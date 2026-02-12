Nữ giám đốc gần 70 tuổi vẫn điều hành đường dây bán muối I-ốt giả, tung ra thị trường 1.700 tấn một năm

Theo thông tin từ Tiền Phong Online, ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Bà Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng có trụ sở tại phường Thành Nhất - doanh nghiệp chuyên sản xuất muối I-ốt.

Kho hàng muối I-ốt giả bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty và phát hiện hơn 35 tấn muối thành phẩm cùng hàng loạt máy móc, tang vật liên quan. Qua giám định 15 mẫu muối tại Phân viện Khoa học hình sự TP. Đà Nẵng, cơ quan điều tra bàng hoàng phát hiện hàm lượng I-ốt thực tế chỉ đạt từ 2,57 - 5,93 mg/kg, thấp hơn rất nhiều so với con số 20 - 40 mg/kg được công bố trên bao bì.

Hàng chục tấn muối được đóng gói chuẩn bị tung ra thị trường. Ảnh: Hải Dương

Vietnamnet cho biết thêm, quá trình điều tra, bước đầu bà Ơn khai nhận, trước năm 2024, bà chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i-ốt trọng lượng từ 30-50g trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Từ năm 2024, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bà Ơn chỉ đạo công nhân sử dụng 1 gói i-ốt trộn với 2 tấn muối thành phẩm trở lên.

Từ khoảng tháng 10/2025 đến nay, công ty bà Ơn sử dụng 1 gói i-ốt để trộn với 3-4 tấn muối thành phẩm.

Chỉ trong năm 2025, công ty của bà Ơn đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i-ốt giả. Ảnh: Hải Dương

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, trung bình mỗi ngày công ty của bà Ơn sản xuất, tiêu thụ khoảng 4-5 tấn muối i-ốt giả.

Chỉ trong năm 2025, công ty đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i-ốt giả, chủ yếu tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.