Nữ diễn viên suốt 7 năm giấu kín người chồng kém tuổi: Hôn nhân sóng gió nhưng dạy con thì được khen!

Choi Ji Woo được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt" đình đám của màn ảnh Hàn, nữ thần thanh xuân của cả 1 thế hệ. Mỹ nhân sinh năm 1975 ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim đình đám như Bản Tình Ca Mùa Đông, Nấc Thang Lên Thiên Đường, Mối Tình Đầu...

Tháng 3/2018, Choi Ji Woo khiến khán giả bất ngờ khi thông báo cô đã lên xe hoa. Ông xã của nữ diễn viên là CEO một công ty ứng dụng điện thoại, kém Choi Ji Woo 9 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ cô giấu kín thông tin về đám cưới vì không muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chồng. Mỹ nhân Bản Tình Ca Mùa Đông chính thức hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 5/2020.

Choi Ji Woo

Vào tháng 6/2021, chồng mỹ nhân đình đám bị cựu phóng viên Kim Yong Ho của Viện Garo Sero "bóc phốt" ngoại tình, có quá khứ làm trai bao, "cắm sừng" vợ.

Cựu phóng viên này hé lộ thêm thông tin gây sốc rằng, sự nghiệp của chồng CEO thực chất cũng là do Choi Ji Woo hỗ trợ. Đáp lại hàng loạt tin đồn nêu trên, YG Entertainment khẳng định Choi Ji Woo đang sống hạnh phúc, bày tỏ hy vọng mọi người không tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ.

Nuôi dạy con được khen ngợi

Đời tư nhiều hoài nghi, nhưng điều khiến khán giả thật sự bất ngờ lại nằm ở cách Choi Ji Woo nuôi dạy con. Thay vì để con xuất hiện trước ống kính hay tham gia các chương trình thực tế như nhiều ngôi sao Hàn Quốc khác, Choi Ji Woo chọn cách hoàn toàn giấu kín hình ảnh con gái. Suốt bốn năm qua, khán giả chưa từng thấy gương mặt của bé, thậm chí đến cả hình bóng cũng hiếm hoi lộ diện.

Trong một vài lần hiếm hoi chia sẻ, nữ diễn viên cho biết: cô không muốn con gái phải lớn lên dưới ánh nhìn soi mói của công chúng. Thay vào đó, cô muốn con có một tuổi thơ bình yên, được quyền quyết định khi trưởng thành xem có muốn trở thành người của công chúng hay không. Đây là quan điểm nuôi dạy con được nhiều khán giả khen ngợi, bởi lẽ nó đi ngược hoàn toàn với xu hướng khoe con, đưa con tham gia show thực tế vốn phổ biến trong giới nghệ sĩ Hàn.

Nếu nhìn vào làng giải trí Hàn Quốc, không ít cặp sao lựa chọn để con xuất hiện trước khán giả từ khi còn nhỏ. Những chương trình giải trí từng làm nên tên tuổi cho nhiều "nhóc tỳ" nổi tiếng, giúp cha mẹ gắn bó hơn với công chúng. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến các em bé phải đối diện sớm với sự quan tâm thái quá, thậm chí là áp lực dư luận.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn khắt khe của Choi Ji Woo giấu con khỏi mọi ánh đèn sân khấu được cho là một quyết định can đảm, phản ánh tình yêu thương thầm lặng nhưng mạnh mẽ của một người mẹ.

Choi Ji Woo giấu kín con gái

Ngoài việc đề cao sự riêng tư, Choi Ji Woo cũng thường xuyên dành thời gian chơi cùng con. Cô muốn đồng hành trong từng trải nghiệm nhỏ bé của con gái, từ những trò chơi hằng ngày đến việc cùng nhau khám phá thiên nhiên.

Choi Ji Woo từng tiết lộ, cô và chồng không phải lúc nào cũng đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con. Nữ diễn viên chia sẻ: "Con tôi có một ít bài tập về nhà từ trường mẫu giáo. Nhưng tôi muốn con hình thành thói quen làm bài tập một cách nghiêm túc, trong khi chồng tôi lại bảo: 'Sao phải bắt con ngồi gọn gàng làm bài tập về nhà như vậy? Bài tập về nhà nên được làm một cách tự nhiên trong khi chơi'. Chúng tôi cãi nhau về những vấn đề nhỏ như vậy".

Dù có những bất đồng, nhưng chính điều này lại cho thấy Choi Ji Woo thực sự nghiêm túc và trăn trở với vai trò làm mẹ. Khán giả đồng cảm hơn khi nhận ra, "nữ hoàng nước mắt" trên màn ảnh hóa ra cũng phải vật lộn với những câu hỏi rất đời thường trong việc dạy con: nên rèn kỷ luật hay để con tự do?

Choi Ji Woo nói cô muốn trở thành một bậc phụ huynh mẫu mực, một người mẹ tốt, và nghĩ rằng mình cần tích lũy nhiều đức hạnh hơn. "Tôi cảm thấy mình đã trở nên trưởng thành hơn một chút. Tôi nghĩ rằng mình đã trở thành một con người đích thực. Trước đây tôi rất ích kỷ và có những mặt cá nhân không muốn cho đi cũng như chẳng muốn nhận lại từ những người xung quanh. Còn bây giờ tôi đã quan tâm đến mọi người xung quanh và cùng con gái phát triển", Choi Ji Woo nói thêm.