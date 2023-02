Nữ giúp việc trộm gần 3 tỷ đồng của gia chủ vì thiếu nợ dân “xã hội"

Ngày 17-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Phân (sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm cùng tang vật

Tháng 7-2021, bà P.T.C. (sinh năm 1955, ngụ TP Thủ Đức) thuê Nguyễn Thị Phân làm người giúp việc và giao chìa khóa căn hộ chung cư ở phường An Phú, TP Thủ Đức.



Ngày 25-1, bà C. cùng người thân về quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nên giao nhà cho Nguyễn Thị Phân trông coi. Sau đó, Nguyễn Thị Phân bỏ về quê rồi gọi điện báo cho bà C. là không lên làm giúp việc nữa.

Khi bà C. cùng người thân trở lại TPHCM thì phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng nên tới trình báo công an.

Tang vật vụ án

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Phân là nghi phạm gây ra vụ án nên truy xét. Biết công an lần theo dấu vết, Nguyễn Thị Phân trốn qua nhiều tỉnh thành ở miền Tây.

Ngày 6-2, trinh sát công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Phân đang ở khách sạn tại tỉnh Tiền Giang. Khám xét, công an thu giữ hơn 43 lượng vàng SJC và gần 52 triệu đồng. Qua làm việc, Nguyễn Thị Phân khai, do thiếu tiền tiêu xài và nợ "dân xã hội" nên trộm vàng của chủ.