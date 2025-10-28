Lớn lên ở Anh, Izzie - một trong những cây viết chính của blog du lịch The Curious Sparrow cho biết chính bố mẹ cô đã truyền cho cô tình yêu sâu sắc với du lịch và việc ghé thăm những địa điểm mới. Tuy nhiên, phải đến năm 2012, niềm đam mê du lịch của cô gái này mới thực sự bén rễ, khi cô gặp người chồng hiện tại của mình - cũng là một người đam mê du lịch.

Từ đó, Izzie quyết định từ bỏ công việc hành chính và trở thành giáo viên tiếng Anh, có cơ hội khám phá cuộc sống ở nhiều nơi trên thế giới, từ Ý, Đức, cho đến Việt Nam. Bài viết dưới đây được đăng tải trên tờ blog du lịch The Curious Sparrow và được Izzie coi như một một bức thư tình gửi đến Việt Nam, đất nước mà cô đã yêu say đắm trong suốt hai tháng lưu lại. Trong bài viết này, vị khách Tây muốn chia sẻ 7 lý do tại sao những người bạn ngoại quốc lại yêu mến dải đất hình chữ S đến như vậy.

1. Lịch sử hấp dẫn

Việt Nam là đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và xung đột, và mang trong mình bề dày lịch sử. Bạn có thể ghé thăm một số bảo tàng như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hay Nhà tù Hỏa Lò, Địa đạo Củ Chi để chiêm ngưỡng hình ảnh và hiện vật từ các cuộc chiến tranh này và hiểu sâu hơn về những ngày tháng khó khăn ấy.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Ảnh: ST)

Với hàng trăm bảo tàng, tượng đài và phòng trưng bày nghệ thuật trên khắp cả nước, Việt Nam có nhiều điều để du khách khám phá. Hiện tại có tám Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, bao gồm Thánh địa Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, Quần thể Di tích Cố đô Huế và Hoàng thành Thăng Long... Ngay cả khi bạn không thể đến Hội An, Huế hay các thành phố khác có di sản thế giới, chỉ cần dạo quanh các thành phố và thị trấn của Việt Nam cũng đã là một bài học lịch sử và một bữa tiệc thị giác. Bạn sẽ bắt gặp vô số đền thờ, miếu, chùa chiền và lăng tẩm, nhiều nơi có niên đại hàng trăm năm.

2. Ẩm thực hấp dẫn

Ẩm thực Việt Nam luôn nổi tiếng với vị tươi ngon, thanh mát và và vô cùng đậm đà. Tôi thích cách các loại rau thơm và rau tươi được kết hợp vào hầu hết mọi món ăn. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều loại trái cây tại các chợ, siêu thị và bày bán trên đường phố. Bạn sẽ không thể tin được dừa tươi ngon đến mức nào. Người bán hàng sẽ đưa cho bạn một ống hút để bạn thưởng thức ngay tại chỗ. Bạn sẽ thấy rất nhiều sự khác biệt giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam vì mỗi vùng đều có đặc sản riêng.

Phở bò - một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Việt Nam.

Một món ăn phổ biến trên khắp đất nước Việt Nam chính là phở, bao gồm 2 loại chính là phở bò và phở gà. Thường thì mỗi bát phở có giá rất phải chăng, từ 35.000 – 50.000 đồng. Ngoài phở, bạn có thể thưởng thức thêm các món ngon khác như bún riêu, bún chả, bánh mì, gỏi cuốn...

3. Phong cảnh nên thơ

Có thể bạn đã thấy những bức ảnh về những dòng sông, những ngọn núi, thác nước, đảo đá vôi, hang động, đồi, ruộng lúa và bờ biển của Việt Nam, nhưng hãy tin tôi – các bức ảnh đó không thể lột tả hết vẻ đẹp thực tế của đất nước này!

Vịnh Bái Tử Long (Ảnh ST)

Tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự đa dạng của thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ. Chúng tôi đã đi khỏi các thành phố lớn để đi thuyền dọc Đồng bằng sông Cửu Long, leo 486 bậc lên đỉnh núi Hang Múa, chiêm ngưỡng khung cảnh toàn cảnh Đèo Hải Vân, uống nước dừa tươi hái từ cây, chiêm ngưỡng vách đá vôi của Vịnh Bái Tử Long...

4. Nhiều hoạt động và chuyến du ngoạn

Nếu bạn chỉ muốn nằm dài thư giãn, nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực thì Việt Nam là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Tuy nhiên, đây cũng là địa điểm hoàn hảo cho những du khách năng động hơn. Bạn có thể thuê xe máy và luồn lách qua những ngọn đồi dốc của Hà Giang hoặc khu vực Sa Pa.

Những cung đường lý tưởng cho dân phượt tại Hà Giang. (Ảnh ST)

Bạn có thể chèo thuyền kayak quanh các đảo đá vôi và dọc theo những dòng sông uốn lượn. Bạn có thể đi bộ đường dài cho đến khi đôi chân mỏi nhừ (sau đó tự thưởng cho mình một liệu pháp mát-xa chân!). Việc đặt các tour du ngoạn này rất dễ dàng, trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ, thông qua các công ty du lịch hoặc qua khách sạn/hostel/homestay/chủ nhà Airbnb của bạn.

