Nhắc đến tiểu thư cành vàng lá ngọc nổi tiếng ở Cbiz, công chúng sẽ nghĩ đến ngay An Dĩ Hiên. Cô là thế hệ thứ 2 giàu có, ái nữ ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra và chỉ theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật vì đam mê. Nhìn vào gia thế của mỹ nữ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, dư luận không khỏi trầm trồ. Cha An Dĩ Hiên là doanh nhân thành đạt, có địa vị cao ở Đài Loan (Trung Quốc). Ông nội cô là quan chức cao cấp, bà nội sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Do đó, minh tinh này được khán giả gọi là "An công chúa".

Xinh đẹp, giàu có nhưng An Dĩ Hiên lại có đường tình duyên trắc trở. Trước khi cưới tỷ phú Trần Vinh Luyện. Cô từng trải qua ồn ào tình cảm với nam ca sĩ Lee Seung Hyun (tên tiếng Trung: Lý Thừa Huyễn), bị đại gia Uông Tiểu Phi ruồng bỏ, rồi chứng kiến chồng tỷ phú đi tù và vỡ nợ.

Tan mộng hào môn: Chồng bị bắt ngay trước đêm giao thừa, nhận án tù 13 năm

Tháng 3/2017, "thiên kim xứ Đài" thông báo kết hôn với CEO Trần Vinh Luyện. An Dĩ Hiên cho biết cô đã dành 810 ngày để nghiêm túc tìm hiểu Trần Vinh Luyện trước được đối phương cầu hôn bằng nhẫn kim cương 10.75 carat. Theo tờ Sina, Trần Vinh Luyện sở hữu khối hơn 1 tỷ USD (25.450 tỷ đồng), từng có 1 đời vợ và 1 con gái riêng. Sau đó, An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện tổ chức hôn lễ xa hoa kéo dài 3 ngày ở Hawaii (Mỹ). Để rước được minh tinh hàng đầu về nhà, Trần Vinh Luyện bỏ ra số tiền 20 triệu NDT (71 tỷ đồng) mua nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới, sính lễ dạm ngõ.

Sau khi về chung nhà, An Dĩ Hiên liên tục khiến dân tình phải "tròn mắt" khi khoe cuộc sống giàu sang và hạnh phúc. Khi sinh quý tử đầu lòng, An Dĩ Hiên được chồng thưởng nóng 4 căn biệt thự trị giá 550 triệu NDT (1.800 tỷ đồng). Đến lúc sinh con gái thứ 2, cô được tặng ngay nhẫn kim cương 10 cara đắt đỏ và cổ phần trị giá 1.344 tỷ NDT (hơn 4.600 tỷ đồng) làm quà.

"An công chúa" từng có cuộc hôn nhân trong mơ bên tỷ phú Trần Vinh Luyện

Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang của An Dĩ Hiên bên chồng CEO chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm. Ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Tết Âm lịch), cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin Trần Vinh Luyện bị bắt. Theo cơ quan chức năng, tập đoàn Đức Tấn do Trần Vinh Luyện làm chủ đã có hành vi tổ chức, mời mọc đánh bạc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến. Công ty này còn thiết lập các trang web và tài khoản điện tử, ăn chia lợi nhuận bất chính. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD ( 48.355 tỷ đồng). Vụ án có dính líu đến "ông trùm sòng bạc Macau" được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, tòa giảm án cho chồng minh tinh hàng đầu xứ Đài 1 năm, còn 13 năm tù giam.

Trần Vinh Luyện bị bắt ngay trước thềm giao thừa năm 2022 và bị tuyên án ngồi tù 13 năm

Cuộc sống khốn khổ, không dám ló mặt ra đường của An Dĩ Hiên

Cú sốc chồng bị bắt và ngồi tù trở thành bi kịch lớn đối với An Dĩ Hiên. Cô bị nghi vấn có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng, che giấu tội phạm. Sự kiêu hãnh và hình tượng sang trọng của An Dĩ Hiên cũng sụp đổ. Bạn bè từng tiết lộ An Dĩ Hiên "lấy nước mắt rửa mặt", tinh thần kiệt quệ, không ăn không uống sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Trước sự gièm pha của dư luận, cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân.

An Dĩ Hiên bẽ bàng sau khi chồng đi tù

Năm 2023, An Dĩ Hiên cắt đứt liên lạc với chồng, nhà chồng rồi mang 2 con nhỏ từ Macau về Đài Loan (Trung Quốc) sống. Nhiều nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên đòi ly hôn người chồng tù tội vì không muốn gánh món nợ lên đến 1,6 tỷ NDT (hơn 5.600 tỷ đồng) của Trần Vinh Luyện. Cô còn tuyệt tình đến mức bỏ mặt chồng sống chết trong tù, không 1 lần đi thăm nuôi. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn không thể làm thủ tục ly hôn vì nhiều lý do khác nhau.

Tháng 6/2025, nữ diễn viên bị lộ chuyện túng quẫn đến mức phải nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm có 50 triệu HKD (hơn 162 tỷ đồng) đứng tên chồng. Tuy nhiên, yêu cầu của An Dĩ Hiên bị ngân hàng từ chối vì thiếu giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp hoặc ủy quyền từ Trần Vinh Luyện. An Dĩ Hiên đã khởi kiện ngân hàng, yêu cầu giải phóng số tiền của chồng, nhưng đơn kiện bị bác bỏ do không đúng quy định pháp lý.

Nguồn tin trong giới cho biết việc bị cả showbiz hắt hủi không dám hợp tác, khán giả tẩy chay, gia đình chồng không hỗ trợ kinh tế và chủ nợ bủa vây, khiến An Dĩ Hiên lâm cảnh kiệt quệ. Biến cố lớn khiến cô phải chủ động rút khỏi ngành giải trí, sống kín tiếng và luôn phải che giấu danh tính mỗi khi xuất hiện công khai. Từ 1 minh tinh hạng A được săn đón, nhìn hoàn cảnh của An Dĩ Hiên hiện tại công chúng không khỏi thương cảm.

Không còn váy áo hàng hiệu và lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, An Dĩ Hiện giờ chuyển sang phong cách mặc giản dị, tự làm hết mọi chuyện từ chăm con đến mua sắm

An Dĩ Hiên lúc nào cũng che chắn kín mít khi xuống phố vì sợ bị người xung quanh nhận ra. Cánh săn ảnh cho biết cô luôn quay mặt nhìn sang chỗ khác hoặc nép sau lưng bạn bè khi thấy ống kính máy quay hướng đến chỗ mình

Sự nghiệp nghệ thuật của An Dĩ Hiên tiêu tan, bị người đời khinh miệt đàm tiếu vì người chồng tỷ phú phạm pháp

Nguồn: Sina, Sohu