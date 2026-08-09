Ngọc Trinh thông báo đóng cửa nhà hàng sau 2 năm

Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ thông báo nhà hàng nướng sân vườn của cô sẽ tạm dừng hoạt động. Thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi đây là một trong những hoạt động kinh doanh được Ngọc Trinh duy trì trong thời gian qua, bên cạnh công việc nghệ thuật.

Cụ thể, trên trang của nhà hàng, một đoạn clip có sự xuất hiện của Ngọc Trinh được đăng tải để thông báo về việc tạm dừng hoạt động. Theo nội dung chia sẻ, nhà hàng sẽ dành thời gian để cải thiện lại nhiều hạng mục, từ không gian đến menu. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ sở nhận được những phản hồi từ khách hàng trong thời gian hoạt động.

Ngọc Trinh cho biết rất buồn khi đưa ra quyết định này, nhưng sau khi cùng đội ngũ họp bàn lại và đánh giá thì cô cho biết sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho thực khách.

Ngọc Trinh thông báo nhà hàng dừng hoạt động sau 2 năm

Nhà hàng nướng sân vườn của Ngọc Trinh đã hoạt động 2 năm. Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội của nữ người mẫu liên tục quay clip dùng bữa, hoặc các video quảng bá cho nhà hàng.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, không gian quán mang phong cách gần gũi với nhiều cây xanh, khu vực ngoài trời mát mẻ. Việc tạm ngưng hoạt động được cho là nhằm có thêm thời gian điều chỉnh trước khi đón khách trở lại.

Bên cạnh cơ sở này, Ngọc Trinh còn một nhà hàng khác tại phường Tân Hưng và địa điểm này vẫn đang hoạt động bình thường.

Sau biến cố, Ngọc Trinh hoạt động song song giữa nghệ thuật và kinh doanh

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh, bước chân vào showbiz từ những năm 2000. Sở hữu lợi thế hình thể nổi bật cùng gu thời trang táo bạo, cô nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng giữa dàn mỹ nhân Vbiz. Danh xưng Nữ hoàng nội y gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm, gần như trở thành "thương hiệu cá nhân" mỗi khi nhắc đến Ngọc Trinh.

Sau nhiều biến động trong sự nghiệp, hình ảnh của cô hiện tại đã có sự thay đổi rõ rệt. Khác với phong cách táo bạo, phô diễn hình thể thì hiện tại Ngọc Trinh lại tiết chế hơn, hướng đến vẻ ngoài kín đáo nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút đặc trưng.

Bên cạnh đó, nếu trước đây Ngọc Trinh nổi tiếng với vòng eo 56 cm cùng chế độ giữ dáng nghiêm ngặt và phong cách sexy tối đa, thì ở thời điểm này, cô xuất hiện với diện mạo điềm tĩnh hơn, tiết chế hơn và thoải mái hơn với chính cơ thể của mình.

Ngọc Trinh có nhiều sự thay đổi từ quan điểm sống cho đến hình ảnh

Sau vụ việc ồn ào cuối năm 2023, Ngọc Trinh cho thấy sự nghiêm túc khi từng bước trở lại với nghệ thuật. Dự án đánh dấu màn tái xuất của cô là vai diễn trong phim điện ảnh Chị Dâu . Dù không đảm nhận vai chính, nhưng màn thể hiện của cô vẫn nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Khán giả đánh giá diễn xuất của Ngọc Trinh đã có sự tiến bộ rõ rệt, tròn vai và cảm xúc hơn so với trước. Không còn là hình ảnh gượng gạo, cô thể hiện được chiều sâu nhân vật và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Từ một cái tên từng bị gắn mác "bình hoa di động", Ngọc Trinh đang dần chứng minh sự nghiêm túc với diễn xuất. Gần một năm sau, cô mới chính thức trở lại màn ảnh rộng với dự án Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Tuy nhiên, bộ phim không tạo được dấu ấn quá đặc biệt.

Song song đó, Ngọc Trinh mở nhà hàng để kinh doanh. Bên cạnh các hoạt động giải trí, cô tập trung cho những hoạt động quảng bá nhà hàng. Ngoài ra, cô còn thường xuyên xuất hiện trên các phiên livestream bán hàng.

Khán giả chờ Ngọc Trinh trở lại với bộ phim mới chất lượng hơn

Ảnh: FBNV