Các chuyến du thuyền một hoặc hai đêm rất phổ biến ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là đến Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long. Đây là một khu vực tuyệt đẹp với làn nước xanh ngọc bích với hơn 1.600 ngọn núi đá vôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn Bái Tử Long, "người anh em" ít được biết đến hơn, cách đó không xa, trông gần như giống hệt và vắng du khách hơn rất nhiều.

5. Kiến trúc độc đáo

Việt Nam có phong cảnh và thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng các thành phố của đất nước này cũng đẹp như một bức tranh. Tại Hà Nội, bạn có thể chiêm ngưỡng những tòa nhà từ thời Pháp thuộc và nhịp sống đường phố sôi động. Ở Hội An, những ngôi nhà màu vàng, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo lơ lửng khiến mọi ngóc ngách đều nên thơ. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh lại quyến rũ với sự pha trộn kiến trúc Pháp uy nghiêm với những tòa tháp hiện đại.

Vẻ đẹp hiện đại và năng động về đêm của thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh ST)

Hãy dành thời gian lang thang trên phố phường - đó chính là lúc bạn thực sự cảm nhận được hồn cốt của Việt Nam. Những con phố nhỏ tấp nập với những người bán hàng rong cười nói rôm rả. Những dây leo xanh mướt rủ xuống từ các tầng cao của tòa nhà và những chiếc đèn lồng đủ màu sắc đung đưa trong gió. Những sợi dây điện chằng chịt chằng chịt trên phố lại có sức hấp dẫn kỳ lạ. Mùi hương quyến rũ của ẩm thực đường phố thoang thoảng, xua tan đi tiếng gầm rú của những chiếc xe máy trên đường.

6. Cà phê tuyệt hảo

Là một người nghiện cà phê, tôi có thể nói với bạn rằng cà phê Việt Nam thực sự ở một đẳng cấp khác. Tôi đã khám phá ra nó ngay trong ngày đầu tiên và ngay lập tức bị cuốn hút. Cũng như nhiều nền văn hóa, cà phê là một phần không thể thiếu trong thói quen hàng ngày của người Việt Nam. Có hàng ngàn quán cà phê trên khắp đất nước, tạo nên một văn hóa cà phê thư thái tuyệt vời. Hầu hết các đồn điền cà phê của Việt Nam sản xuất hạt cà phê Robusta, có vị đắng mạnh và lượng caffeine gấp đôi so với hạt Arabica nổi tiếng hơn.

Cà phê trứng - một trong những đặc sản của Hà Nội. (Ảnh ST)

Bạn có biết Việt Nam là nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới không? Nhiều người đã rất bất ngờ trước thông tin này. Cà phê Việt Nam thường được phục vụ với đá và sữa đặc (cà phê sữa đá). Nếu không thích uống lạnh, bạn có thể gọi cà phê sữa nóng.

Nếu bạn đến Hà Nội, bạn đừng quên nếm thử Cà phê trứng, món đồ uống tuyệt vời được phát minh tại đây. Cà phê đen được phủ một lớp kem bọt, mịn màng của lòng đỏ trứng đánh bông lên và đường, tạo ra một lớp kem trứng sữa dày, béo ngậy, thơm ngon khiến du khách không thể cưỡng lại.

7. Con người thân thiện

Cuối cùng, một đất nước có thể có đồ ăn tuyệt vời, phong cảnh tuyệt đẹp và lịch sử hấp dẫn, nhưng chính con người mới là điều khiến nơi đó thực sự đặc biệt. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người dân Việt Nam thân thiện, kiên nhẫn và hào phóng trong suốt 2 tháng ở Việt Nam. Ngay cả khi chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ, họ vẫn cố gắng giúp đỡ chúng tôi với nụ cười thân thiện trên môi.

Sự thân thiện và mến khách của người Việt Nam là điều níu chân các du khách. (Ảnh ST)

Những người phục vụ đã hướng dẫn cách ăn các món ăn địa phương đúng cách, những đứa trẻ nhỏ chạy đến chỗ chúng tôi ở các làng để chào hỏi và Google Dịch đã giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và những hiểu lầm. Chúng tôi đã được đối xử rất tử tế trong suốt thời gian lưu trú. Rõ ràng là những người chúng tôi gặp đều yêu đất nước và văn hóa của họ và rất muốn giới thiệu nó với du khách, và theo những gì tôi thấy, họ có rất nhiều điều đáng tự hào.

Tôi hy vọng bạn thích đọc 7 lý do khiến tôi yêu Việt Nam rất nhiều. Sau tám tuần ở Việt Nam, chúng tôi vẫn cảm thấy như mình chỉ mới chạm đến một phần nhỏ những gì đất nước này mang lại. Tôi rất nóng lòng muốn quay lại đất nước này để khám phá thêm nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.

(Theo The Curious Sparrow)