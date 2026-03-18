Vụ ồn ào nữ minh tinh Kim Min Hee ngoại tình với đạo diễn kiêm CEO Hong Sang Soo (66 tuổi) đã gây xôn xao dư luận châu Á trong thời gian dài. Tới tháng 4 năm ngoái, nữ diễn viên họ Kim đã hạ sinh con trai ngoài giá thú cho nhân tình U70.

Mới nhất trong sáng 18/3, tờ Sportsseoul đưa tin, Kim Min Hee - Hong Sang Soo vừa được bắt gặp ở sân bay Incheon cùng con trai. Theo lời kể của nhân chứng, nữ diễn viên sinh năm 1982 đội mũ lưỡi trai, đeo túi lớn và tự tay đẩy xe cho con. Người qua đường nhận xét về con trai của cặp đôi tai tiếng: “Em bé thực sự rất đáng yêu. Đứa nhỏ cũng lớn nhanh thật đấy”. Nguồn tin cho biết thêm Kim Min Hee và nhân tình U70 còn đi cùng 1 nhân vật được cho là vú em hoặc người quản lý trong màn lộ diện ở sân bay mới đây.

Đáng chú ý, cặp đôi đã xuất hiện tại sân bay với phong thái tự tin, ngẩng cao đầu. 2 nghệ sĩ còn không đeo khẩu trang, dường như chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Động thái này của Kim Min Hee - Hong Sang Soo đã khiến cho nhiều netizen không khỏi cảm thấy nhức mắt xen lẫn bức xúc.

Nhân chứng cho biết đã bắt gặp Kim Min Hee - Hong Sang Soo xuất hiện ở sân bay mới đây cùng con trai ngoài giá thú với tư thế tự tin ngẩng cao đầu. Ảnh: Naver

Lần cuối Kim Min Hee - Hong Sang Soo được bắt gặp xuất hiện cùng con trai là vào hồi tháng 4 năm ngoái. Ảnh: Nate

Được biết, vụ bê bối ngoại tình liên quan tới Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã khiến truyền thông xứ kim chi tốn nhiều giấy mực suốt 1 thập kỷ qua. Đây cũng chính là cặp đôi bị công chúng xứ Hàn ghét nhất trong những năm trở lại đây. Vào năm 2015, nữ diễn viên 8X lần đầu gặp gỡ vị đạo diễn đáng tuổi bố, nhận vai chính trong bộ phim Right Now, Wrong Then của ông. Kể từ đó, Kim Min Hee liên tiếp được Hong Sang Soo ưu ái, trở thành “nàng thơ” trong mọi tác phẩm.

Truyền thông Hàn cho biết vì yêu Kim Min Hee say đắm, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Điều này khiến “bà cả” phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: “Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải”.

Để được ở bên Kim Min Hee, đạo diễn họ Hong gấp rút đệ đơn ly hôn vợ từ năm 2016 nhưng đã bị tòa án bác bỏ. Sau khi không thể ly hôn, Hong Sang Soo quyết định dọn về sống chung với Kim Min Hee, và cặp đôi này trơ trẽn ngoại tình suốt hơn 10 năm qua, trở thành cặp đôi bị ghét nhất tại Kbiz.

Hong Sang Soo - Kim Min Hee trở thành “cái gai” trong mắt công chúng xứ Hàn suốt 10 năm qua. Ảnh: X