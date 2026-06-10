Nụ hôn màn ảnh của Ngọc Trinh - Kiều Minh Tuấn bất ngờ hot trở lại

Những ngày gần đây, cái tên Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào, sự chú ý của công chúng đã khiến nhiều hình ảnh và khoảnh khắc cũ liên quan đến hai nghệ sĩ được chia sẻ trở lại.

Trong đó, một trong những phân đoạn được nhắc đến nhiều nhất là nụ hôn tình tứ của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn trong bộ phim điện ảnh Duyên Ma.

Nụ hôn của Ngọc Trinh - Kiều

Ra mắt năm 2022, Duyên Ma là dự án đánh dấu lần đầu tiên Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đóng cặp trên màn ảnh rộng. Bộ phim thuộc thể loại tình cảm - tâm linh, xoay quanh câu chuyện của Ngọc, một cô gái có khả năng nhìn thấy người đã khuất, và Minh, một người đàn ông qua đời sau tai nạn nhưng vẫn còn nhiều vương vấn với cuộc sống.

Trong phim, nhân vật của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh phát triển một mối quan hệ đặc biệt vượt qua ranh giới giữa người sống và linh hồn. Từ những lần gặp gỡ đầy bất ngờ, cả hai dần nảy sinh tình cảm và trở thành điểm tựa tinh thần của nhau. Chính vì vậy, bên cạnh yếu tố hài hước và tâm linh, Duyên Ma còn dành khá nhiều thời lượng để khai thác tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính. Đáng chú ý nhất là phân đoạn Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn trao nhau nụ hôn ngọt ngào, được xem như cao trào cảm xúc của bộ phim.

Dù không phải cảnh quay quá táo bạo, nụ hôn này vẫn từng gây chú ý vào thời điểm phim ra mắt bởi đây là lần hiếm hoi Ngọc Trinh thực hiện cảnh tình cảm với bạn diễn nam trên màn ảnh rộng. Trong những hình ảnh được ekip công bố khi quảng bá phim, cả hai xuất hiện với cử chỉ thân mật, ánh mắt tình tứ và màn khóa môi khá lãng mạn.

Ở thời điểm đó, nhiều khán giả nhận xét Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn sở hữu ngoại hình đối lập nhưng tạo được cảm giác dễ chịu khi đứng cạnh nhau. Trong khi Ngọc Trinh mang vẻ đẹp quyến rũ, nữ tính thì Kiều Minh Tuấn lại ghi điểm bằng nét gần gũi, duyên dáng và khả năng tạo cảm xúc tự nhiên trong các phân đoạn tình cảm.

Sau khi phim đóng máy, cả hai rất ít xuất hiện cùng nhau. Vì vậy, khi những tin đồn liên quan đến mối quan hệ của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây, không ít khán giả đã nhớ lại lần hợp tác hiếm hoi của họ trong Duyên Ma. Đặc biệt, nụ hôn trong phim liên tục được chia sẻ lại trên các trang MXH.

Về phía Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên sinh năm 1988 là một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt suốt nhiều năm qua. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu, Nghề Siêu Dễ,... hay gần đây nhất là Phí Phông. Khả năng biến hóa giữa các dạng vai hài, tâm lý và hành động giúp Kiều Minh Tuấn duy trì sức hút ổn định với khán giả.

Trong khi đó, Ngọc Trinh nổi tiếng với vai trò người mẫu, doanh nhân và nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Dù không hoạt động điện ảnh quá thường xuyên, mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh của cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cho đến hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận chuyện tình cảm giữa Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn. Thế nhưng chỉ riêng những đồn đoán đang lan truyền cũng đủ khiến màn hợp tác trong Duyên Ma được nhắc lại. Và trong số những hình ảnh được đào lại đó, nụ hôn ngọt ngào giữa hai nhân vật chính vẫn là khoảnh khắc gây chú ý nhiều nhất.