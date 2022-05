Nữ "doanh nhân" lừa đảo chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng của người dân Phan Thiết

Ngày 11/5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1977, trú tại thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết), tạm trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại nơi tạm trú của bị can Nguyễn Thị Anh Thư, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở để thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án, phục vụ cho công tác điều tra, xét xử.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở (Ảnh: CA).

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Anh Thư làm quen với vợ chồng ông Phan Văn Phương và bà Nguyễn Thị Ba, trú tại phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Thư tự giới thiệu bản thân kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại khu vực xã Thiện Nghiệp, phường Hàm Tiến và thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Sau một thời gian quen biết, Thư thuê 1.000 mét vuông đất của vợ chồng ông Phương, tại khu phố 2, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết với giá 20 triệu đồng/tháng để xây dựng nhà hàng. Sau đó, Thư đã sang tên đổi chủ lô đất trên rồi lén lút bán cho một người tại TP.HCM với giá 13 tỷ đồng. Sau đó, Thư tiếp tục lừa đảo vợ chồng ông Phương bán thêm lô đất với giá 15 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền này.

Khi vợ chồng ông Phương phát hiện mình bị Nguyễn Thị Anh Thư lừa đảo nên đã trình báo cho cơ quan công an.

Ngoài thủ đoạn lừa đảo trên, Thư còn lợi dụng vào mối quan hệ để kêu gọi nhiều người ở địa phương tham gia góp vốn chung mua đất tại TP. Phan Thiết, sau đó bán chia lợi nhuận.

Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền góp vốn, Thư đã không mua đất mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền góp vốn là trên 21 tỷ đồng. Ngoài ra, Thư còn vay mượn tiền của nhiều người khác gần 4 tỷ đồng rồi chiếm đoạt luôn. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Thư dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Anh Thư về Bình Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định./.