Nữ doanh nhân bốn con vẫn giữ gu thời trang thanh lịch, tinh tế

Mới đây, trong loạt hình ảnh ghi lại nhịp sống mùa đông, nữ doanh nhân ngành thời trang Tuấn Hương gây chú ý với loạt outfit cùng phong cách thanh lịch, đề cao tính ứng dụng và đời sống công việc vốn bận rộn của chị.

Nữ doanh nhân Tuấn Hương với gu thời trang thanh lịch ở tuổi 40

Sinh năm 1986, Tuấn Hương hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Cơ sở của chị hiện là đầu mối cung cấp hàng hóa uy tín cho nhiều cửa hàng và hệ thống thời trang lớn trên cả nước. Tuấn Hương cho biết, chị đã gắn bó với công việc này rất lâu và niềm đam mê với lĩnh vực này ngày càng lớn.

Không chỉ hoạt động ở vai trò nhà kinh doanh, Tuấn Hương còn được biết đến là khách hàng VIP của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế, thường xuyên tiếp cận các bộ sưu tập mới và tiêu chuẩn thiết kế toàn cầu. Tuy vậy, điều tạo nên dấu ấn riêng của Tuấn Hương không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở cách chị chọn lọc và ứng dụng thời trang một cách phù hợp với nhịp sống cá nhân.

Trong loạt hình ảnh mới đây Tuấn Hương xuất hiện với nhiều bản phối đa dạng, phản ánh rõ gu thời trang linh hoạt và khả năng ứng dụng cao trong đời sống thường ngày. Các set đồ đều xoay quanh tinh thần thanh lịch, hiện đại, đề cao phom dáng và chất liệu, đồng thời cho thấy sự am hiểu sâu về thời trang của một người hoạt động trong ngành.

Với các trang phục đi làm hoặc gặp gỡ bạn bè, đối tác, nữ doanh nhân lựa chọn áo len lông mịn gam đỏ rượu vang kết hợp chân váy da ngắn, tạo điểm nhấn bằng dây thắt lưng kim loại mảnh. Sự kết hợp giữa chất liệu mềm và da giúp tổng thể vừa giữ ấm, vừa đảm bảo tính thời trang, phù hợp với những buổi gặp gỡ thân mật hoặc sự kiện nhẹ. Kính mắt bản lớn và son môi đỏ giúp hoàn thiện phong thái chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ.

Trong những set đồ ra phố, Tuấn Hương ưu tiên các thiết kế coat dáng dài - item đặc trưng của thời trang mùa đông. Áo khoác đen phom đứng, điểm nhấn hoa nổi ở phần vai, được phối cùng túi Chanel classic và boots cao cổ tạo nên tổng thể sang trọng, hiện đại, phù hợp với các hoạt động công việc, gặp gỡ đối tác.

Một lựa chọn khác mang tính đời sống hơn là set đồ với trench coat màu camel kết hợp áo gần tone và chân váy tối màu, đi cùng boots da và túi xách cỡ nhỏ. Cách phối này mang lại hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết.

Đáng chú ý, Tuấn Hương không ngại sử dụng các gam màu nổi để tạo điểm nhấn. Trong một set đồ, chị lựa chọn áo khoác dáng dài màu hồng fuchsia phối cùng váy đen và boots cùng tông, mang đến hình ảnh hiện đại, cá tính nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ thanh lịch.

Ở set đồ dạo phố khác, chị lựa chọn các thiết kế váy liền thân dáng ôm vừa phải, kết hợp phụ kiện hàng hiệu mang tính biểu tượng. Chiếc váy nhung đen điểm họa tiết đính đá tinh tế được phối cùng túi Dior họa tiết cổ điển và sandals cao gót, tạo nên tổng thể sang trọng. Khi khoác thêm áo lông trắng, set đồ chuyển sang phong thái mềm mại hơn, phù hợp với thời tiết mùa đông, đồng thời vẫn giữ được sự chỉn chu khi xuất hiện nơi công cộng.

Với phong cách năng động hơn, Tuấn Hương lựa chọn blazer tweed họa tiết hồng - đen kết hợp váy ngắn và túi Chanel, tạo nên hình ảnh trẻ trung, hiện đại.

Ở những hình ảnh chụp tại không gian mua sắm cao cấp, Tuấn Hương xuất hiện với blazer đen trắng kẻ sọc phối cùng váy lưới và túi Lady Dior, mang đến phong thái sang trọng, chỉn chu.

Điểm chung dễ nhận thấy trong toàn bộ các set đồ là sự ưu tiên tính linh hoạt. Trang phục của Tuấn Hương có thể thích ứng với nhiều bối cảnh, từ công việc, gặp gỡ đối tác đến sinh hoạt đời thường. Theo Tuấn Hương, trang phục cần hỗ trợ cho nhịp sống, không tạo thêm áp lực trong quá trình di chuyển và làm việc.

Ít ai biết, ngoài thương trường, Tuấn Hương chính là hình mẫu người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh nhưng không tách rời giá trị gia đình. Là người vợ, người mẹ của bốn người con, chị vẫn duy trì thói quen tự tay chăm lo tổ ấm, từ những bữa cơm gia đình đến việc sắp xếp thời gian sinh hoạt, nghỉ ngơi cho các con. Việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp được chị xem là một phần quan trọng của cuộc sống, đòi hỏi sự chủ động và kỷ luật trong từng ngày. Đó cũng là hình ảnh của nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay - theo đuổi sự nghiệp nhưng vẫn ưu tiên sự cân bằng, ổn định và những giá trị lâu dài trong cuộc sống.