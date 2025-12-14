Nữ diễn viên từng thi Hoa hậu công khai tuyển chồng, đáp ứng 1 tiêu chí liền rước được nàng về dinh

Ngày 13/12, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Trần Tư Tề gây chú ý khi công khai tuyển chồng trên sóng livestream. Người đẹp từng vào top 12 Hoa hậu Hong Kong năm 2000 cho biết cô đang chịu áp lực bị mẹ hối thúc chuyện kết hôn. Do đó, Trần Tư Tề quyết định lên mạng kén phò mã. Nữ diễn viên chia sẻ cô không đưa ra yêu cầu ngặt nghèo, hay đòi hỏi ngoại hình và tiền bạc quá cao đối với bạn đời tương lai. Tiêu chí duy nhất Trần Tư Tề đưa ra là cô mong muốn chồng tương lai của mình có càng nhiều tóc càng tốt.

Sau khi nghe tiêu chí chọn chồng của Trần Tư Tề, không ít người đã nộp hồ sơ ứng tuyển. Hiện, cư dân mạng vô cùng tò mò không biết nữ diễn viên này sẽ chọn ai trong số hàng tá hồ sơ đã nhận được để tìm hiểu, hẹn hò.

Trần Tư Tề gây chú ý khi lên mạng kén chồng

Trần Tư Tề sinh năm 1982. Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2000, cô giành được giải thưởng Làn da hoàn hảo ở vòng bán kết và lọt top 12 ở chung kết. Như nhiều thí sinh khác, sau cuộc thi, cô trở thành diễn viên của đài truyền hình TVB. Tuy nhiên, trong suốt 12 năm ở nhà đài, cô toàn đóng vai phụ, đa số là vai nô tỳ nên tên tuổi không có cơ hội bật lên hàng ngũ sao danh tiếng.

Sau đó, Trần Tư Tề quyết định rời TVB vì đồng lương nhận được ngày càng ít ỏi. Hậu giải nghệ, cô tham gia khóa học vật lý trị liệu và trở thành một nhân viên trị liệu, massage. Trần Tư Tề chỉ trị liệu xoa bóp cho khách hàng nữ. Tháng 4 vừa qua, cô bị bắt gặp bán chân gà tại khu chợ đêm ở thành phố Phật Sơn, Trung Quốc. Theo Trần Tư Tề, cuộc sống của cô trở nên túng quẫn, khó khăn vì bị bạn thân lừa sạch tiền. Nữ diễn viên đã tin tưởng cho bạn vay tiền để xoay xở lúc khẩn cấp, nhưng bị người ta phụ lòng, cầm tiền bỏ trốn.

Cách đây không lâu, sức khỏe của Trần Tư Tề sa sút nghiêm trọng. Vì làm việc quá sức, hệ miễn dịch của cô suy giảm, cân nặng sụt xuống mức báo động chỉ còn 32 kg, toàn thân phát ban đỏ. May mắn là sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, cô đã phục hồi.

Trần Tư Tề hiện bán chân gà mưu sinh

Nguồn: Sohu, Sina