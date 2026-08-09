"Nữ hoàng nội y" quê Vĩnh Long đẹp nức tiếng: U40 tình duyên lận đận, nhà hàng ở TP.HCM đóng cửa

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh vẫn là một trong những mỹ nhân có sức hút đặc biệt của showbiz Việt. Sở hữu làn da trắng, vóc dáng quyến rũ cùng phong cách thời trang táo bạo, người đẹp Trà Vinh từng được công chúng đặt cho biệt danh "nữ hoàng nội y". Thế nhưng phía sau hình ảnh hào nhoáng ấy, cuộc sống của cô những năm qua có không ít biến động, từ chuyện tình cảm đến công việc kinh doanh.

Ngọc Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" của showbiz Việt

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi thông báo tạm dừng hoạt động một nhà hàng tại TP.HCM sau khoảng 2 năm kinh doanh. Xuất hiện trong video thông báo, người đẹp cho biết cô khá buồn trước quyết định này nhưng sau khi cùng đội ngũ đánh giá lại hoạt động, ê-kíp thống nhất tạm dừng để cải thiện nhiều hạng mục và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Việc tạm dừng một cơ sở kinh doanh diễn ra trong giai đoạn Ngọc Trinh tiếp tục tìm hướng đi mới cho sự nghiệp. Sau những ồn ào cuối năm 2023, cô từng bước trở lại với nghệ thuật, đồng thời duy trì kinh doanh và livestream bán hàng. Gần đây, người đẹp cũng thử sức với những dự án điện ảnh có hình ảnh khác trước, cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng vốn gắn liền với danh xưng "nữ hoàng nội y".

Người đẹp sinh năm 1989 vừa thông báo đóng cửa một nhà hàng của mình

Nếu công việc kinh doanh có những lúc không thuận lợi, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh cũng từng trải qua nhiều cung bậc. Năm 2016, cô chia tay mối tình kéo dài khoảng tám năm với một doanh nhân. Sau đó, cô công khai mối quan hệ với tỷ phú Hoàng Kiều, người hơn cô 45 tuổi. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng nhanh chóng kết thúc.

Những năm gần đây, người đẹp kín tiếng hơn về chuyện riêng tư. Cô được ghép đôi với một số nam diễn viên. Trong đó, Quốc Trường từng nhiều lần xuất hiện bên Ngọc Trinh và được khán giả "đẩy thuyền", nhưng nam diễn viên khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng chuyện tình cảm của Ngọc Trinh lại trắc trở

Đầu năm 2026, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, những thông tin này chủ yếu xuất phát từ suy đoán trên mạng xã hội, chưa có xác nhận chính thức từ người trong cuộc.