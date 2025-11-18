Nữ du khách "sốc nặng" vì phải ngủ chung giường với người đàn ông lạ trên xe giường nằm

Eden Kelly, 26 tuổi, đang trong chuyến du lịch bụi một mình qua nhiều quốc gia châu Á. Việc di chuyển bằng xe buýt hoặc tàu hỏa ban đêm là lựa chọn quen thuộc của các phượt thủ vì tiết kiệm chi phí và thuận tiện. Tuy nhiên, cô đã gặp tình huống vượt ngoài sức tưởng tượng khi phải chia sẻ giường với người không quen biết.

Theo Daily Express, trong video đăng trên Instagram, Eden ghi lại khoảnh khắc cô bước lên xe và phát hiện chỗ ngủ của mình thực chất là giường đôi chỉ đủ cho hai người nằm sát nhau, và cô bị ghép giường với một hành khách bất kỳ.

Nữ du khách người Úc gặp tình huống khó xử trên chuyến xe giường nằm đêm ở Campuchia.

“10,5 giờ trên xe buýt giường nằm, tôi bị xếp nằm chung với một người hoàn toàn xa lạ trên chiếc giường đôi chật hẹp,” Eden viết.

Khi cô quay cảnh những chiếc giường đôi nhỏ trên xe. Cô chia sẻ trong video: "Vì tôi đi du lịch một mình nên tôi chia sẻ với một người ngẫu nhiên. Tôi không biết họ là ai, không biết giới tính nào".

Ở cảnh quay tiếp theo, Eden cho thấy người đàn ông được ghép nằm chung giường đang vui vẻ vẫy tay chào camera, trong khi cô ngồi cạnh anh trên chiếc giường chật hẹp. Eden thừa nhận đây là một trong những tình huống khó xử nhất cô từng gặp, vừa xấu hổ vừa bật cười vì… bất lực.

May mắn thay, ngay giường tầng gần chỗ cô lại có một cặp đôi người Anh mà Eden đã gặp trong chuyến đi trước đó. Cô lập tức sang nói chuyện với họ để tránh sự ngượng ngùng khi phải nằm sát bên người lạ trong không gian vô cùng nhỏ.

Tuy nhiên, khi quay lại giường, Eden bất ngờ phát hiện người bạn cùng giường đã yêu cầu đổi chỗ, để lại cho Eden toàn bộ chiếc giường. Điều này khiến cô vừa hụt hẫng vừa phật lòng nhẹ.

"Tôi cảm thấy bị xúc phạm, hơi buồn một chút. Nhưng cũng không sao vì bây giờ tôi có cả chiếc giường cho riêng mình", Eden chia sẻ.

Bài đăng của Eden nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận tranh luận về hành động của người đàn ông đã đổi giường.

Nhiều người cho rằng cặp đôi người Anh đáng lẽ nên đề nghị đổi chỗ để Eden được thoải mái. "Tại sao bạn nữ không ở với Eden, còn bạn nam ở cùng người kia?", một bình luận viết.

Tuy nhiên, Eden lập tức giải thích: "Tôi chỉ gặp họ khoảng 12 tiếng trước đó. Tôi gần như cũng là người lạ với họ, nên họ không cần phải đổi chỗ cho tôi".

Chiếc giường đôi khiến Eden Kelly bối rối.

Một số người đồng tình với người đàn ông đổi giường, đặc biệt khi anh bị đưa vào video một cách bất ngờ: "Nếu có ai liên tục quay tôi, đưa mặt tôi lên video mà không hỏi trước, tôi cũng sẽ không thoải mái. Tôi mừng vì anh ấy đổi sang nơi khác", một bình luận cho biết.

Việc chia sẻ giường trên xe giường nằm là chuyện khá phổ biến ở một số nước Đông Nam Á, nơi các hãng xe thiết kế giường đôi để tối ưu số lượng khách, đặc biệt đối với những tuyến đường đêm dài.

Kinh nghiệm từ cộng đồng du lịch cho thấy, du khách đi một mình nên kiểm tra trước loại giường khi đặt vé, tránh trường hợp bị ghép giường với người lạ như Eden.

Dù gặp tình huống "dở khóc, dở cười", Eden vẫn giữ tinh thần hài hước và xem đây như một kỷ niệm khó quên trong hành trình du lịch bụi của mình.