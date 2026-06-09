Kiều Minh Tuấn không muốn công khai Ngọc Trinh

Nghi vấn hẹn hò giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Dù người trong cuộc chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào, cư dân mạng vẫn liên tục "soi" những chi tiết liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Giữa lúc tin đồn ngày càng lan rộng, nhiều netizen bắt đầu chú ý đến hoạt động của Kiều Minh Tuấn trên các nền tảng mạng xã hội. Một số người phát hiện nam diễn viên và Ngọc Trinh từng có những tương tác thân thiết trong các bài đăng, sự kiện cũng như những lần xuất hiện cùng nhau ngoài đời.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ là ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh không nằm trong danh sách những tài khoản được Kiều Minh Tuấn công khai theo dõi trên Instagram. Không chỉ vậy, trên TikTok, tài khoản duy nhất được nam diễn viên bấm theo dõi lại là Anh Tú Atus chứ không phải Ngọc Trinh. Từ những chi tiết này, nhiều cư dân mạng đặt ra giả thuyết rằng Kiều Minh Tuấn không muốn công khai quá nhiều sự quan tâm dành cho Ngọc Trinh trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng cách thể hiện của nam diễn viên hoàn toàn khác với nhiều cặp đôi Vbiz thường xuyên tương tác công khai hoặc theo dõi nhau trên các nền tảng trực tuyến.

Dẫu vậy, cũng có không ít khán giả cho rằng việc không theo dõi nhau trên mạng xã hội không thể trở thành căn cứ để khẳng định bất kỳ mối quan hệ nào. Bởi từ trước đến nay, Kiều Minh Tuấn vốn nổi tiếng là người khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Nam diễn viên hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư và cũng không quá hoạt động trên mạng xã hội như nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ.

Không nhập hội "chỉ follow mình em", người được Kiều Minh Tuấn theo dõi là Anh Tú Atus

Kiều Minh Tuấn cũng không theo dõi Ngọc Trinh trên Instagram

Ngọc Trinh cũng không theo dõi tài khoản của Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh có mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm. Cả hai từng hợp tác trong các dự án điện ảnh, thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện quan trọng của đối phương và không ngần ngại dành cho nhau những lời khen ngợi trước truyền thông. Từ đồng nghiệp trên phim trường, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh dần trở thành những người bạn thân thiết trong showbiz. Chính sự đồng hành của cả hai trong nhiều hoạt động suốt thời gian qua là lý do khiến họ liên tục bị gọi tên trong các tin đồn tình cảm.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, khi được hỏi về dự định hôn nhân thì Ngọc Trinh nói: "Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người. Đặt rồi lại không đạt được thì tự gây áp lực cho bản thân, rồi lại buồn nữa. Tôi nghĩ là kệ đi, khi nào đúng người thì mình lấy, trời cho lúc nào có con thì mình có".

Về gu chọn bạn trai, cô chia sẻ: "Tôi thích một người đàn ông dành cho gia đình. Đừng gia trưởng, vì gia trưởng là không sống với tôi được. Tôi thích tuýp người của gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình, không cần phải quá giỏi, kiếm tiền nhiều hơn tôi. Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu một người đàn ông dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không dành thời gian cho gia đình thì không phải gu của tôi hiện tại".