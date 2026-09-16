Ảnh kỷ niệm 8 năm ngày cưới giản dị của vợ chồng Justin Bieber

Vào tháng 8/2018, cả thế giới chấn động khi Justin Bieber và Hailey Bieber kết hôn. Ở thời điểm đó, cuộc hôn nhân này vấp phải nhiều ngờ vực, khi cặp đôi còn quá trẻ và Justin Bieber dường như chưa thể thoát ra khỏi cái bóng cuộc tình cũ với Selena Gomez. Nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ sẽ chẳng bền lâu.

Tuy nhiên, thời gian là câu trả lời cho tất cả. Đến nay, Justin và Hailey đã kết hôn được 8 năm và lên chức bố mẹ của 1 cậu con trai nhỏ. Trong dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới, cặp đôi không chọn tổ chức tiệc hoành tráng, mà dành thời gian nghỉ dưỡng bên nhau tại 1 vùng núi yên bình. Trên mạng xã hội, Justin Bieber đã đăng loạt ảnh kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên vợ cùng lời nhắn nhủ: "8 năm cho đến vô tận, một khởi đầu mới. Anh yêu em, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta".

Thay vì tổ chức tiệc hoành tráng, Justin - Hailey Bieber đi nghỉ dưỡng ở 1 vùng núi để kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Ảnh: Instagram

Cách đây 8 năm, họ đã trở thành vợ chồng. Ảnh: Instagram

Ở thời điểm đó, cuộc hôn nhân vấp phải nhiều ngờ vực. Ảnh: Instagram

Nhưng sau 8 năm, Justin và Hailey vẫn ở bên nhau bền chặt. Ảnh: Instagram

Nam ca sĩ còn ghép nhạc từ ca khúc I DO do chính anh thể hiện, là lời tỏ tình ngọt ngào đến bà xã Hailey. Đáp lại ông xã, Hailey cũng đăng một số bức ảnh khác từ chuyến nghỉ dưỡng với emoji trái tim, socola tượng trưng cho sự ngọt ngào, cũng như emoji vô cực tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

Những khoảnh khắc giản dị, yên bình kỷ niệm 8 năm ngày cưới của cặp đôi đình đám đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu về đến 6,3 triệu lượt thích. Hàng loạt bạn bè nổi tiếng, thương hiệu, cũng như người hâm mộ khắp thế giới đã để lại bình luận chúc mừng cho tình yêu bền chặt của Justin và Hailey Bieber.

Justin Bieber nhắn nhủ vợ yêu: "8 năm cho đến vô tận, một khởi đầu mới. Anh yêu em, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta". Ảnh: Instagram



Nam ca sĩ còn ghép nhạc từ ca khúc I DO do chính anh thể hiện. Ảnh: Instagram

Những khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu về đến 6,3 triệu lượt thích. Ảnh: Instagram



Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng. Ảnh: Instagram

Justin gặp Hailey lần đầu vào năm 2009, khi cha của Hailey là diễn viên Stephen Baldwin kết nối. Lúc đó, Hailey là fan cuồng của Justin Bieber và cả cặp đôi Jelena. Trong suốt những năm thiếu niên, họ duy trì tình bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc đi lễ nhà thờ. Mặc dù có những tin đồn hẹn hò, cả 2 đều khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Vào cuối năm 2015, Justin và Hailey bắt đầu hẹn hò 1 cách nghiêm túc hơn. Họ công khai vài khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài vài tháng và kết thúc vào năm 2016. Trong thời gian này, Justin vẫn còn vướng bận với mối quan hệ hợp tan với Selena Gomez, khiến chuyện tình của anh với Hailey chưa đi đến đâu.

Phải tới năm 2018, Justin - Hailey mới bất ngờ tái hợp. Mối tình lần này diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài tuần sau khi quay lại, Justin đã cầu hôn Hailey. Tháng 9/2018, cả 2 đăng ký kết hôn tại tòa án ở New York, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến tháng 9/2019, họ tổ chức đám cưới lãng mạn và ấm cúng với sự tham dự của bạn bè, người thân tại Nam Carolina. Tới tháng 8/2024, Justin - Hailey đã chào đón con trai đầu lòng trong sự chúc mừng của người hâm mộ.

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà cách đây 8 năm. Ảnh: X

Justin - Hailey đã lên chức bố mẹ của bé trai Jack Blue Bieber. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram



