những cử chỉ thân mật và sự việc được một người đứng ngoài ghi lại bằng camera. Người này sau đó bị đội ngũ an ninh của Huang phát hiện và được yêu cầu ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA).

Thông tin về mối quan hệ giữa Huang và Powell xuất hiện trong bối cảnh CEO Nvidia đang vướng vào một bê bối khác liên quan đến Alice Huang, nữ lãnh đạo cấp cao của công ty trung tâm dữ liệu Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải, Jensen Huang và Alice Huang từng được chụp ảnh cùng nhau tại Đài Bắc vào các năm 2024 và 2025.

Đáng chú ý, bản ghi nhớ tình báo Mỹ được cho là đã lưu hành vào mùa xuân năm 2026, cáo buộc Alice Huang có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Trong thư gửi nhân viên Nvidia hôm Chủ nhật, Jensen Huang thừa nhận đã có quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời viết: “Tôi đã không chung thủy với vợ mình”. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc.

Bê bối gây sức ép lên Nvidia và tương lai của Jensen Huang

Những thông tin liên tiếp về đời tư của Jensen Huang đang tạo sức ép đáng kể đối với ban lãnh đạo Nvidia. Theo The Wall Street Journal, Hội đồng quản trị tập đoàn được cho là đang chuẩn bị họp để xem xét tương lai của Huang, trong đó có khả năng miễn nhiệm ông khỏi vị trí CEO.

Bê bối cũng tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh trong những phiên gần đây sau khi Huang thừa nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một nhóm cổ đông của Nvidia khởi kiện tập thể đối với Huang và tập đoàn, cáo buộc công ty không công bố thông tin liên quan đến mối quan hệ này cho các nhà đầu tư.

Jensen Huang hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực AI. Ông từng xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại các sự kiện ở Nhà Trắng, gần đây nhất là khi nhận Huân chương Khoa học Quốc gia từ nhà lãnh đạo Mỹ vào tháng trước. Huang cũng nằm trong nhóm lãnh đạo công nghệ hàng đầu, cùng Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, từng cam kết thúc đẩy việc tự điều chỉnh hoạt động phát triển AI nhằm hạn chế các rủi ro tiềm tàng.

Nvidia ở trung tâm trong làn sóng phát triển AI toàn cầu nhờ các bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu năng cao. Những con chip này ban đầu được phát triển để xử lý đồ họa 3D trong trò chơi điện tử, nhưng hiện đã trở thành nền tảng quan trọng cho các hệ thống AI. Phần lớn bộ xử lý của Nvidia được sản xuất bởi TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc).