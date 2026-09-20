Nữ du học sinh cứ thứ Sáu bay từ Anh về nước, tối thứ Ba lại bay sang: Có tuần chỉ ở trường 3 đêm

Với nhiều du học sinh, việc bay về nhà thường là một chuyến đi được chờ đợi sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng xa gia đình. Nhưng với Svenja Kreyenhop, 25 tuổi, chuyến bay giữa Anh và Đức lại trở thành một phần trong thời khóa biểu đại học.

Svenja đến từ Bremen, Đức, Nhưng theo học chuyên ngành Quảng cáo và Truyền thông Tiếp thị tại Đại học Bedfordshire ở Luton, Anh. Thay vì chuyển hẳn sang Anh và ở đó trong suốt học kỳ, cô lựa chọn sống tại quê nhà và liên tục di chuyển giữa hai quốc gia. Có những tuần, Svenja chỉ ở Luton khoảng 3 đêm.

Lịch trình của cô khá đặc biệt. Sau khi kết thúc việc học vào chiều thứ Sáu, Svenja đi thẳng từ trường tới sân bay Luton để bắt chuyến bay về Bremen. Cô dành những ngày cuối tuần ở Đức rồi trở lại Anh vào tối muộn thứ Ba. Có thời điểm, cô thực hiện hành trình này gần như mỗi cuối tuần; nếu không thì khoảng hai tuần một lần.

Theo chia sẻ với The Guardian, quãng đường từ trường tới sân bay Luton được cô di chuyển bằng taxi, sau đó bay thẳng tới Bremen và tiếp tục đi ô tô về nhà. Toàn bộ hành trình mất khoảng 2 tiếng và khi đó có giá khoảng 40 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu đồng) cho mỗi chiều.

Điều khiến cách sống này khả thi là lịch bay của hãng hàng không giá rẻ easyJet. Một số chuyến bay giữa Luton và Bremen có thời gian phù hợp với lịch học của Svenja, và các chuyến bay này bắt đầu được khai thác chỉ vài tháng trước khi cô bắt đầu chương trình học tại Luton.

Với nhiều du học sinh, việc bay về nhà thường là một chuyến đi được chờ đợi sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng xa gia đình (Ảnh minh hoạ)

Nhưng tiền vé máy bay không phải lý do duy nhất khiến Svenja thường xuyên trở về Đức. Ở quê nhà, cô có bạn trai và vẫn chơi hockey cho một đội tại Đức. Vì vậy, thay vì coi việc bay qua lại là một bất tiện, cô tận dụng lịch bay thuận tiện để tiếp tục duy trì cuộc sống của mình ở Bremen trong khi vẫn theo học tại Anh.

Một chi tiết khác khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là mỗi lần trở về Đức, Svenja có thể ở tại nhà bố mẹ. Điều đó đồng nghĩa cô không cần phải duy trì một cuộc sống hoàn toàn tách biệt ở cả hai quốc gia.

Cách di chuyển của Svenja từng được The Guardian đặt trong bối cảnh một nhóm sinh viên được gọi là “student Eurocommuters” - những người học tập tại một quốc gia châu Âu nhưng thường xuyên bay về quê ở một quốc gia khác.

Sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ khiến việc di chuyển giữa các thành phố châu Âu trở nên dễ tiếp cận hơn so với trước đây. Với những sinh viên có lịch học không quá dày và có điểm xuất phát, điểm đến thuận tiện, việc đi máy bay về nhà mỗi tuần không còn hoàn toàn bất khả thi.

Với Svenja, điều đó tạo nên một lịch trình mà nếu nhìn từ bên ngoài có thể khá khó tin: thứ Sáu rời trường ở Anh, cuối tuần ở Đức, rồi tới tối thứ Ba mới quay lại Anh. Có những tuần, thời gian cô thực sự ở Anh chỉ kéo dài khoảng ba đêm. Thay vì xem khoảng cách giữa Bremen và Luton là trở ngại cho việc học đại học, Svenja khi đó đã biến chính khoảng cách ấy thành một phần trong cuộc sống sinh viên của mình.

Theo The Guardian