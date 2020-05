"Nữ hoàng váy cưới" 71 tuổi Vera Wang tiết lộ về quãng thời gian tự cách ly, nhưng đôi chân nuột nà thần thánh mới thực sự khiến người ta ngưỡng mộ

Những ngày qua, "nữ hoàng váy cưới" Vera Wang liên tục gây sốt khi chia sẻ loạt hình khoe nhan sắc cùng thân hình chuẩn chỉnh với làn da mịn màng ở tuổi 71.

Mới đây, Vera Wang đã có những chia sẻ về thời gian tự cách ly bản thân sau khi trở về từ Tuần lễ Thời trang Paris năm nay do dịch Covid-19. "Không giống những người New York, tôi phải thực hiện việc cách ly ở Miami sau khi trở về từ Tuần lễ Thời trang Paris với những công việc của mình. Nếu đủ may mắn bạn có thể ở cùng với một nhóm mà bạn biết rất rõ và đi du lịch rất nhiều, việc bị hạn chế có thể mang lại nhiều sắc thái cũng như trải nghiệm tích cực", Vera Wang chia sẻ.

Bà nói thêm: "Tôi bị ám ảnh vì những chiếc quần legging, tôi có cơ hội "chơi" với những bộ đồ, điều mà ngay cả một nhà thiết kế thời trang cũng hiếm khi làm... Nhưng tôi sẽ nói rằng, tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về việc tóc bị khô! Hãy an toàn nhé, mạnh khỏe nhé, hãy cẩn thận".

Vera Wang chia sẻ hình ảnh mặc đồ tập thể thao ngồi trên chiếc máy chạy bộ nhưng lại đi đôi cao gót. Bà được nhiều người ngưỡng mộ bởi thân hình thon gọn, nhất là đôi chân.

Vera Ellen Wang sinh năm 1949, là người Mỹ gốc Hoa, sống ở New York. Bà từng du học Paris chuyên ngành thiết kế thời trang.

Wang từng giữ chức vụ biên tập cấp cao cho tạp chí Vogue đến năm 1987. Năm 1990, bà ra đời thương hiệu áo cưới mang tên mình. Sau hơn 20 năm, Vera Wang vẫn luôn giữ được vị trí top đầu trong dòng váy cưới cao cấp và được ưa chuộng trên thế giới.