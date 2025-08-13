Câu chuyện nghĩa tình mỉa mai nhất showbiz: Tom Cruise tặng quà sinh nhật cho con gái người khác gần 20 năm nhưng "quên" gặp con gái ruột

Năm 2005, khi cùng đóng War of the Worlds, Tom Cruise đã tặng Dakota Fanning – lúc ấy mới 11 tuổi – chiếc điện thoại Motorola Razr "hot hit" nhất thời điểm đó. Không ai ngờ, đây lại là khởi đầu cho một truyền thống đặc biệt: Năm nào Tom cũng gửi quà sinh nhật cho Dakota, từ điện thoại, gấu bông, thiệp viết tay cho đến những đôi giày hàng hiệu.

Gần 20 năm, Tom không bao giờ quên tặng quà sinh nhật cho Dakota Fanning

Dakota từng chia sẻ trên The Kelly Clarkson Show:

"Tôi luôn nghĩ, 'Năm nay chắc là lần cuối' – nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra."

Hành động này của Tom Cruise nhận được rất nhiều lời tung hô. Người ta dành nhiều mỹ từ để nói về Tom Cruise về sự nghĩa tình, chu đáo và tình cảm của nam tài tử nổi tiếng.

Nhưng giữa lúc đó, một dòng chữ bình luận: Anh ta chu đáo với con gái người khác nhưng quên mất... mình có một cô con gái ruột.

Cũng trong quãng thời gian gần 20 năm ấy, mối quan hệ giữa Tom Cruise và con gái duy nhất của anh với Katie Holmes – Suri Cruise – lại rơi vào trạng thái gần như "đóng băng".

Tom và Katie ly hôn vào năm 2012, Katie giành quyền nuôi Suri toàn thời gian. Theo thỏa thuận, Tom chu cấp khoảng 400.000 USD mỗi năm cho con đến khi tròn 18 tuổi, bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và các khoản chi phí khác.

Suri tuổi 19 lớn lên trong tình yêu và sự chở che của mẹ

Nhưng kể từ sau khi chia tay, Tom gần như không gặp Suri nữa. Lần cuối hai cha con được nhìn thấy bên nhau là vào khoảng năm 2012–2013. Một số nguồn cho biết, chỉ trong 110 ngày đầu hậu ly hôn, Tom gặp con vỏn vẹn 10 lần, và sau đó, sự hiện diện của anh hoàn toàn biến mất.

Suri hiện sống cùng mẹ ở New York, tránh xa giáo phái Scientology mà Tom theo đuổi. Cô được nuôi dạy trong môi trường bình dị, theo học tại những trường tư thục danh tiếng, và gần đây đã bắt đầu học đại học tại Carnegie Mellon University.

Katie Holmes luôn là người đồng hành sát sao trong mọi khoảnh khắc trưởng thành của con. Gần đây, Suri còn bỏ họ "Cruise" trên giấy tờ, đổi sang "Suri Noelle" – động thái được cho là nhằm tách biệt khỏi cha.

Giữa Hollywood ồn ào và náo nhiệt người ta có thể đưa ra nhiều lý do: Lịch trình bận rộn, khoảng cách địa lý, mâu thuẫn hậu ly hôn… nhưng tất cả đều trở nên trớ trêu khi so với hình ảnh một Tom Cruise tinh tế, nhớ quà sinh nhật của Dakota suốt gần 20 năm, trong khi con gái ruột thì lớn lên trong sự xa cách tuyệt đối.

Tom Cruise được gọi là người đàn ông tinh tế, nghĩa tình, chu đáo, kiên nhẫn và tình cảm. Chỉ tiếc rằng - Suri, cô con gái duy nhất của nam tài tử lại không có được một chút nghĩa tình đó.

Có lẽ, ở Hollywood, tình cảm cũng giống như một bộ phim: Không phải ai cũng được trao vai chính. Và Suri Cruise – dù mang họ cha – lại chẳng xuất hiện trong "kịch bản" đời thực của Tom suốt gần hai thập kỷ qua.