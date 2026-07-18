Nữ diễn viên Việt bị ví như quái vật vì khác người, giờ là viên ngọc quý đẹp sang ai nhìn cũng mê

Mới đây, một đoạn phỏng vấn cũ của diễn viên Thùy Anh bất ngờ được lan truyền trở lại trên TikTok. Trong video, nữ diễn viên trải lòng về quãng thời gian phải đối diện với những bình luận miệt thị ngoại hình khi mới vào nghề. Những chia sẻ chân thành nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều người, đặc biệt là khi nhìn lại Thùy Anh của hiện tại - một trong những gương mặt được đánh giá sở hữu nét đẹp sắc sảo, ngày càng thăng hạng cả nhan sắc lẫn sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn được chia sẻ lại, Thùy Anh mở lòng với những góc khuất trong tâm lý khi phải gánh chịu những lời chê bai ác ý ở quá khứ. Nữ diễn viên thừa nhận cô từng bị người ta gọi là “quái vật” vì từ khi sinh ra, cơ thể cô có nhiều vết chàm. Những lời miệt thị cơ thể khiến Thùy Anh từng cực kỳ tự ti và mơ hồ về bản thân mình. Cô luôn tìm cách che giấu cơ thể, không dám mặc quần ngắn hay áo dây khi ra ngoài.

Phải mất một thời gian dài, Thùy Anh mới học được cách yêu bản thân, bỏ ngoài tai những bình luận tiêu cực trên mạng để tự tin định hình lại phong cách cá nhân cũng như khẳng định chính mình. Cô chăm chỉ đóng phim, biến hóa qua nhiều vai diễn, liên tục học hỏi để phát triển bản thân.

Thùy Anh hiện tại đã "glow up", không ai còn gọi cô là "quái vật" nữa. Giờ đây, những khán giả yêu thương Thùy Anh ưu ái gọi cô là "viên ngọc quý" của màn ảnh Việt - một viên ngọc thô từng bị vùi lấp bởi định kiến nhưng càng mài giũa lại càng sáng lấp lánh. Sự công nhận từ công chúng chính là câu trả lời cho những nỗ lực không ngừng nghỉ để chứng minh bản thân của nữ diễn viên.

Hiện tại, ở tuổi 31, Thùy Anh sở hữu visual rực rỡ, quyến rũ và sang chảnh. Phong cách thời trang đời thường của người đẹp thường theo hướng trẻ trung hoặc gợi cảm, cô đã cởi mở hơn để diện những bộ cánh mình thích.

Đặc biệt, sự nghiệp của Thùy Anh thời gian gần đây ngày càng rực rỡ. Độ nổi tiếng của cô bùng nổ mạnh mẽ sau khi góp mặt trong bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong phim, Thùy Anh vào vai Hoàn Mỹ - một cô tiểu thư đài các, xinh đẹp kết duyên cùng mỹ nam Trần Ngọc Vàng. Cả hai đã tạo nên một cặp đôi màn ảnh đẹp với chemistry tự nhiên, ngọt ngào, được khán giả yêu thương hết mình.

Để có được Thùy Anh kiên cường của hiện tại, cô cũng đã trải qua hành trình làm nghề bền bỉ từ khi còn rất nhỏ. Nữ diễn viên chính thức chạm ngõ điện ảnh từ năm 14 tuổi, ngay lập tức để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả thế hệ 8X - 9X với vai chính Phan Linh ngây ngô, đáng yêu trong bộ phim sitcom đình đám Bộ Tứ 10A8. Đến năm 18 tuổi, Thùy Anh có bước chuyển mình khi đảm nhận vai diễn táo bạo trong phim Đập Cánh Giữa Không Trung.

Suốt chặng đường sự nghiệp, cô liên tục biến hóa đa dạng qua nhiều thể loại vai diễn, từ phản diện đến chính diện, góp mặt trong hàng loạt dự án phim truyền hình giờ vàng lẫn điện ảnh nổi bật như: Cả Một Đời Ân Oán, Tình Yêu Và Tham Vọng, Đừng Nói Khi Yêu và mới đây nhất là hai dự án song song Không Giới Hạn cùng Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.