Nữ diễn viên tuyên bố ly hôn ngay thứ 6 ngày 13, đứng giữa sự kiện khóc kể bị chồng đuổi khỏi nhà sau 4 tháng cưới

Ngày 13/11, tờ Sohu đưa tin hiếm hoi xuất hiện tại 1 sự kiện ở Hong Kong (Trung Quốc), nữ diễn viên Ngô Gia Nghi tuyên bố ly hôn người chồng tên Leo, chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Trước ống kính truyền thông, Ngô Gia Nghi khóc nghẹn cho biết cô và chồng sống không hạnh phúc. Kết hôn được 4 tháng mối quan hệ của họ đã rạn nứt, nữ diễn viên bị đối phương đuổi khỏi nhà.

Không chỉ vậy, Ngô Gia Nghi còn tố cáo chồng cũ có hành vi bạo hành gia đình, khiến cô phải chịu đựng nhiều tổn thương và ấm ức trong suốt thời gian chung sống. Theo lời nữ diễn viên, trong 3 năm hôn nhân, cô phải đối mặt với tính khí thường xuyên nổi nóng, đập phá đồ đạc trong nhà của Leo, thậm chí người chồng này còn dùng những lời lẽ xúc phạm để công kích cô.

Ngô Gia Nghi khóc thông báo ly hôn chồng hơn mình 10 tuổi. Ảnh: Sohu.

Ngô Gia Nghi cay đắng kể rằng ngay cả khi cô đang rửa mặt, đánh răng, Leo cũng cố tình khóa vòi nước. Khi cô tắm, người chồng này tắt bình nóng lạnh, khiến sinh hoạt thường ngày trở nên vô cùng khó khăn. Đây đều là những hành động ấu trĩ khiến nữ diễn viên cảm thấy khó hiểu và không thể chấp nhận. Tuy nhiên, cô từng chọn cách nhẫn nhịn vì không muốn chuyện riêng tư bị dư luận chú ý, đồng thời cũng không muốn gia đình phải lo lắng. Nhưng những hành vi trả đũa của chồng về lâu dài khiến cô kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đáng chú ý, Ngô Gia Nghi tiết lộ Leo đang thất nghiệp và đã không có công việc trong một khoảng thời gian dài. Người đàn ông này chủ yếu ở nhà, không đi làm. Theo lời nữ diễn viên, ảnh hưởng tiêu cực từ tình trạng thất nghiệp khiến Leo trút toàn bộ cảm xúc và sự bực tức lên vợ. Ngoài việc thường xuyên chửi bới, đập phá đồ đạc và tài sản cá nhân của cô, hành động khiến Ngô Gia Nghi không thể chấp nhận nhất là việc chồng lắp đặt camera giám sát ngay trong nhà để theo dõi cô bất cứ lúc nào.

Sau khi Ngô Gia Nghi công khai thông tin ly hôn, nhiều cư dân mạng cho biết họ không quá bất ngờ trước quyết định này. Thậm chí, không ít người còn lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên, gửi lời chúc cô sớm ổn định cuộc sống.

Ngô Gia Nghi bị chồng giày vò tinh thần, bạo hành, lắp camera giám sát tại nhà. Ảnh: HK01.

Ngô Gia Nghi cưới Leo - người đàn ông hơn cô 10 tuổi, không hoạt động trong showbiz - vào năm 2023. Khi đó, Leo đem sính lễ 5 món vàng ròng, hoa quả và bánh trái vô cùng hoành tráng sang nhà gái xin dâu. Đám cưới của họ diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đến khi chung sống, Ngô Gia Nghi và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do lối sinh hoạt khác biệt. Đặc biệt, sau vụ bị chồng đuổi đi, cô vẫn cố gắng hàn gắn mối quan hệ, tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân với Leo. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như không mang lại kết quả như mong đợi. Cuối cùng, cả hai vẫn đi đến quyết định ly hôn.

Ngô Gia Nghi hàn gắn hôn nhân thất bại. ẢnH: HK01.

Không chỉ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, những năm gần đây, sự nghiệp của Ngô Gia Nghi cũng không mấy suôn sẻ. Đầu năm ngoái, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố rời đài TVB. Sau khi chia tay nhà đài, con đường phát triển sự nghiệp của cô rơi vào giai đoạn chững lại. Thậm chí, Ngô Gia Nghi từng công khai lên mạng xã hội tìm kiếm cơ hội việc làm. Từ nửa cuối năm ngoái, nữ diễn viên bắt đầu chuyển hướng sang làm streamer. Cô thử sức với việc mở sạp ở chợ cũng như livestream bán rau củ trên mạng.

Tuy nhiên, Ngô Gia Nghi từng tiết lộ bản thân phải chịu đựng tình trạng bắt nạt trên mạng trong quá trình bán hàng. Một số cư dân mạng liên tục miệt thị ngoại hình và tuổi tác của cô bằng những bình luận như đã lớn tuổi, nhan sắc kém hấp dẫn. Ban đầu, nữ diễn viên không quá bận tâm đến những lời tiêu cực này. Thế nhưng, khi những bình luận công kích liên tục xuất hiện với tần suất dày đặc, cô đã không thể giữ được bình tĩnh và suy sụp về mặt cảm xúc.

Ngô Gia Nghi đi bán rau củ quả ngoài chợ, và bán hàng online trên mạng sau khi thất nghiệp trong showbiz. Ảnh: Sina.

Ngô Gia Nghi SN 1991, từng gương mặt từng để lại dấu ấn trên màn ảnh TVB. Cô từng tham gia các bộ phim truyền hình giờ vàng như Chuyện Nhà Ở Bát Thời Nhập Tịch, Cửu Long Thành Trại: Nhà Chọc Trời, Mái Ấm Gia Đình, Bác Sĩ Nhi Khoa... Trong khoảng 1-2 năm trước khi rời TVB, Ngô Gia Nghi không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim truyền hình. Công việc chủ yếu của cô là hỗ trợ Tăng Chí Vỹ cùng các nghệ sĩ khác dẫn dắt chương trình giải trí Thưởng Môn Nhân.

Nguồn: Sina, Sohu