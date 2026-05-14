'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời từng lấy chưởng môn phái Vịnh Xuân giờ ra sao?

Hoa hậu Thanh Xuân từng là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của làng giải trí Việt Nam đầu thập niên 1990. Với gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng và vẻ đẹp pha trộn giữa nét hiện đại cùng sự nền nã Á Đông, cô phủ sóng dày đặc trên ảnh lịch, bìa tạp chí và các sàn diễn thời trang một thời.

Ở thời kỳ hoàng kim của ảnh lịch Việt Nam, Thanh Xuân là cái tên được săn đón không kém những mỹ nhân đình đám cùng thời như Diễm Hương, Việt Trinh, Diễm My hay Lý Thu Thảo.

Sinh năm 1974, Thanh Xuân bước chân vào nghệ thuật khá sớm. Năm 1992, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Điện ảnh, còn được gọi là Hoa hậu Văn Thánh và giành ngôi vị cao nhất khi mới 18 tuổi.

Danh hiệu này giúp Thanh Xuân nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí. Tuy nhiên, thay vì tập trung đóng phim, người đẹp lựa chọn lấn sân sang thời trang và ảnh lịch - lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ lúc bấy giờ.

Những năm đầu thập niên 1990, hình ảnh Thanh Xuân xuất hiện khắp nơi trên các bộ lịch treo tường, poster, bìa báo và tạp chí. Cô được nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng ưu ái bởi gương mặt ăn ảnh cùng thần thái vừa ngọt ngào vừa sang trọng.

Không chỉ chụp ảnh, cô còn tham gia trình diễn thời trang, đóng phim và liên tiếp đạt nhiều thành tích. Năm 1994, Thanh Xuân giành danh hiệu Á hậu Thời trang TP.HCM và tiếp tục đoạt Á hậu Thời trang châu Á cùng năm.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, người đẹp bất ngờ kết hôn với võ sư Nam Anh rồi sang Canada định cư vào năm 1996.

Chuyện tình của cả hai từng được nhiều người ví như cổ tích. Theo chia sẻ của Thanh Xuân, võ sư Nam Anh tình cờ nhìn thấy hình cô trên một tấm lịch treo tường khi về Việt Nam và lập tức ấn tượng với vẻ đẹp “vừa có nét Tây vừa có nét Việt”.

Ông nhờ bạn bè tìm cách xin số điện thoại của người đẹp. Thời điểm ấy, Thanh Xuân chạy show liên tục nên không có thời gian trả lời tin nhắn hay điện thoại. Sau vài ngày, cô mới đọc được những lời nhắn của Nam Anh và chủ động gọi lại.

“Tình yêu đó đến như định mệnh không tránh khỏi”, Thanh Xuân từng tâm sự khi nhớ lại cơ duyên gặp gỡ của mình.

Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ sau ba tháng hẹn hò, võ sư Nam Anh ngỏ lời cầu hôn. Dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp và vẫn còn nhiều đam mê nghệ thuật, Thanh Xuân quyết định gác lại ánh hào quang để theo chồng sang Canada.

“Tôi tự nguyện bỏ tất cả hào quang để theo chồng sang Canada, chuyên tâm với vai trò làm vợ, làm mẹ”, cô từng chia sẻ.

Sau khi kết hôn, Thanh Xuân gần như rút lui khỏi làng giải trí. Trong nhiều năm, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy hai con là Alex và Katleen Phan Võ.

Con gái cô, Katleen Phan Võ, sau này nối nghiệp nghệ thuật của mẹ khi tham gia diễn xuất và hoạt động giải trí tại Việt Nam. Nhiều khán giả nhận xét Katleen thừa hưởng vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái nổi bật từ mẹ.

Dù từng có cuộc hôn nhân được ngưỡng mộ, Thanh Xuân và võ sư Nam Anh sau đó quyết định chia tay vì nhiều khác biệt trong cuộc sống.

Trong một cuộc phỏng vấn, cựu Hoa hậu Điện ảnh cho biết sau ly hôn, cả hai giữ khoảng cách để các con có cuộc sống bình yên. Cô thừa nhận từng rất sợ đổ vỡ hôn nhân vì là người phụ nữ sống thiên về gia đình.

“Tôi chỉ buồn vì mình cố gắng xây dựng, gìn giữ một gia đình nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay” , người đẹp tâm sự.

Tuy vậy, Hoa hậu Thanh Xuân cho biết cô không hối tiếc bởi điều quý giá nhất sau cuộc hôn nhân ấy là hai người con trưởng thành và bản lĩnh.

Ở tuổi ngoài 50, cô hiện sống giữa Canada và Việt Nam. Người đẹp vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, thần thái sang trọng cùng nụ cười rạng rỡ từng làm nên thương hiệu một thời.

Hiện cô là giám đốc của một liên đoàn võ thuật tại Canada và Việt Nam, đồng thời kinh doanh lĩnh vực căn hộ dịch vụ.

Thanh Xuân cho biết niềm vui lớn nhất hiện tại là được nhìn thấy các con trưởng thành, tự lập và có định hướng riêng trong cuộc sống.

“Tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại, được bên con mỗi ngày, cùng tạo ra những hoạch định mới và hướng tới cuộc sống an yên”, cô chia sẻ.

Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi, Thanh Xuân vẫn là cái tên khiến nhiều khán giả nhớ đến khi nhắc về thời kỳ hoàng kim của ảnh lịch Việt Nam.