Nữ doanh nhân trở lại sau “vực thẳm” bỉm sữa

Cuộc hành trình trở lại mạnh mẽ như ngày hôm nay thật sự là cả một sự cố gắng không ngừng. Nhìn lại mình và của rất nhiều câu chuyện tôi đã được nghe từ nhiều người phụ nữ khác, tôi nghĩ rằng chia sẻ câu chuyện của bản thân chính là lời động viên, đặt thêm niềm tin chân thực nhất cho tất cả những người sẽ, đang và có thể đã bước chân vào ngưỡng cửa, bước ngoặt lớn của cuộc đời.



Những khó khăn không ngừng bủa vây sau khi kết hôn

Tôi kết hôn ngay khi những hoạt động kinh doanh của mình đang phát triển rực rỡ. Có lẽ chính thế mà cuộc sống hôn nhân trở thành nguyên do kéo chững những nhiệt thành của tuổi trẻ, của đam mê kinh doanh...bỗng nhiên mọi thứ xảy đến khiến bản thân không kịp thích nghi. Mang thai và sinh em bé đầu lòng, những khó khăn ập đến. Những bỡ ngỡ làm mẹ dù có đọc, có học nhiều đến mấy vẫn không tài nào ổn định được. Tôi bỏ lỡ cả kinh doanh. Ngày nào cũng gồng mình, căng lên khi bỉm, sữa dồn dập. Em bé khóc nhiều vì chưa có nếp sinh hoạt khoa học, cả nhà trở nên mệt mỏi, bản thân thì kiệt sức và chán nản. Hoảng loạn cũng có, tiêu cực cũng có. Cái hại lớn nhất là thường xuyên so sánh mình với ngày xưa. Chắc hẳn lúc đó tôi đã bị trầm cảm rồi. Nghĩ thử xem, có phải các bạn cũng rất hay so sánh mình với những rực rỡ của ngày xưa không?

Quay trở lại lợi hại hơn xưa

Khi em bé tròn 1 tháng tuổi, những suy nghĩ tiêu cực dồn nén khiến bản thân mình phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề. Sự độc lập và từng trải qua nhiều biến cố khi kinh doanh khiến tôi biết đâu là mức độ nguy hiểm. Nên tôi bắt đầu bằng việc ngừng so sánh. Tìm lại bản thân mình trước kia bằng công việc. Vẫn có rất nhiều lời khuyên, thậm chí xì xào xung quanh khi em bé của tôi quá nhỏ mà mình lại chọn song hành cả công việc lẫn chăm con. Nhưng chính đây mới là mấu chốt của sự trở lại.

Vẫn mục tiêu như vậy, giúp đỡ thật nhiều bà mẹ bỉm sữa, các bạn học sinh, sinh viên nhờ kinh doanh sản phẩm của mình nhưng giờ đây, thay vì đứng phía trên hướng dẫn họ, tôi trở thành một trong số họ. Không những kinh doanh cùng nhau, chúng tôi còn được trò chuyện nhiều hơn với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm nuôi con, làm đẹp, lấy lại sự tự tin và niềm yêu đời. Thật may mắn, tôi được nhiều các bà mẹ tin tưởng theo dõi trên trang cá nhân, trong các trang page và hội nhóm. Mọi người quan tâm cách tôi chăm em bé của mình, nuôi dạy em và cùng em thực hiện những điều tốt đẹp cho cuộc sống này. Thay vì trước đây chỉ chia sẻ cách kiếm tiền thì bây giờ tôi cùng em bé của mình vừa giúp mọi người kinh doanh vừa cùng mọi người nâng cao kiến thức và làm nhiều điều ý nghĩa.

Mới đây, tôi cùng các mẹ , các con thực hiện một hoạt động đáp lại lời kêu gọi của nhà nước "Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần". Và thật vui khi rất nhiều bạn nhỏ trên khắp cả nước hưởng ứng.

Trái ngọt sau sự cố gắng

Hiện tại, tôi đã trở lại cuộc sống đầy màu sắc và tự tin khi song hành hoàn hảo giữa việc chăm con và kinh doanh. Vui hơn nữa là thương hiệu SiQuill ngày càng phát triển và lớn mạnh. Đồng nghĩa với đó là tôi đang giúp được nhiều hơn nữa các mẹ bỉm sữa, có thể cũng đã trải qua những ngày khủng hoảng giống tôi.

Giờ đây, không gì hơn là hằng ngày tạo ra những giá trị cho cả bản thân và cho rất nhiều người nữa. Tôi mong muốn với những chia sẻ này sẽ là thông điệp mạnh mẽ nhất đến các bạn - những người phụ nữ đã hi sinh ở nhà để chăm con, các bạn có đầy đủ khả năng để tạo nên một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Quan trọng là bạn đã muốn hay không mà thôi. Không bao giờ được gò bó bản thân vào bất kì khuôn phép nào vì việc bạn làm được hay không chỉ bản mới rõ.